OnePlus 6T скопирует самое неудобное решение от iPhone

У OnePlus 6T не будет привычного разъема 3,5 мм для наушников

OnePlus 6T будет толще других смартфонов компании. Фото: Mashable

Китайская компания OnePlus готовится выпустить новый смартфон 6T, анонс которого состоится 17 октября. Однако первые подробности нового устройства разочаруют будущих владельцев, поскольку OnePlus 6T скопирует самое неудобное и скандальное решение от iPhone.

У OnePlus 6T не будет привычного разъема 3,5 мм для наушников. Отсутствие этого удобного гнезда разгневало многих владельцев iPhone, которые вынуждены приобретать переходники.

Каплевидный вырез OnePlus 6T Фото: AndroidInsider.ru

Производитель объясняет это решение тем, что беспроводные наушники достигли того уровня развития, чтобы начать отказываться от проводных. Но для тех, кому все же по душе проводная акустика, в комплекте будет лежать переходник с USB-C на 3,5 мм. Напомним, что в комплекте с iPhone XR, iPhone XS и iPhone XS Max такого переходника не будет.

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Главной отличительной особенностью OnePlus 6T станет сканер отпечатков пальцев, встроенный в нижнюю часть дисплея. Подобное решение есть в смартфонах компании Vivo и Oppo, но это не удивительно, ведь они принадлежит концерну BBK, в который входят вышеназванные производители. Однако из-за использования передовой технологии сканера отпечатков пришлось перестроить внутреннюю конструкцию OnePlus 6T, поэтому он станет чуть толще предшественника.

Один из прототипов OnePlus 6T (рендер) Фото: iGuides

Внешне OnePlus 6T будет напоминать смартфон Oppo R17 Pro. 6,4-дюймовый OLED-экран новинки будет лишен неудобного "выреза как у iPhone", он будет заменен каплевидной челкой наподобие Essentials Phone. Внутри устройства будет интегрирован мощный чип процессор Snapdragon 845 с 6 или 8 ГБ ОЗУ и тройная камера. Ценник смартфона будет в районе 550 долларов.

Напомним, что ранее мы составляли рейтинг самых выгодных смартфонов лета, а также рейтинг самых быстрых смартфонов осени, где в лидерах оказались Xiaomi и Meizu.