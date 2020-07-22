Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

OnePlus Nord: представлен дешевый смартфон с гигантским объемом памяти

Сегодня, 12:16

OnePlus Nord – это первая модель компании среднеценового сегмента за последние пять лет

Смартфоны OnePlus на мобильном рынке являются одними из самых популярных и доступных флагманов наряду с Xiaomi и Oppo. Все благодаря соотношению цены и качества, как еще говорят "топ за свои деньги". Но тенденция повышения цены на мобильные устройства, которую установила Apple со своим iPhone X, отразилась на модели OnePlus 8, которая пробила ценовой потолок в 1100 долларов. В 2020 году компания решила вернуться на рынок среднего сегмента, представив смартфон OnePlus Nord по скандальной цене в 399 евро, об этом сообщает официальный сайт производителя.

OnePlus Nord – это первая модель компании среднеценового сегмента за последние пять лет. До нее последним был OnePlus X, выпущенный в 2015 году. Презентация новинки проводилась в стандартном для карантина формате, но с небольшой изюминкой — онлайн и с элементами дополненной реальности.

Смотрите также в сюжете о том, как Марина Одольская продает смартфоны:

Более дешевый ценник не отразился OnePlus на технологиях. Компания сэкономила только на процессоре – вместо 8-тысячной платформы Snapdragon здесь стоит самый быстрый чип среднего уровня Snapdragon 765G c 8 или 12 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ встроенной флэш-памяти. OnePlus Nord оснащается 6,44-дюймовым экраном AMOLED с частотой обновления изображения 90 Гц и разрешением Full HD+. Сканер отпечатков пальцев встроен под экран.

OnePlus Nord
OnePlus Nord
Фото: Engadget

Фронтальная камера двойная — основной модуль на 32 Мп Sony IMX616, а также широкоугольный на 8 Мп. Основная камера сочетает 48-мегапиксельный Sony IMX586 с диафрагмой f/1,75 и оптической стабилизацией, широкоугольный 8 Мп f/2,25, макро 2 Мп с f/2,4, а также датчик глубины на 5 Мп.

OnePlus Nord
Фото: Android Authority
OnePlus Nord
Фото: Android Authority
OnePlus Nord
Фото: Android Authority
OnePlus Nord
Фото: Android Authority
OnePlus Nord
Фото: Android Authority
OnePlus Nord
Фото: Android Authority
OnePlus Nord
Фото: Android Authority
OnePlus Nord
Фото: Android Authority
1/8

Аккумулятор обладает емкостью в 4115 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт. На смартфон установлена фирменная оболочка OxygenOS 10.5 с операционной системой Android 10. Смартфон предлагается в голубом и сером корпусах. Продажи в Индии и Европе стартуют 4 августа по цене 399 евро (12600 гривен) за базовый аппарат с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти, а более дорогой 12/256 ГБ обойдется в 499 евро (15800 гривен).

Напомним, что ранее OnePlus просила взломать смартфоны за 7 тысяч долларов. А недавно Google выбрала лучший смартфон 2020 года.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Успеть за 20 минут: Oppo выпустила сверхбыструю 125-ваттную зарядку Бедная комплектация: у iPhone 12 не будет зарядки и наушников В Украине стартуют продажи самого дорогого смартфона в мире Рвет в клочья: смартфон Lenovo Legion установил рекорд мощности
Android смартфоны процессор OnePlus
Источник: Android Authority
Реклама

Новости партнеров

Модель с 13-м размером груди показала пляжное фото
Модель с 13-м размером груди показала пляжное фото
Секреты чистоты в доме: 7 правил, которые нельзя нарушать
Секреты чистоты в доме: 7 правил, которые нельзя нарушать
Актриса Ная Ривера умерла в 33 года
Актриса Ная Ривера умерла в 33 года
Кошки считают нас родителями: ученые удивили фактами
Кошки считают нас родителями: ученые удивили фактами

Популярные статьи

Сегодня, 11:13Шоу-бизнес

Принцу Джорджу – 7 лет: лучшие фото маленького монарха

Вчера, 14:00Food

Как выбрать спелый и сладкий арбуз

Вчера, 08:00Шоу-бизнес

Верка Сердючка устроила зажигательные танцы в фонтане на Крещатике: фото

Вчера, 07:04Психология

Какое животное соответствует каждому знаку зодиака

Вчера, 05:05Fun

21 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

20 июляСтиль

Красота в простоте: королева Летиция впечатлила небесно-голубым платьем

20 июляFun

Марк Цукерберг переборщил с кремом от загара и стал новым мемом: смешные фото

20 июляШоу-бизнес

Алена Шоптенко показала своего мужа и поздравила его с днем рождения

20 июляПсихология

Новолуние 20 июля: о чем мечтать каждому знаку зодиака

20 июляТехно

Жизнь после смерти: ученые объяснили, что нас ждет

20 июляFood

Международный день торта: ТОП-5 рецептов выпечки из разных стран мира

20 июляEvents

Новолуние 20 июля: что нельзя делать и особенности дня

20 июляШоу-бизнес

Славянский Базар-2020: какое место на конкурсе заняла Украина

20 июляШоу-бизнес

Королевская семья не будет поздравлять Меган Маркл с днем рождения – СМИ

20 июляPR

Отдых в гармонии с природой: страусиная ферма подарит незабываемые эмоции

19 июляFood

Как приготовить классический коктейль "Лонг-Айленд"

Новости партнеров

Смелые фото 50-летней Джей Ло, которые взбудоражили поклонников
Смелые фото 50-летней Джей Ло, которые взбудоражили поклонников
Цибульская призналась, кто она из сериала «Секс и город» для мужа
Цибульская призналась, кто она из сериала «Секс и город» для мужа
Как придать пяткам шелковистости в домашних условиях
Как придать пяткам шелковистости в домашних условиях
Михалков язвительно прокомментировал ДТП с Ефремовым
Михалков язвительно прокомментировал ДТП с Ефремовым
Какую еду необходимо есть только утром: ТОП-5 продуктов
Какую еду необходимо есть только утром: ТОП-5 продуктов
Анастасія Квітко поділилася пікантними кадрами
Анастасія Квітко поділилася пікантними кадрами
Вера Брежнева призналась, почему иногда плачет из-за Меладзе
Вера Брежнева призналась, почему иногда плачет из-за Меладзе
Наоми Кэмпбелл в очередной раз полностью разделась для рекламы
Наоми Кэмпбелл в очередной раз полностью разделась для рекламы

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять