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Официальные продажи новых iPhone 2018 начнутся в первой половине октября по цене от 29 999 гривен

12 сентября со сцены Театра Стива Джобса компания Apple презентовала четыре новых устройства, обновив линейку смартфонов и представив новое поколение умных часов

Компания "Цитрус", лидер рынка по продажам техники Apple в Украине, уверена в том, что 4-й квартал 2018 года на украинском IT-рынке пройдет под знаком Apple в силу выхода сразу трех уникальных моделей iPhone и революционных Apple watch 4 поколения, открывающих новую эру и новые возможности для пользователей.

Самое важное

Новые iPhone Xs и iPhone Xs Max объединяют в себе лучшие качества iPhone X и iPhone 8, значительно превосходя их по возможностям. Увеличенные диагонали дисплеев iPhone расширяют удобство работы этих смартфонов, сохранив привычный для пользователей комфорт и практичность в повседневном использовании, помноженные на эталонный в отрасли дизайн.

Еще одна модель носит имя iPhone Xr и обладает более доступной ценой при той же высокой производительности. В iPhone 2018 года используется новейший процессор Apple A12 Bionic, оснащенный дополнительным модулем для машинного обучения. Его появление позволяет вывести на новый уровень качество фото- и видеосъемки, и открыть возможности для игр с технологией дополненной реальности. А новый технологический процесс производства процессора обеспечивает не только рост производительности, но и заметное снижение энергопотребления новинок.

В умных часах 4 поколения увеличена площадь дисплея, кардинально переработан интерфейс, на котором теперь отображается больше полезной информации. Настоящий прорыв сделан в сфере защиты здоровья — используя специальный новый датчик, часы научились снимать электрокардиограмму сердца.

По мнению "Цитрус", три новые модели iPhone и революционные умные часы гарантированно обеспечат рост продаж на украинском IT-рынке в 4-м квартале 2018 года на 90%+ по сравнению с предыдущим годом, предложив покупателям еще большую свободу выбора.

Согласно данным исследовательской компании GfK Ukraine, продажи iPhone в 4 квартале 2017 года выросли по сравнению с 2016 годом на 67% в денежном выражении. При этом продажи в "Цитрусе" за аналогичный период продемонстрировали самый большой прирост — на впечатляющие 103%. В этом году "Цитрус" прогнозирует начало официальных продаж новых iPhone 2018 в первой половине октября. По мнению экспертов "Цитрус", примерная цена iPhone XR будет начинаться от 29 999 грн, iPhone XS – от 39 999 грн, iPhone XS Max – от 44 999 грн. Apple Watch в алюминиевом корпусе будут представлены по цене от 13 990 грн, и на рынок вернулась модель в стальном корпусе по цене от 22 990 грн.

iPhone XS и iPhone XS Max – герои большого экрана

Великолепные iPhone Xs и iPhone Xs Max оснащены невероятно прочными AMOLED-дисплеями Super Retina с диагоналями 5.8 и 6.1 дюйма. Потрясающий безрамочный дизайн позволил не просто сохранить, а даже уменьшить размеры смартфона — физические размеры iPhone Xs Max с диагональю 6.1 дюйма меньше, чем у прошлогоднего iPhone 8 Plus с диагональю 5.5 дюйма. Инновационный процессор Apple A12 Bionic оптимизирован для новых вызовов в виде игр с дополненной реальностью и фотосъемки. Он открывает простор для творчества и впечатляющих результатов даже в условиях сложного освещения.

Оба новых смартфона используют двойную камеру с оптической стабилизацией. При фотосъемке процессор выполняет до триллиона операций в секунду, применяя сложнейшие алгоритмы обработки изображения — все ради захватывающих дух фотографий. Съемка против солнца, съемка на воде или снегу — все это теперь не проблема для владельцев iPhone Xs и iPhone Xs Max! Высочайшая производительность процессора A12 Bionic будет востребована в играх с дополненной реальностью, требующих значительных вычислительных мощностей, на которые способны только эти смартфоны.

Впервые в истории смартфоны Apple получили защиту по классу IP68, при которой можно погружать телефон на глубину до 2 метров в течение 30 минут — Apple гарантирует, что смартфоны прекрасно переносят пролитые на них чай, кофе или газировку.

Оставить заявку на покупку можно на сайте "Цитрус":

https://www.citrus.ua/smartfony/iphone-xs-2018-626528.html

https://www.citrus.ua/smartfony/iphone-xs-max-apple-632723.html

iPhone XR – воплощение красоты и интеллекта

Прекрасно дополняет новую линейку смартфонов Apple 2018 года iPhone Xr с диагональю экрана 6.1 дюйма. Apple называет его дисплей Liquid Retina лучшим ЖК-экраном в отрасли, безупречно и точно передающим цвет. iPhone Xr сохраняет традиции дизайна, заложенные предыдущими поколениями iPhone и предлагает шесть цветовых вариантов корпуса из алюминия и стекла— белый, черный, голубой, желтый, коралловый и красный. Но при этом разительно отличается от своих предшественников безрамочным дизайном, превосходя по производительности прошлогодний iPhone X в восемь раз! Процессор A12 Bionic производит 5 триллионов операций в секунду, тогда как прошлогодний A11 Bionic, используемый в iPhone X, способен на 600 миллиардов операций в секунду. iPhone Xr поддерживает фирменную систему идентификации по лицу пользователя FaceID.

Оставить заявку на покупку можно на сайте "Цитрус": https://www.citrus.ua/smartfony/iphone-xr-apple-632724.html

Apple Watch 4 поколения

Самые серьезные преобразования произошли в линейке умных часов Apple c момента их выхода на рынок. Они стали больше — вместо версий с 38 и 42 мм теперь будут часы с 40 и 44 мм ремешками. Площадь дисплея выросла на 35%, что вместе с новым переработанным интерфейсом позволило значительно увеличить количество полезной информации на экране и разработать принципиально новые варианты визуализации цифровых циферблатов. Новый 64-битный двухъядерный процессор S4 позволил вдвое увеличить производительность часов.

Настоящим прорывом стало определение электрокардиограммы сердца, для которой часы получили новый специализированный сенсор. Данные ЭКГ могут быть сохранены в виде PDF-файла и отправлены врачу. Значительно повысилась точность определения активности пользователя — теперь часы способны распознавать подъем по ступенькам и определять падение пользователя. Последняя функция может быть очень полезной для людей, требующих дополнительного ухода — если в течение 60 секунд после падения пользователя часы не зарегистрируют движений, они автоматически отправят сообщение об этом на заранее предустановленный номер телефона.

Оставить заявку на покупку можно на сайте "Цитрус":

https://www.citrus.ua/smart-chasy/apple-watch-series-4-632764.html

О "Цитрусе"

"Цитрус" — национальная сеть магазинов гаджетов и инновационных технологий, имеет статус Apple Authorised Reseller, а также является лидером по продаже техники Apple в Украине и работает с 2000 года. Сегодня "Цитрус" — это ведущий интернет-магазин citrus.ua и сеть из 50 магазинов, работающих в уникальном для Украины формате инновационных развлекательных центров с открытым доступом к товарам, интерактивными зонами виртуальной реальности, электротранспорта, устройств умного дома. "Цитрус" развивает собственную сеть авторизированных сервисных центров и пунктов проката электротранспорта, а также не имеющих аналогов образовательных пространств "ЦеХАБ" и "Цитрус Академия" во флагманских магазинах сети.



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