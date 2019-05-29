Опасно дышать: какие угрозы скрыты в кондиционерах

Специалисты советуют не спать с включенным кондиционером до утра

Ангина и ларингит – летом. Болезнями горла украинцы в теплое время страдают едва ли не чаще, чем зимой. Врачи связывают это с привычкой утолять жажду прохладительными напитками, заедать жару мороженым или спасаться от нее под кондиционером, что может привести и ко многим другим недугов. Как охлаждаться безопасно, далее в сюжете Сергея Моргуна.

Несколько секунд и 33 градуса уличной жары превратились в 16 комнатных. Но это самая распространенная ошибка!

"Резко охлаждается организм, а незакаленный организм быстро заболевает или ангинами, или циститом, или респираторными заболеваниями", – комментирует врач-фтизиатр Юрий Зинчук.

Перепад температур должен быть не более 5-8 градусов. Кроме того, нельзя забывать и о чистоте охлажденного воздуха. Сеточки грубой очистки надо мыть как минимум раз в 2-3 недели. Иначе вот такой вид они будут иметь уже через полтора месяца.

"Казалось бы, недавно чистил. Но уже накопилось пыли. Оказывается, этим дышим", – рассказывает корреспондент Сергей Моргун.

А в радиаторах и подвижном барабане может поселиться грязь еще опаснее.

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"Здесь благоприятная среда для того, чтобы распространялись эти бактерии и грибки. Они собиратся в резервуар для конденсата", – рассказывает руководитель сервисного центра по обслуживанию кондиционеров Роман Яковлев.

Если кондиционер не мыли 2 года, то вода в ведре будет черная, как сажа. Почистить можно и самому, если хоть раз покажет специалист. Но все же, без мастера не обойтись.

Специалист также проверит наличие охлаждающей смеси. Потому что, если его мало, прибор может сломаться, а ремонт обойдется в немалую сумму. Если же вдруг эта смесь будет вытекать, такой кондиционер вредит здоровью.

Поэтому и спать до утра с включенным кондиционером не рекомендуется. Лучше охладить комнату перед сном.

Напомним, что ранее мы рассказывали, как выбрать и как установить кондиционер к лету. В свою очередь министр здравоохранения Ульяна Супрун развенчала популярный миф о кондиционерах.

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