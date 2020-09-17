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Oculus Quest 2 VR открывает новую веху в гарнитурах виртуальной реальности: видео

Сегодня, 08:32

Facebook анонсировал дешевую VR-гарнитуру Oculus Quest 2 VR, которая может взбодрить увядающий рынок виртуальной реальности

Facebook анонсировала новую гарнитуру виртуальной реальности Oculus Quest 2 во время своего мероприятия Facebook Connect VR. Новая полностью беспроводная гарнитура поступит в продажу 13 октября, а предварительные заказы стартуют с 17 сентября. Стоимость Oculus Quest 2 составит от 299 долларов, чтобы каждый мог окунуться в виртуальную реальность.

Гарнитура заменила старый Quest, производство которого было прекращено ранее в этом году. Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг заявил во время мероприятия, что люди потратили более 150 миллионов долларов на разработку контента для Quest.

Некоторые из наиболее впечатляющих функций нового Oculus Quest включают дисплей с более высоким разрешением в 1832 x 1920 пикселей на глаз. Экран представляет собой один ЖК-дисплей, обеспечивающий сверхвысокое разрешение и улучшенное изображение, и поддерживает частоту 90 Гц.

Смотрите также в сюжете о том, как работают виртуальные аферисты:

Есть улучшения и в программном обеспечении: Oculus Quest 2 работает на платформе Qualcomm Snapdragon XR2 с 6 ГБ памяти, что позволяет гибко переключаться между моноблоком и VR-играми на компьютере.

Oculus Quest 2 VR
Oculus Quest 2 VR
Фото: Facebook

Снаружи Oculus Quest 2 меньше и на 10% легче, чем предыдущее поколение, имеет мягкий ремешок и полностью беспроводной. Есть также регулируемая оптика, поэтому вы можете настроить устройство под свои нужды. Новые сенсорные контроллеры, поставляемые с устройством, предлагают лучшую эргономику и увеличенное время автономной работы.

Oculus Quest 2 VR
Oculus Quest 2 VR
Фото: Facebook

У Oculus Quest 2 есть дополнительные аксессуары, которые можно приобрести отдельно, например, Fit Pack, который обладает сменными лицевыми насадками, чтобы соответствовать более широким или более узким формам лица, и Elite Strap с расширенной батареей, которые обеспечивают увеличенное вдвое время автономной работы VR-гарнитуры.

Oculus Quest 2 VR
Oculus Quest 2 VR
Фото: Facebook

Еще одна новая функция в Oculus Quest 2 — это встроенный фитнес-трекер на системном уровне, который может отслеживать, сколько упражнений вы выполняете, играя в игры на Quest. Дополнительная функция приборной панели под названием Oculus Move будет тестироваться на обоих устройствах Quest в конце этого года, что позволит устанавливать свои цели в области VR-фитнеса и отслеживать свои движения и физическую активность в различных играх и приложениях.

Желающие подключить его к РС для премиальных игр вроде Half-Life: Alyx смогут сделать это с помощью кабеля USB-C. Официальный Link-провод будет продаваться за 80 долларов, но подойдет любой.

Аксессуары Oculus Quest 2 VR
Аксессуары Oculus Quest 2 VR
Фото: Facebook

Напомним, что ранее коровам выдали очки виртуальной реальности. Также мы рассказывали о ТОП-10 прорывных технологий десятилетия, которые раньше были невозможными.

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Источник: Facebook
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