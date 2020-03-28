Охота на кашель: квадрокоптеры научились обнаруживать больных коронавирусом

Компания Draganfly запустит "пандемические беспилотники" для обнаружения людей с инфекционными и респираторными заболеваниями на большом расстоянии

Дроны начинают привлекать к альтернативному использованию во время кризиса коронавируса. Компания Draganfly разработала технологию использования дронов при пандемии коронавируса. Встроенные термодатчики в купе с технологией интеллектуального компьютерного зрения позволяют им ставить потенциальные диагнозы на расстоянии. Такой подход поможет сделать более эффективным получение показаний температуры, чем текущий метод использования портативных инфракрасных термометров.

26 марта Draganfly объявил, что компанию выбрали для развертывания беспилотных летательных аппаратов COVID-19 в Австралии. Работая с Министерством обороны Австралии и Университетом Южной Австралии, компания Draganfly запустит "пандемические беспилотники" для удаленного мониторинга и обнаружения людей с инфекционными и респираторными заболеваниями, чтобы помочь остановить дальнейшее распространение болезни. Первоначальный бюджет проекта составляет 1,5 миллиона долларов.

Смотрите также в сюжете о том, кто из звезд заболел коронавирусом:

Используя свои бортовые технологии, дроны способны на расстоянии контролировать температуру, частоту сердечных сокращений и дыхания, а также обнаруживать людей, чихающих и кашляющих в толпе или местах, где скапливается очень много народа.

Идентификация потенциального больного коронавирусом на расстоянии Фото: TechSpot

Когда именно дроны Draganfly отправятся в небо для этой цели, не сообщается. Однако, учитывая, насколько остро стоит ситуация с коронавирусом, чем раньше это можно будет сделать, тем лучше для человечества.

Напомним, что ранее игру World War Z раздавали бесплатно на время коронавируса. В то же время ученые назвали дату победы над пандемией коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться