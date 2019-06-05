Он был прав: предсказание Стивена Хокинга сбылось

В лабораторных условиях удалось создать имитацию черной дыры, которая подтвердила предсказание ученого

Израильский институт технологий доказал правоту Стивена Хокинга Фото: Pixabay

Черные дыры являются одними из самых загадочных объектов во Вселенной. Лишь уникальный гений Стивена Хокинга помог немного раскрыть их тайну. В 1970-е годы великий физик-теоретик предсказал, что в соответствии с принципами квантовой физики черная дыра может излучать определенные типы частиц, что считалось невозможным из-за невероятной силы гравитации этих объектов. Сообщает Science Alert.

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Теорию об излучении черных дыр, получившее название "Излучение Хокинга", долгое время не могли обнаружить, поскольку оно невероятно слабое, и теория была поставлена под сомнение.

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Подтверждением существования такого излучения могло бы стать измерение температуры черной дыры — однако температура черной дыры с массой, примерно равной солнечной, составляет всего 60 нанокельвинов. И чем дыра больше, тем меньше ее температура.

В результате ученые решили использовать современные доступные технологии, чтобы создать ее аналог на Земле и провести измерения. Для этого был взят кластер атомов рубидия, охлажденных до миллиардных долей кельвина. При таких условиях рубидий переходит в агрегатное состояние конденсата Бозе-Эйнштейна. Более того, он превращается в некий аналог "звуковой черной дыры", начиная улавливать не фотоны, а фононы, колебательные квазичастицы.

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В результате эксперимента, проведенного командой ученых из Израильского института технологий, было доказано — когда на горизонте событий такой звуковой черной дыры появляется пара квантово спутанных фононов, один из них отражается в гипотетическое пространство, а второй поглощается гипотетической дырой.

Более того, используя излученные фононы, исследователи смогли определить температуру объекта. Этот эксперимент подтверждает правдивость гипотезы Хокинга — и дает надежду, что однажды ученые смогут измерить температуру настоящей черной дыры.

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Напомним, что ранее у звезды-соседа Солнца обнаружили редкое явление. Также недавно NASA услышала жуткие звуки из космоса.

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