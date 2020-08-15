Обзор Tecno Spark 5 Pro: яркий стиль и квадрокамера в недорогом смартфоне

На рынке Украины появился четырехкамерник Tecno Spark 5 Pro – Сегодня.Lifestyle проверила, насколько удачным получился смартфон за небольшие деньги

В Украине уже два года как существует мобильный китайский бренд, специализирующийся на смартфонах доступного и среднеценового сегмента – Tecno Mobile. Летом компания анонсировала модель Tecno Spark 5 Pro (KD7), который поступил в продажу в Украине в июле 2020 года. Таким образом аппарат пополнил свежую линейку, в которой уже представлены модели Tecno Spark 5 и Spark 5 Air. Этот смартфон оказался в руках у редакции Сегодня.Lifestyle, и мы готовы поделиться своим мнением об этом аппарате в нашем обзоре.

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Прежде чем мы приступим к обзору, давайте рассмотрим, на что акцентирует внимание производитель, когда выпустил его на украинский рынок. Главная "цепляющая" фишка устройства – четыре фотокамеры, включая главный фотосенсор с разрешением 16 МП – и это в бюджетном устройстве. Вторым интересным нововведением является врезанный в дисплей окуляр фронтальной камеры, словно у топовых моделей Samsung. А теперь рассмотрим Tecno Spark 5 Pro детальнее.

Tecno Spark 5 Pro Фото: Сегодня

Технические характеристики:

6,6-дюймовый экран с матрицей IPS, 1600×720 пикселей, соотношение сторон 20:9, 266 ppi;

Процессор MediaTek Helio P22, 8-ядерный, 4 ядра Cortex-A53 с частотой 1,8 ГГц и 4 ядра Cortex-A53 с частотой 1,5 ГГц;

Графический ускоритель: PowerVR Rogue GE8320;

4 ГБ оперативной памяти;

64/128 ГБ eMMC 5.1 флэш-памяти с возможностью увеличения картами памяти до 256 МБ;

Беспроводные сети: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, A-GPS;

Фотокамеры: главный модуль 16 Мп, f/1.8, PDAF, макро-камера 2 Мп, датчик глубины 2 Мп и QVGA

Фронтальная камера – 8 МП, f/2.0

Аккумулятор емкостью 5000 мАч;

Android 10 с оболочкой HiOS 6.1

Особенности: сканер отпечатков пальцев, разблокировка по лицу, градиентная тыльная панель.

Габариты: 164,7 × 76,3 × 8,8 мм.

Комплектация

Упаковка Tecno Spark 5 Pro Фото: Сегодня

Вообще от комплектации "бюджетников" ничего особенно выдающегося не ждешь. Как правило производители экономят на всем. Но Tecno Spark 5 Pro смог приятно удивить. Во-первых, патриотичное оформление коробочки – сине-желтая расцветка в стиле флага Украины. То ли это позиционирование на украинский рынок, то ли так дизайн совпал.

Комплектация Tecno Spark 5 Pro Фото: Сегодня

Во-вторых, "богатый" комплект, который даже не в каждом дорогом смартфоне встретишь. Вместе со Tecno Spark 5 Pro идет силиконовый чехол для смартфона, белый USB/microUSB кабель для зарядки, 10-ваттный адаптер питания, простенькая гарнитура и ключ для извлечения слота SIM-карочек и набором всяческой документации. Стоит отметить наличие гарантийного талона на срок 12+1 месяц – фирменная особенность телефонов компании.

Чехол Tecno Spark 5 Pro Фото: Сегодня

Набор получился относительно объемным, как для "бюджетника". Стоит отдельно выделить пусть и простой, но качественно выполненный чехол с приятной текстурой и характерным оформлением под ФК "Манчестер Сити". Есть даже заглушки для портов, чтобы туда не попадала влага или грязь. Вообще, такое внимание к комплектации позволяет сэкономить на чехлах, которые для новинок первое время недоступны в продаже.

