Официально: теория о гибели Гитлера в 1945 году подтвердилась

Немецкий диктатор действительно погиб в 1945 году в своем бункере вместе с Евой Браун

Адольф Гитлер. Изображение из открытых источников

Многочисленные теории вились вокруг личности и дальнейшей возможной судьбы одного из самого известного диктатора в истории человечества – Адольфа Гитлера. Сегодня французская команда исследователей-химиков представила свой доклад-исследование, основанное на изучении фрагмента черепа и челюстей Гитлера, хранящиеся в Москве – это стало возможным впервые с 1946 года.

Профессор Филипп Чартер, руководитель проекта, отмечает, что немецкий диктатор действительно погиб в 1945 году в своем бункере вместе с Евой Браун, так как изучение остатков и фрагментов челюсти и черепа выявили результаты, подтверждающие эту теорию – так что все остальные теории о дальнейшей судьбе Гитлера были опровергнуты.

Статья со столь интересным и необычным исследованием уже появилась в свежем номере научного журнала European Journal of Internal Medicine, где специалисты-исследователи отметили наличие в левой части фрагмента черепа фюрера дыру, по всей вероятности, образовавшуюся вследствие выпущенной пули. Впрочем, они не обнаружили остатков пороха в этой же части черепа, таким образом предположив, что выстрел был произведен снизу, вблизи челюсти.

На самой челюсти и зубных протезах Гитлера были обнаружены остатки белого тартара и ни одного следа волокна мяса – что дополнительно подтверждает тот факт, что Адольф Гитлер был вегетарианцем. Несмотря на то, что российские власти не позволили команде исследователей взять ДНК из фрагмента черепа, изучение его челюсти стало достаточным результатом для окончательно опровержения популярной теории о том, что Гитлер якобы сбежал в Аргентину.

Судя по произведённой радиографии, специалисты выявили, что Адольф Гитлер действительно употребил также цианистый калий, что видно по синеватым следам химической реакции на его зубных протезах – таким образом, немецкий диктатор применил оба орудия убийства одновременно. Остается дождаться полноценных финальных результатов относительно полного доклада французских ученых и, быть может, выяснить еще немало интересных подробностей, окружавших эту историческую фигуру. К тому же, они намерены добиться разрешения на изучение его черепа у российских властей.

О том, как брюки Гитлера ушли с молотка за 62 тысячи евро, смотрите на видео ниже: