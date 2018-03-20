Огромный ягненок-мутант может вырасти размером с лошадь

Сегодня, 16:00

Размеры странного животного превышают среднестатистические в три раза

 

Ягненок в три раза больше обычного. Фото: Новости Планеты
Ягненок в три раза больше обычного. Фото: Новости Планеты

Фермер из Аппер-Броутона (графство Лестершир) Стив Буз потерял дар речи, когда у его овцы появился на свет гигантский ягненок.

Малыш выдался настоящим переростком: его "габариты" в три раза превысили размер среднестатистических животных, а вес составил одиннадцать килограммов, хотя масса братьев из того же выводка не была больше двух килограммов.

Хозяин фермы отмечает, что поведение малыша Билли больше похоже на собачье, нежели овечье. Во время родов фермер и не подозревал, что появится гигант: вынашивание ягнят протекало без каких-либо осложнений и особенностей. Роды тоже прошли более-менее гладко (фермеру пришлось только выпрямить ножку ягненка, так как она была согнута и не позволяла животному вылезти из утробы матери-овцы).

Мужчина самостоятельно выкармливает ягненка-переростка при помощи бутылочки с соской. Животное растет достаточно активным и смелым.

Напомним, ранее фермер из США выловил странное существо,

Также сообщалось, что в Индии родился цыпленок – мутант.

О том, почему китайский кабанчик-мутант шокировал соцсети, смотрите на видео ниже,
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Новости Планеты

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