Дизайн и качество сборки

Лицевая сторона Tecno Spark 5 Pro Фото: Сегодня

С лицевой стороны Tecno Spark 5 Pro мало чем отличается от других моделей смартфонов – они сейчас все "на одно лицо". Отличает устройство разве что окуляр фронтальной камеры в левом верхнем углу.

Tecno Spark 5 Pro Фото: Сегодня

Поэтому за индивидуализацию отвечает, как правило, тыльная сторона смартфона, которую можно оформить как душе угодно. Смартфон выпущен в четырех цветах: Ice Jadeite, Spark Orange, Seabed Blue и Cloud White. В нашем варианте задняя крышка Tecno Spark 5 Pro выполнена в красивой градиентной расцветке, плавно перетекающей от черного до бирюзового, под названием Seabed Blue.

Tecno Spark 5 Pro Фото: Сегодня

Рамки экрана достаточно узкие, что даже непривычно видеть в "бюджетнике". Единственное, что снизу отступ рамки все же неприятно широковат.

Рамки вокруг дисплея Tecno Spark 5 Pro в основном тонкие, но снизу выделяется широкая полоса Фото: Сегодня

Несмотря на пластиковый корпус, Spark 5 Pro очень качественно собран, ничего не скрипит и не люфтит – подгонка всех деталей на высоте. В руках ощущается увесисто – 170 грамм, как у какого-нибудь Galaxy Note 9, но в отличие от флагмана Samsung, тут не используется стекло в корпусе – все из-за большого аккумулятора.

Эргономика

Несмотря на то, что Spark 5 Pro достаточно крупный смартфон с 6,6-дюймовым экраном (габариты 164,7 × 76,3 × 8,8 мм), в руках смартфон лежит уверенно.

Tecno Spark 5 Pro в чехле Фото: Сегодня

Но гладкая поверхность в редких случаях может норовить выскользнуть из рук, например в жару, когда ладони становятся немного потными. Поэтому чехольчик для создания лучшего трения рекомендуется надеть. Да и безопаснее будет. При этом сам корпус получится долговечнее, иначе глянцевая поверхность крышки очень быстро покроется царапинами, разводами и пятнами.

Глянцевый корпус Tecno Spark 5 Pro очень быстро покрывается отпечатками пальцев Фото: Сегодня

Для тех, кому экран покажется большим, есть удобная функция управления одной рукой, которая вызывается из шторки. В таком режиме экран уменьшается, и "прилипает" к одному из нижних углов, создавая эмуляцию дисплея с меньшей диагональю.

Расположение элементов управления

Кнопки громкости и питания Tecno Spark 5 Pro Фото: Сегодня

Все элементы управления смартфоном вынесены на правую грань. Вообще, расположение кнопок слева или справа по удобству я считаю сугубо субъективным. Но в моем случае удобнее, когда до всех клавиш управления можно дотянуться одним пальцем. У Spark 5 Pro кнопки управления уровнем громкости и питания раздельные, немного выступают над корпусом, имеют длинный ход и четкий отклик. Причем кнопка питания и блокировки окрашена в красный цвет, чтобы ее можно было визуально отличить.

Кнопка питания/блокировки у Tecno Spark 5 Pro выделена красным цветом Фото: Сегодня

Для разблокировки можно использовать сканер отпечатков пальцев, вынесенный на тыльную часть смартфона. Работает он достаточно точно и быстро. Единственное нарекание: в чехле крупные пальцы будут едва доставать до сканера из-за высокого профиля выреза.

Сканер отпечатков в целом работает хорошо, но в чехле к нему трудно дотягиваться Фото: Сегодня

На нижнем торце расположен динамик, микрофон и даже 3,5-миллиметровый аудиовыход. Вроде все хорошо, но морально устаревший MicroUSB порт – это уже архаизм в 2020 году. Когда Tecno уже перейдет на более универсальный USB Type-C?

