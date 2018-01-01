Охотники за молниями: где можно встретить самое яркое зрелище

Ученые рассказали, где на Земле можно отыскать молнии чаще всего

В некоторых местах молнии встречаются чаще. Фото: pixabay

Специалисты регистрировали вспышки по всей планете. В результате они назвали самые опасные регионы на каждом материке. Результаты исследования обнародовала финская компания Vaisala, которая изучала это естественное явление с 2013 по 2017 год в рамках разработки технологий по мониторингу окружающей среды.

В сообщении исследователей из Vaisala, на каждом материке, континенте и вообще на Земле можно встретить места, где молнии происходят чаще всего. Ученые рассказали, что они изучили все территории, кроме Антарктиды. Места с наиболее частыми вспышками молний меняются примерно каждый год, но общая область остается той же.

Как правило, в таких районах воздушные массы сталкиваются друг с другом чаще, что приводит к восходящих движениях воздуха и образования массивных облаков. Именно последние и являются причиной молний. К таким зонам можно особо отнести горные вершины.

С помощью сети обнаружения молний GLD360, которая обнаружила 8,8 миллиона вспышек небесного электричества, ученым удалось отметить на карте опасные регионы. Оказалось, что в Северной Америке чаще всего молнии можно встретить на "Аллее торнадо", а именно в штате Техас, Канзас, Оклахома, Дакота и Колорадо.

В Южной Америке молнии происходят в Парагвае, Уругвае и Колумбии. В Африке центром всех молний считается Конго, в Австралии самым опасным стало северное побережье, а в Азии – Суматра и Малайзия.

Что касается Европы, то о ней ничего в статье не указывается.

О том, как в Полтаве из-за удара молнии загорелась крыша многоэтажки, смотрите на видео ниже: