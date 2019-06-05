Он был прав: предсказание Стивена Хокинга сбылось
В лабораторных условиях удалось создать имитацию черной дыры, которая подтвердила предсказание ученого
Черные дыры являются одними из самых загадочных объектов во Вселенной. Лишь уникальный гений Стивена Хокинга помог немного раскрыть их тайну. В 1970-е годы великий физик-теоретик предсказал, что в соответствии с принципами квантовой физики черная дыра может излучать определенные типы частиц, что считалось невозможным из-за невероятной силы гравитации этих объектов. Сообщает Science Alert.
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Теорию об излучении черных дыр, получившее название "Излучение Хокинга", долгое время не могли обнаружить, поскольку оно невероятно слабое, и теория была поставлена под сомнение.
Подтверждением существования такого излучения могло бы стать измерение температуры черной дыры — однако температура черной дыры с массой, примерно равной солнечной, составляет всего 60 нанокельвинов. И чем дыра больше, тем меньше ее температура.
В результате ученые решили использовать современные доступные технологии, чтобы создать ее аналог на Земле и провести измерения. Для этого был взят кластер атомов рубидия, охлажденных до миллиардных долей кельвина. При таких условиях рубидий переходит в агрегатное состояние конденсата Бозе-Эйнштейна. Более того, он превращается в некий аналог "звуковой черной дыры", начиная улавливать не фотоны, а фононы, колебательные квазичастицы.
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В результате эксперимента, проведенного командой ученых из Израильского института технологий, было доказано — когда на горизонте событий такой звуковой черной дыры появляется пара квантово спутанных фононов, один из них отражается в гипотетическое пространство, а второй поглощается гипотетической дырой.
Более того, используя излученные фононы, исследователи смогли определить температуру объекта. Этот эксперимент подтверждает правдивость гипотезы Хокинга — и дает надежду, что однажды ученые смогут измерить температуру настоящей черной дыры.
Напомним, что ранее у звезды-соседа Солнца обнаружили редкое явление. Также недавно NASA услышала жуткие звуки из космоса.
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