Порты MicroUSB и 3,5 мм миниджек, а также внешний динамик и микрофон Фото: Сегодня

На левую грань вынесен слот для двух SIM-карт формата nano и отдельного места под карты microSD (емкостью до 256 ГБ). Таким образом при установке второй "симки" владельцу не придется выбирать между расширением памяти и вторым номером телефона. Хотя памяти тут достаточно, как для бюджетного аппарата – 64 ГБ (есть модель на 128 ГБ), может кто-то увидит необходимость в расширении файлового хранилища.

Tecno Spark 5 Pro Фото: Сегодня

Большой блок квадрокамеры на тыльной стороне визуально выделяется больше всех. Причем, площадка с фотосенсорами со встроенной вспышкой утоплена в корпус так, чтобы он не выпирает над корпусом, поэтому телефон лежит ровно на гладкой поверхности.

Блок квадрокамеры Tecno Spark 5 Pro Фото: Сегодня

Экран

Как мы уже упоминали, Tecno Spark 5 Pro получил большую 6,6-дюймовую диагональ экрана. Панель по-современному вытянутая и обладает соотношением сторон 20:9. Здесь применяется зарекомендовавшая себя привычная пользователям базовых моделей iPhone IPS LCD-панель.

Экран Tecno Spark 5 Pro Фото: Сегодня

Разрешение, правда, невысокое – HD+ (1600×720 пикселей), что в итоге сказалось на плотности пикселей — всего 266 ppi. При таких показателях вроде бы должно быть "зернистость", но на практике она отсутствует вовсе – изображение очень четкое, шрифты сглаженные, "зазубрин" нет.

Экран Tecno Spark 5 Pro Фото: Сегодня

Цветопередача у Spark 5 Pro естественная, без ухода в теплые или холодные цветовые оттенки. Углы просмотра широкие и без искажений цвета. Отметим также хороший уровень контрастности.

Невысокое разрешение не сказывается на качестве картинки на экране – все четко и без "зерна" Фото: Сегодня

А вот яркости откровенно не хватает: чтобы без проблем считывать информацию с дисплея в очень яркий солнечный день. В этом может немного помочь включение темного режима, который активируется в настройках.

Экран на максимальном уровне яркости в яркий солнечный день – цвета блекнут, а читать информацию становится труднее Фото: Сегодня

Также для тех, кто любит ночью перед сном посидеть в интернете, есть режим защиты зрения, который уменьшает уровень синего, снимая нагрузку с глаз. Также стоит отметить интересную опцию, которая визуально может скрыть окуляр фронтальной камеры так, чтобы он не выделялся на фоне экрана, простой заливкой черной полосы сверху.

Производительность

Аппаратное оснащение смартфона Фото: Сегодня

Tecno Spark 5 Pro работает на базе 4-ядерного процессора MediaTek Helio A22 (MT6762) с частотой 1,8 ГГц. За графическую производительность отвечает GPU PowerVR GE8300. Это бюджетный чип, от которого не стоит ожидать рекордных показателей производительности. Работает чип в купе с 4 ГБ оперативной памяти, и быстрой встроенной флэш-памятью на 64 или 128 ГБ eMMC 5.1.

Тест скорости работы памяти: сверху – результаты скорости работы встроенной флэш-памяти, снизу – внешней microSD Фото: Сегодня

Несмотря на бюджетную начинку, смартфон работает достаточно быстро – тормозов или фризов не замечено. Все элементы интерфейса отрисовываются и листаются плавно, приложения запускаются шустро и без сильных задержек. Посмотреть HD-видео на YouTube, полистать странички соцсетей или веб-страниц в браузере, снять видео – всего это телефон выполняет без проблем. Причем не в последнюю очередь это связано с быстрой внутренней памятью, которая выдает показатели в 215 Мб/с при чтении и 180 Мб/с при записи, что почти вдвое быстрее, чем с карты памяти.

