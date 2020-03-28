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Охота на кашель: квадрокоптеры научились обнаруживать больных коронавирусом

Компания Draganfly запустит "пандемические беспилотники" для обнаружения людей с инфекционными и респираторными заболеваниями на большом расстоянии

Евгений Опанасенко
Сегодня, 09:50

Дроны начинают привлекать к альтернативному использованию во время кризиса коронавируса. Компания Draganfly разработала технологию использования дронов при пандемии коронавируса. Встроенные термодатчики в купе с технологией интеллектуального компьютерного зрения позволяют им ставить потенциальные диагнозы на расстоянии. Такой подход поможет сделать более эффективным получение показаний температуры, чем текущий метод использования портативных инфракрасных термометров.

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26 марта Draganfly объявил, что компанию выбрали для развертывания беспилотных летательных аппаратов COVID-19 в Австралии. Работая с Министерством обороны Австралии и Университетом Южной Австралии, компания Draganfly запустит "пандемические беспилотники" для удаленного мониторинга и обнаружения людей с инфекционными и респираторными заболеваниями, чтобы помочь остановить дальнейшее распространение болезни. Первоначальный бюджет проекта составляет 1,5 миллиона долларов.

Смотрите также в сюжете о том, кто из звезд заболел коронавирусом:

Используя свои бортовые технологии, дроны способны на расстоянии контролировать температуру, частоту сердечных сокращений и дыхания, а также обнаруживать людей, чихающих и кашляющих в толпе или местах, где скапливается очень много народа.

Идентификация потенциального больного коронавирусом на расстоянии
Идентификация потенциального больного коронавирусом на расстоянии
Фото: TechSpot

Когда именно дроны Draganfly отправятся в небо для этой цели, не сообщается. Однако, учитывая, насколько остро стоит ситуация с коронавирусом, чем раньше это можно будет сделать, тем лучше для человечества.

Напомним, что ранее игру World War Z раздавали бесплатно на время коронавируса. В то же время ученые назвали дату победы над пандемией коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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технологии Австралия коронавирус беспилотники дрон квадрокоптер Dragonfly
Источник: Digital Trends
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