Обзор "зверских" видеокарт Nvidia GeForce RTX 3000 для игр будущего

Флагман RTX 3090 стал преемником Titan RTX и является настоящим "свирепым зверем" среди всех видеокарт

После огромного количества слухов и спекуляций относительно видеокарт Nvidia следующего поколения, компания провела специальное мероприятие GeForce. Во время онлайн-презентации Nvidia поразмышляла о последних 20 годах развития компьютерной графики и анонсировала ряд новейших технологий и свои самые мощные графические ускорители, о которых ходят слухи последний год.

На мероприятии Nvidia представила свое второе поколение технологий трассировки лучей с флагманской видеокартой RTX 3090 стоимостью в 1500 долларов. Nvidia утверждает, что эти новые карты обеспечивают самое большое улучшение графики в истории компьютерных технологий, сообщает Digital Trends.

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Презентация оказалась настолько популярной, что к моменту ее начала более 160 тысяч фанатов были прикованы к страницам компании на Twitch и YouTube. Сегодня.Lifestyle расскажет все самые важные анонсы от Nvidia.

Трассировка лучей RTX в Fortnite

RTX в Fortnite Фото: Nvidia

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг начал мероприятие, заявив о страстной любви компании к компьютерной графике и видеоиграм. Хуанг объявил, что невероятно популярная бесплатная игра в жанре "королевская битва" Fortnite от Epic Games теперь будет поддерживать трассировку лучей RTX. Более того, эта технология вскоре будет поддерживаться во всех играх на Unreal Engine – движке, на котором сделано огромное количество проектов, включая Fortnite.

Nvidia Reflex

Nvidia представила новые инструменты для киберспортсменов, которые позволят снизить задержки в играх и увеличить отзывчивость. Новая технология Nvidia Reflex помогает уменьшить задержку за счет анализа конвейеров центрального и графического процессоров, и в результате частота обновления может быть увеличена до 360 Гц на совместимых мониторах G-Sync от Alienware, MSI и Acer, заявила компания. Инструмент Nvidia Reflex Latency Analyzer поможет геймерам снизить любые задержки между устройствами ввода, такими как мышь, и тем, что отображается на экране.

Nvidia Reflex Фото: Nvidia

Фактически, Reflex помогает уменьшить задержку до показателя ниже 30 миллисекунд, тогда как у большинства геймеров задержка на компьютерах достигает 100 миллисекунд. В результате игроки с новой технологией от Nvidia получат преимущество перед в быстром прицеливании перед теми, кто ею не пользуется. Nvidia Reflex поступит в продажу в сентябре 2020 года вместе с драйверами Nvidia. Такие проекты, как Valorant, Fortnite и Apex Legends уже объявили о поддержке этой технологии.

"Плюшки" для стримеров

Поскольку во время пандемии возрос интерес к стримингу в интернете, Nvidia представила несколько новых технологий, которые превратят ваш скромный компьютер и веб-камеру в профессиональную студию для потокового вещания. Используя возможности искусственного интеллекта, инструмент видеотрансляции Nvidia удаляет звуковой шум, слои в виртуальных фоновых эффектах, а также вводит автоматическое кадрирование с технологией отслеживания камеры. Nvidia заявила, что все это можно сделать с помощью стандартной веб-камеры и видеокарты на базе RTX.

Приложение Machinima

Omniverse Machinima Фото: Nvidia

"Благодаря играм возникла новая форма искусства, называемая Machinima. Художники используют игровые движки для создания красивых видеороликов. На YouTube такие видео пользуются спросом и их просмотрели миллиарды раз. Большинство из них – короткометражки, а некоторые даже воссоздают целые классические фильмы", – сказал Хуанг.

Чтобы способствовать этому творчеству, Nvidia анонсировала свое программное обеспечение Omniverse Machinima. Оно представляет собой универсальный инструмент для обмена своим творчеством со зрителями, основанный на фотореалистичной трассировке лучей. Движок спроектирован так, чтобы точно имитировать физические материалы и активно использует искусственный интеллект. Он будет доступен в октябре 2020 года.

Новая линейка видеокарт RTX 3000 Ampere

Главной изюминкой шоу от Nvidia стала официальная презентация новых видеокарт на графической архитектуре Ampere: GeForce RTX 3090, RTX 3080 и RTX 3070. Учредитель и генеральный директор компании Дженсен Хуанг вскользь затронул ряд новых технологий и "фишек" программного обеспечения GeForce, однако наибольшее внимание было уделено следующему поколению 3D-ускорителей.

