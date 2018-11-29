Опасно для детей: в США хотят запретить лутбоксы в играх

Конгресс США тщательно изучит проблему с микротранзакциями в видеоиграх

Лутбоксы хотят приравнять к азартным играм. Фото: Areajugones

Власти США пообещали, что возьмутся за расследование проблемы с лутбоксами и донатом в современных мобильных и компьютерных играх. Председатель Федеральной торговой комиссии США Джозеф Саймонс попросил Конгресс обратить внимание на опасность микротранзакций.

По мнению председателя, внутриигровые покупки в бесплатных играх нужно приравнять к опасной психологической зависимости, наравне с пристрастием к азартным играм. Более того, они пагубно влияют на детей, особенно на их неокрепшую психику.

Лутбоксы в играх сродни с азартными играми для детей Фото: Live Technology News

Американский журнал Broadcasting Cable сообщает, что оживленная дискуссия состоялась во время слушания FTC по теме надзора за корпорациями Facebook и Google после утечки данных аналитической компании Cambridge Analytica и некоторых замечаний по поводу антимонопольных законов.

В рамках разговора затрагивались проблемы, связанные с манипулятивным маркетингом в отношении детского контента. Говорилось о том, что внутриигровые покупки, а также покупки в Google, YouTube нацелены на маленьких детей.

Пример Лутбоксов в игре Overwatch Фото: leak.pt

Сенатор Мэгги Хассан упомянула, что по прогнозам аналитиков к 2020 году рынок лутбоксов будет оценен в 50 миллиардов долларов США, а такие операции в игровой индустрии являются массовыми.

Ради окраски оружия в нестандартный цвет игроки готовы тратить сотни долларов Фото: Shazoo

Лутбоксы, как и донат, заставляют игроков вливать деньги в бесплатные игры. Порой доход от одного игрока составляет больше, чем стоит обычная платная игра – более 60 долларов. Причем лутбоксы опасны тем, что приравниваются к азартной игре – геймер вкладывает все больше денег, чтобы получить заветный скин для оружия или красивое обличие для своего виртуального персонажа, вызывая зависимость от внутриигровых покупок.

Напомним, что ранее ученые признали увлечение видеоиграми разрушительным для психики. Также недавно был случай, как у китайца отказали ноги после 20-часового игрового сеанса.