Производительность достаточная для работы в повседневных задачах Фото: Сегодня

Казалось бы, что такой мощности для многих игр откровенно может не хватать. Отчасти это правда, такие проекты, как PUBG Mobile и Shadowgun Legends страдают от невысокого показателя кадров на секунду – 22-25 fps. Однако и здесь нашлись приятные сюрпризы: Minecraft, Critical Strike, Asphalt 9, World of Tanks Blitz и новый Call of Duty Mobile играются вполне шустро, и выдают количество кадров в пределах 50-60 fps при низких настройках.

Встроенный игровой режим Фото: Сегодня

Результаты производительности в синтетических тестах приведены ниже.

Результаты замеров производительности в программах-бенчмарках Фото: Сегодня Результаты замеров производительности в программах-бенчмарках Фото: Сегодня Результаты замеров производительности в программах-бенчмарках Фото: Сегодня Результаты замеров производительности в программах-бенчмарках Фото: Сегодня 1/4

Софт

HiOS 6.1 Фото: Сегодня

Tecno Spark 5 Pro работает на Android 10 с предустановленной фирменной оболочкой HiOS 6.1. Производитель решил не использовать стандартный интерфейс Android, а создал собственный лаунчер со своими обоями, иконками, оформлением, а также оснастил ее массой дополнительных настроек.

Предустановленные приложения есть, но их немного: браузеры PHX и Chrome, Facebook, утилита для оптимизации смартфона Phone Master, музыкальный менеджер Boom Play, утилита для беспроводной передачи файлов между устройствами XShare и собственный магазин приложений Palm Store. Причем все сторонние приложения можно невозбранно удалить. Для полного счастья аппарату не хватает разве что чипа NFC, который Tecno пока не желает интегрировать.

Оболочка HiOS 6.1 на базе Android 10 Фото: Сегодня Оболочка HiOS 6.1 на базе Android 10 Фото: Сегодня Оболочка HiOS 6.1 на базе Android 10 Фото: Сегодня Оболочка HiOS 6.1 на базе Android 10 Фото: Сегодня Оболочка HiOS 6.1 на базе Android 10 Фото: Сегодня Оболочка HiOS 6.1 на базе Android 10 Фото: Сегодня Оболочка HiOS 6.1 на базе Android 10 Фото: Сегодня Оболочка HiOS 6.1 на базе Android 10 Фото: Сегодня Оболочка HiOS 6.1 на базе Android 10 Фото: Сегодня Оболочка HiOS 6.1 на базе Android 10 Фото: Сегодня Оболочка HiOS 6.1 на базе Android 10 Фото: Сегодня 1/11

Из нововведений стоит отметить встроенную возможность запуска определенных приложений по отпечатку пальца. Сканером также можно делать снимки, отключать будильник, принимать вызовы и даже записывать их длительным удержанием.

Способы разблокировки Фото: Сегодня

Среди способов разблокировки есть как несколько привычных (PIN, по лицу, отпечатком пальца), появился неординарный. К примеру, с экрана блокировки можно быстро открыть фронтальную камеру, проведя пальцем около глазка вниз по диагонали.

Разблокировка по окуляру фронтальной фотокамеры

Аккумулятор

У Tecno Spark 5 Pro интегрирован аккумулятор внушительной емкостью 5000 мАч. Благодаря ему смартфон получился очень "живучим". Отсутствие мощного железа и экрана с большим разрешением идет только на пользу автономности. Аппарат без особых усилий способен выдержать день активного пользования в активном режиме, а в смешанном – даже два дня без подзарядки.

Аккумулятор Фото: Сегодня

Тест батареи PCMark 2.0 на максимальной яркости экрана проработал на устройстве все 10 часов и 27 минут — это весьма достойно. При воспроизведении видео HD при 50-процентной яркости смартфон продержался 18 часов. Обратная сторона такой автономности – очень медленная зарядка – комплектным 10 Вт адаптером смартфон заряжается чуть более 3 часов.

Фотокамера

Квадрокамера Tecno Spark 5 Pro Фото: Сегодня

Перейдем к главной "фишке" Tecno Spark 5 Pro – квадрокамере. Смартфон использует четыре фотомодуля: главный 16-мегапиксельный сенсор (f/1.8) с автофокусировкой PDAF, 2-мекгапиксельный датчик для макросъемки, датчик глубины 2 МП и QVGA камера для автоматического определения сцены съемки.

