OnePlus Nord: представлен дешевый смартфон с гигантским объемом памяти

OnePlus Nord – это первая модель компании среднеценового сегмента за последние пять лет

Смартфоны OnePlus на мобильном рынке являются одними из самых популярных и доступных флагманов наряду с Xiaomi и Oppo. Все благодаря соотношению цены и качества, как еще говорят "топ за свои деньги". Но тенденция повышения цены на мобильные устройства, которую установила Apple со своим iPhone X, отразилась на модели OnePlus 8, которая пробила ценовой потолок в 1100 долларов. В 2020 году компания решила вернуться на рынок среднего сегмента, представив смартфон OnePlus Nord по скандальной цене в 399 евро, об этом сообщает официальный сайт производителя.

OnePlus Nord – это первая модель компании среднеценового сегмента за последние пять лет. До нее последним был OnePlus X, выпущенный в 2015 году. Презентация новинки проводилась в стандартном для карантина формате, но с небольшой изюминкой — онлайн и с элементами дополненной реальности.

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Более дешевый ценник не отразился OnePlus на технологиях. Компания сэкономила только на процессоре – вместо 8-тысячной платформы Snapdragon здесь стоит самый быстрый чип среднего уровня Snapdragon 765G c 8 или 12 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ встроенной флэш-памяти. OnePlus Nord оснащается 6,44-дюймовым экраном AMOLED с частотой обновления изображения 90 Гц и разрешением Full HD+. Сканер отпечатков пальцев встроен под экран.

OnePlus Nord Фото: Engadget

Фронтальная камера двойная — основной модуль на 32 Мп Sony IMX616, а также широкоугольный на 8 Мп. Основная камера сочетает 48-мегапиксельный Sony IMX586 с диафрагмой f/1,75 и оптической стабилизацией, широкоугольный 8 Мп f/2,25, макро 2 Мп с f/2,4, а также датчик глубины на 5 Мп.

OnePlus Nord Фото: Android Authority OnePlus Nord Фото: Android Authority OnePlus Nord Фото: Android Authority OnePlus Nord Фото: Android Authority OnePlus Nord Фото: Android Authority OnePlus Nord Фото: Android Authority OnePlus Nord Фото: Android Authority OnePlus Nord Фото: Android Authority 1/8

Аккумулятор обладает емкостью в 4115 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт. На смартфон установлена фирменная оболочка OxygenOS 10.5 с операционной системой Android 10. Смартфон предлагается в голубом и сером корпусах. Продажи в Индии и Европе стартуют 4 августа по цене 399 евро (12600 гривен) за базовый аппарат с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти, а более дорогой 12/256 ГБ обойдется в 499 евро (15800 гривен).

Напомним, что ранее OnePlus просила взломать смартфоны за 7 тысяч долларов. А недавно Google выбрала лучший смартфон 2020 года.

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