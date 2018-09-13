OnePlus 6T скопирует самое неудобное решение от iPhone
У OnePlus 6T не будет привычного разъема 3,5 мм для наушников
Китайская компания OnePlus готовится выпустить новый смартфон 6T, анонс которого состоится 17 октября. Однако первые подробности нового устройства разочаруют будущих владельцев, поскольку OnePlus 6T скопирует самое неудобное и скандальное решение от iPhone.
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У OnePlus 6T не будет привычного разъема 3,5 мм для наушников. Отсутствие этого удобного гнезда разгневало многих владельцев iPhone, которые вынуждены приобретать переходники.
Производитель объясняет это решение тем, что беспроводные наушники достигли того уровня развития, чтобы начать отказываться от проводных. Но для тех, кому все же по душе проводная акустика, в комплекте будет лежать переходник с USB-C на 3,5 мм. Напомним, что в комплекте с iPhone XR, iPhone XS и iPhone XS Max такого переходника не будет.
Главной отличительной особенностью OnePlus 6T станет сканер отпечатков пальцев, встроенный в нижнюю часть дисплея. Подобное решение есть в смартфонах компании Vivo и Oppo, но это не удивительно, ведь они принадлежит концерну BBK, в который входят вышеназванные производители. Однако из-за использования передовой технологии сканера отпечатков пришлось перестроить внутреннюю конструкцию OnePlus 6T, поэтому он станет чуть толще предшественника.
Внешне OnePlus 6T будет напоминать смартфон Oppo R17 Pro. 6,4-дюймовый OLED-экран новинки будет лишен неудобного "выреза как у iPhone", он будет заменен каплевидной челкой наподобие Essentials Phone. Внутри устройства будет интегрирован мощный чип процессор Snapdragon 845 с 6 или 8 ГБ ОЗУ и тройная камера. Ценник смартфона будет в районе 550 долларов.
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