Флагман Nvidia GeForce RTX 3090 Фото: Digital Trends

Главным игровым флагманом Nvidia стала GeForce RTX 3090, пришедшая на смену GeForce RTX 2080 Ti. Как считают в Санта-Кларе, архитектура Ampere несет 1,9-кратный прирост быстродействия на ватт относительно Turing 2-летней давности, а также двукратный в трассировке лучей. Выпуском графических процессоров Nvidia Ampere занимается южнокорейский гигант Samsung по 8-нм технологии. Ранее для производства компания предпочитала заводы TSMC. Графические ядра также могут похвастаться поддержкой PCI Express 4.0 и HDMI 2.1.

Nvidia GeForce RTX 3080 Фото: Digital Trends

Сама Nvidia относит к главным особенностей 3D-ускорителей Ampere следующее:

Новые потоковые мультипроцессоры: это строительные блоки самого мощного и энергоэффективного GPU, обеспечивающие вдвое выше скорость операций FP32 по сравнению с предыдущим поколением и вычислительную мощь в 30 Shader-TFLOPS.

RT-ядра второго поколения: новые выделенные RT-ядра вдвое мощнее, чем предыдущее поколение, обеспечивая возможность одновременной трассировки лучей с затенением и вычислениями, при производительности в 58 RT-TFLOPS.

Тензорные ядра третьего поколения: новые выделенные тензорные ядра, до двух раз мощнее предыдущего поколения, ускоряют и оптимизируют технологии на базе ИИ- алгоритмов, такие, как Nvidia DLSS, с вычислительной мощностью в 238 Tensor-TFLOPS.

Nvidia RTX IO: быстрая загрузка и распаковка игровых ресурсов с помощью GPU, ускорение операций ввода/вывода до 100 раз по сравнению с API жестких дисков и традиционных хранилищ. В сочетании с новым API Microsoft DirectStorage для Windows RTX IO переносит нагрузку с десятков CPU-ядер на RTX GPU, повышая частоту кадров и обеспечивая практически мгновенную загрузку игр.

Nvidia в сотрудничестве с Micron создала самую быструю в мире дискретную графическую память для серии RTX 3000 — GDDR6X. Скорость передачи данных достигает 1ТБ/с, что многократно повышает производительность в играх и приложениях.

Новый улучшенный техпроцесс 8N Nvidia от Samsung обеспечивает более высокую плотность транзисторов и лучшую энергоэффективность.

Особенности GeForce RTX 3090, 3080, 3070

Флагман RTX 3090 станет преемником Titan RTX. RTX 3090 создан для креативщиков, телеведущих и геймеров, которым требуется наибольшая производительность. Хуанг игриво охарактеризовал RTX 3090 аббревиатурой BFGPU из-за производительности и размера этой массивной карты, и он даже назвал ее "свирепой" и "зверем".

Nvidia GeForce RTX 3090 Фото: Digital Trends

В основе GeForce RTX 3090 лежит кристалл GA102, насчитывающий 28 миллиардов транзисторов. Эта видеокарта оснащена 24 ГБ памяти GDDR6X и, как утверждает Nvidia, подходит для гейминга в 8K-разрешении и "до 50% быстрее" Titan RTX. В продажу она поступит 24 сентября с рекомендованной ценой около 50 тысяч гривен (или 1500 долларов для рынка США).

Nvidia GeForce RTX 3080 Фото: Nvidia

На ступеньку ниже расположилась GeForce RTX 3080. Она, по словам Nvidia, предлагает вдвое большую производительность относительно GeForce RTX 2080. В ее арсенале имеются 10 Гбайт памяти GDDR6X, а приобрести GeForce RTX 3080 можно будет начиная с 17 сентября. В заокеанских магазинах устройство будет доступно по цене от 699 долларов, а в Украине — от 23,5 тысяч гривен.

Nvidia GeForce RTX 3070 Фото: Nvidia

Наконец, "младшая" GeForce RTX 3070 должна стать заменой GeForce RTX 2080 Ti при вдвое меньшей цене и в среднем на 60% обходит GeForce RTX 2070. Видеоадаптер довольствуется 8 ГБ памяти GDDR6 и, как утверждает Nvidia, является "отличным выбором для игр в разрешении 4K и 1440p". Приобрести новинку можно будет в октябре 2020 года по рекомендуемой цене 16,8 тыс. гривен (499 долларов для США).

Напомним, что ранее загадочный проект от AMD показал "зверскую мощь". Параллельно с Nvidia, Intel впервые за 20 лет выпустила видеокарту, но ее нельзя купить.

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