Продолжая просматривать сайт, вы подтверждаете, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ua | Ru

Опасно для детей: в США хотят запретить лутбоксы в играх

Конгресс США тщательно изучит проблему с микротранзакциями в видеоиграх

Евгений Опанасенко
Сегодня, 06:25
Лутбоксы хотят приравнять к азартным играм. Фото: Areajugones
Лутбоксы хотят приравнять к азартным играм. Фото: Areajugones

Власти США пообещали, что возьмутся за расследование проблемы с лутбоксами и донатом в современных мобильных и компьютерных играх. Председатель Федеральной торговой комиссии США Джозеф Саймонс попросил Конгресс обратить внимание на опасность микротранзакций.

По мнению председателя, внутриигровые покупки в бесплатных играх нужно приравнять к опасной психологической зависимости, наравне с пристрастием к азартным играм. Более того, они пагубно влияют на детей, особенно на их неокрепшую психику.

1530799252_ssdgquxmjixasfv-1600x900-nopad
Лутбоксы в играх сродни с азартными играми для детей
Фото: Live Technology News

Американский журнал Broadcasting Cable сообщает, что оживленная дискуссия состоялась во время слушания FTC по теме надзора за корпорациями Facebook и Google после утечки данных аналитической компании Cambridge Analytica и некоторых замечаний по поводу антимонопольных законов.

В рамках разговора затрагивались проблемы, связанные с манипулятивным маркетингом в отношении детского контента. Говорилось о том, что внутриигровые покупки, а также покупки в Google, YouTube нацелены на маленьких детей.

loot-boxes-1
Пример Лутбоксов в игре Overwatch
Фото: leak.pt

Сенатор Мэгги Хассан упомянула, что по прогнозам аналитиков к 2020 году рынок лутбоксов будет оценен в 50 миллиардов долларов США, а такие операции в игровой индустрии являются массовыми.

273281_we0lyelwhx_csgo1
Ради окраски оружия в нестандартный цвет игроки готовы тратить сотни долларов
Фото: Shazoo

Лутбоксы, как и донат, заставляют игроков вливать деньги в бесплатные игры. Порой доход от одного игрока составляет больше, чем стоит обычная платная игра – более 60 долларов. Причем лутбоксы опасны тем, что приравниваются к азартной игре – геймер вкладывает все больше денег, чтобы получить заветный скин для оружия или красивое обличие для своего виртуального персонажа, вызывая зависимость от внутриигровых покупок.

Напомним, что ранее ученые признали увлечение видеоиграми разрушительным для психики. Также недавно был случай, как у китайца отказали ноги после 20-часового игрового сеанса

Еще несколько материалов по теме:
Google+ уходит в прошлое: соцсеть закрывается для обычных пользователей В Google ответили на обвинения Трампа YouTube увеличит количество рекламы в видеороликах
США дети покупки Google игры YouTube опасность геймер
Источник: Gamemag
Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров