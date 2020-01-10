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OnePlus Concept One оснастили исчезающими фотокамерами

Смартфон OnePlus получил дизайн и "невидимые" возможности от автомобиля McLaren 720S Spider

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:10
OnePlus Concept One вряд ли поступит в продажу
OnePlus Concept One вряд ли поступит в продажу
Фото: SlashGear

На выставке CES 2020 OnePlus представила смартфон Concept One, который словно протестует против новомодной тенденции увеличения камер. Китайский производитель смартфонов в модели OnePlus Concept One убрал их вовсе. А точнее, сделал их исчезающими.

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Внешне новая модель очень похожа на OnePlus 7 Pro, особенно выдает сходство всплывающая фотокамера в виде перископа. Но на этом схожесть заканчивается и вступает в дело партнерство с брендом McLaren, от которого OnePlus заимствует очертания автомобиля 720S Spider. Тыльная сторона Concept One выполнена из мягкой зернистой полуанилиновой кожи фирменного оранжевого цвета McLaren. Черная строчка посередине, идущая от кромки до кромки, должна напоминать гоночную трассу.

OnePlus Concept One
OnePlus Concept One
Фото: CNET

Вместе с впечатляющим дизайном китайский производитель оснастил смартфон исчезающими камерами. Правда сделано это не аппаратно, а скорее визуально. На задней панели телефона находится панель из электрохромного стекла, которое переключается между прозрачным и непрозрачным в зависимости от того, находится ли телефон в режиме камеры. Аналогичный подход используется на крыше McLaren 720S Spider.

Исчезающие фотокамеры OnePlus Concept One

Когда пользователь не использует режим съемки, стекло становится полностью тонированным и скрывает камеры. Как только приложение "Камера" запускается, стекло быстро переходит в прозрачный режим, чтобы открыть линзы тройной фотокамеры. Со стороны этот эффект выглядит впечатляюще, словно магия, отмечают журналисты Mashable.

OnePlus Concept One
OnePlus Concept One
Фото: Android Authority

Что характерно, сам переход от тонировки к прозрачности происходит очень быстро. Инженерам удалось сократить время переключения до 0,7 секунды. По сути, столько же времени требуется, чтобы открыть приложение "Камера".

OnePlus Concept One взял за основу дизайн McLaren 720S Spider
OnePlus Concept One взял за основу дизайн McLaren 720S Spider
Фото: Autogeek

Более того, расположение линз под стеклом позволило использовать фильтр нейтральной плотности для нейтрализации негативных последствий при съемке в сильно освещенных помещениях. Это помогает ограничить переэкспонирование, в конечном итоге фиксируя более четкое изображение. Режим ND включается дополнительно в ручных настройках фотокамеры.

Но важно помнить, что, это концептуальный телефон и не факт, что OnePlus Concept One поступит в продажу когда-либо.

Напомним, что рейтинг лучших смартфонов в мире возглавил "китаец". Также эксперты определили лучшие смартфоны по качеству мобильной связи, куда попал аппарат OnePlus.

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Источник: Mashable
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