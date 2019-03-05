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OnePlus 7 лишился главного недостатка смартфонов: фото

Топовый смартфон от китайского производителя OnePlus получит перископ

Евгений Опанасенко
Сегодня, 10:35
OnePlus 7 избавится от моноброви и получит сканер отпечатков пальцев в экране
OnePlus 7 избавится от моноброви и получит сканер отпечатков пальцев в экране
Фото: Pinterest

Новое поколение смартфонов OnePlus, похоже избавится от главного недостатка современных смартфонов – моноброви. На изображениях предстоящего флагмана OnePlus 7, которые утекли в китайскую социальную сеть Weibo, видно полноценный дизайн мобильного устройства с механической выдвижной камерой и экраном на всю лицевую часть без невзрачной "челки".

Чтобы оснастить смартфоны полностью безрамочным экраном, производители придумывают разные способы: делают дырки в экранах, внедряют в конструкцию слайдеры, хитро прячут селфи-камеры в тонкую рамку или используют перископы. Последнее решение, по мнению экспертов, наименее удобное, поскольку выдвижной механизм фотокамер может со временем выйти из строя.

Просочившееся в сеть фото OnePlus 7
Просочившееся в сеть фото OnePlus 7
Фото: SlashGear

Первопроходцем в подобном решении стал прошлогодний Vivo Nex, который успешно продается на территории Китая, и пока не было сообщений о вышедшем из строя селфи-перископе. Похоже, что конструкция себя оправдала и китайский производитель уверен в ее безотказности. Таким образом, в 2019 году появится два смартфона с подобной конструкцией: OnePlus 7 и громадный смартфон от Energizer Power Max P18K Pop.  

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Согласно Slashgear, в новом OnePlus 7 не будет беспроводной зарядки, технологии, которую генеральный директор Пит Лау назвал "уступающей" по скорости зарядки OnePlus по проводу. Другие просочившиеся характеристики включают в себя 6,5-дюймовый OLED-экран, датчик отпечатков пальцев в экране и тройную фотокамеру с поддержкой 3D, самый мощный на данный момент чипсет Snapdragon 855 с 6 Гб оперативной памяти в стандартной комплектации, а также батарея емкостью в 4150 мАч.

Ожидается, что OnePlus 7 поступит в продажу в мае 2019 года, а улучшенный OnePlus 7T появится позже в этом году.

Как смартфон может спасти вам жизнь:

Напомним, что ранее LG представила необычный смартфон с двумя экранами. А Google, в свою очередь, разрабатывает смартфон-конструктор.

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Источник: TechSpot
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