Интерфейс фотокамеры и ее настройки Фото: Сегодня

В целом, днем и даже в пасмурную погоду фотографии получаются хорошими, немного отличаясь в лучшую или худшую сторону от снимка к снимку. Но не обошла стороной Spark 5 Pro проблема недостаточной освещенности – в этом случае появляются шумы и страдает детализация. Если оценивать в общем, то это типичный представитель бюджетного сегмента, так что выдающихся результатов ждать не стоит.

Окуляр фронтальной фотокамеры, врезанной в экран Фото: Сегодня

Режим макросъемки лучше делать только в условиях хорошего освещения. Зато эффекты боке работают хорошо, особенно во фронтальном режиме. В приложении камеры есть несколько режимов: видео, фото, красота, размытие, AR съемка и панорама. Отдельного ночного режима нет, как и ручного управления параметрами съемки.

Качество фотографий, снятых на Tecno Spark 5 Pro Фото: Сегодня Качество фотографий, снятых на Tecno Spark 5 Pro Фото: Сегодня Качество фотографий, снятых на Tecno Spark 5 Pro Фото: Сегодня Качество фотографий, снятых на Tecno Spark 5 Pro Фото: Сегодня Качество фотографий, снятых на Tecno Spark 5 Pro Фото: Сегодня Качество фотографий, снятых на Tecno Spark 5 Pro Фото: Сегодня Качество фотографий, снятых на Tecno Spark 5 Pro Фото: Сегодня Качество фотографий, снятых на Tecno Spark 5 Pro Фото: Сегодня Качество фотографий, снятых на Tecno Spark 5 Pro Фото: Сегодня Качество фотографий, снятых на Tecno Spark 5 Pro Фото: Сегодня Качество фотографий, снятых на Tecno Spark 5 Pro Фото: Сегодня Качество фотографий, снятых на Tecno Spark 5 Pro Фото: Сегодня Качество фотографий, снятых на Tecno Spark 5 Pro Фото: Сегодня Качество фотографий, снятых на Tecno Spark 5 Pro Фото: Сегодня Качество фотографий, снятых на Tecno Spark 5 Pro Фото: Сегодня Качество фотографий, снятых на Tecno Spark 5 Pro Фото: Сегодня Качество фотографий, снятых на Tecno Spark 5 Pro Фото: Сегодня Качество фотографий, снятых на Tecno Spark 5 Pro Фото: Сегодня 1/18

Итоги

Tecno Spark 5 Pro Фото: Сегодня

При цене в 3999 гривен на момент написания обзора, Tecno Spark 5 Pro представляется очень привлекательным вариантом для покупки, если вы не слишком требовательный пользователь. Аппарат может похвастаться богатой комплектацией, достаточным количеством памяти, качественной сборкой, большим дисплеем, разными способами разблокировки и привлекательным внешним видом. К достоинствам стоит еще отнести многофункциональную и гибкую к настройкам оболочку HiOS 6.1, раздельный лоток для карт памяти и SIM-карт. Не самая производительная платформа все же доказала свою способность справляться со всеми возложенными на нее задачами, но для игр аппарат все же не подходит.

Tecno Spark 5 Pro Фото: Сегодня

Единственным недостатком оказалась фирменная квадрокамера – это скорее маркетинговое решение, нежели функциональное. Хоть даже они обладают интересными возможностями вроде макросъемки, аппаратного эффекта боке и технологией определения сцены, но по факту снимают они ничем не лучше, но и не хуже конкурентов с двумя-тремя фотосенсорами.

В целом Spark 5 Pro получился неплохим смартфоном в своем ценовом сегменте за адекватные деньги.

Напомним, что ранее мы составляли рейтинг ТОП-5 модных смартфонов без вырезов в экране. В то же время в Украине начали продавать самый дорогой смартфон в мире.

Все подробности в спецтеме Модные технологии

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