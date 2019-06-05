Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Он был прав: предсказание Стивена Хокинга сбылось

В лабораторных условиях удалось создать имитацию черной дыры, которая подтвердила предсказание ученого

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:35
Израильский институт технологий доказал правоту Стивена Хокинга
Израильский институт технологий доказал правоту Стивена Хокинга
Фото: Pixabay

Черные дыры являются одними из самых загадочных объектов во Вселенной. Лишь уникальный гений Стивена Хокинга помог немного раскрыть их тайну. В 1970-е годы великий физик-теоретик предсказал, что в соответствии с принципами квантовой физики черная дыра может излучать определенные типы частиц, что считалось невозможным из-за невероятной силы гравитации этих объектов. Сообщает Science Alert.

Смотрите также в сюжете о том, как ученые пытаются возродить динозавров:

Теорию об излучении черных дыр, получившее название "Излучение Хокинга", долгое время не могли обнаружить, поскольку оно невероятно слабое, и теория была поставлена под сомнение.

Читайте также
Ученые отказались от килограмма: что используют вместо него

Подтверждением существования такого излучения могло бы стать измерение температуры черной дыры — однако температура черной дыры с массой, примерно равной солнечной, составляет всего 60 нанокельвинов. И чем дыра больше, тем меньше ее температура.

В результате ученые решили использовать современные доступные технологии, чтобы создать ее аналог на Земле и провести измерения. Для этого был взят кластер атомов рубидия, охлажденных до миллиардных долей кельвина. При таких условиях рубидий переходит в агрегатное состояние конденсата Бозе-Эйнштейна. Более того, он превращается в некий аналог "звуковой черной дыры", начиная улавливать не фотоны, а фононы, колебательные квазичастицы.

Читайте также
Ученые создали настоящее оружие Звезды Смерти

В результате эксперимента, проведенного командой ученых из Израильского института технологий, было доказано — когда на горизонте событий такой звуковой черной дыры появляется пара квантово спутанных фононов, один из них отражается в гипотетическое пространство, а второй поглощается гипотетической дырой.

Более того, используя излученные фононы, исследователи смогли определить температуру объекта. Этот эксперимент подтверждает правдивость гипотезы Хокинга — и дает надежду, что однажды ученые смогут измерить температуру настоящей черной дыры.

Читайте также
Темная материя помогла увидеть редкое событие во Вселенной

Напомним, что ранее у звезды-соседа Солнца обнаружили редкое явление. Также недавно NASA услышала жуткие звуки из космоса.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Мирный атом: ученые изобрели реактор для добычи кислорода Сенсация: в Африке нашли следы внеземной жизни NASA опубликовало захватывающее изображение приближающейся галактики Ученые отказались от килограмма: что используют вместо него
ученые вселенная физика черная дыра Стивен Хокинг
Источник: Science Alert
Реклама

Новости партнеров

Екатерина Климова и Игорь Петренко воссоединились
Екатерина Климова и Игорь Петренко воссоединились
Джанабаева ответила на поздравления с появлением третьего ребенка
Джанабаева ответила на поздравления с появлением третьего ребенка
Тайны Татьяны Лавровой: «Олег пьет и меня заставляет»
Тайны Татьяны Лавровой: «Олег пьет и меня заставляет»
Семейное фото Игоря Николаева поразило поклонников
Семейное фото Игоря Николаева поразило поклонников

Популярные статьи

Вчера, 15:31Fun

4 июня: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 12:07Шоу-бизнес

Пять очень странных фактов об имениннице Анджелине Джоли

Вчера, 09:30Стиль

Дамы в белом: Елизавета II, Мелания Трамп и Кейт Миддлтон на банкете в Букингеме

Вчера, 08:40Fun

Вознесение Господне 2019: что ни в коем случае нельзя делать

Вчера, 08:23Fun

Невесту пристыдили за "нелепое свадебное платье": фото

Вчера, 07:35Fun

Вознесение Господне 2019: что сделать, чтобы привлечь в дом счастье и удачу

3 июняАфиша

Сериал "Чернобыль": где смотреть последнюю серию

3 июняFun

3 июня: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

3 июняFood

Рататуй в духовке: рецепт с томатным соусом и пряностями

3 июняFood

Что приготовить на обед: три рецепта вкусного супа-харчо

3 июняWellness

Аллергия на солнце: причины и способы устранения

3 июняШоу-бизнес

Экс-супруг Юлии Началовой принял решение касательно будущего их дочери

3 июняШоу-бизнес

Владимир Зеленский посетил концерт MONATIK: видео

3 июняFun

Девушка получила письмо от мужчины с 20-го века: о чем он писал

3 июняТехно

Смартфоны Huawei отказываются собирать на заводах Foxconn

3 июняFun

Телеведущая оскандалилась из-за "слишком откровенной" кофточки

Новости партнеров

Нюша дала своему ребенку редкое русское имя
Нюша дала своему ребенку редкое русское имя
Ксения Собчак раскрыла истинные причины развода с Виторганом
Ксения Собчак раскрыла истинные причины развода с Виторганом
Куркума спасет больные суставы
Куркума спасет больные суставы
10 причин почему жить одному — здорово
10 причин почему жить одному — здорово
Известно, что замедляет развитие умственных способностей
Известно, что замедляет развитие умственных способностей
Принц Уильям обращался c Кейт Миддлтон, как со служанкой
Принц Уильям обращался c Кейт Миддлтон, как со служанкой
Раскрыла все карты: Настя Каменских рассказала о беременности
Раскрыла все карты: Настя Каменских рассказала о беременности
Наследники Людмилы Зыкиной, получившие 270 млн, живут в нищете
Наследники Людмилы Зыкиной, получившие 270 млн, живут в нищете
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь