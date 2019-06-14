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Опасное обновление для Windows 10 ломает Bluetooth

Microsoft уверяет, что намеренно сломает гаджеты с Bluetooth подключением для "вашей безопасности"

Евгений Опанасенко
Сегодня, 09:54
Смертельное для Bluetooth обновление получат Windows 10 и Windows 8.1 в июне
Смертельное для Bluetooth обновление получат Windows 10 и Windows 8.1 в июне
Фото: Unsplash

Microsoft предупреждает, что обновление для Windows 10, которое выйдет в июне, сломает некоторые Bluetooth-устройства, которые компания посчитает небезопасными. На этот раз подобное поведение операционной системы оказалось не следствием ошибки, а является специальной мерой предосторожности, которая может навредить имуществу пользователей, сообщает портал Windows Latest.

Смотрите также в сюжете о том, как обезопасить свой компьютер от хакеров:

Июньское обновление для системы безопасности (CVE-2019-2102) устраняет уязвимость, которая препятствует связи между Windows 10 и "небезопасными" устройствами Bluetooth.

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"У пользователей могут возникнуть проблемы с сопряжением, подключением или использованием определенных устройств Bluetooth после установки обновлений безопасности, выпущенных 11 июня 2019 года", – заявляют в Microsoft.

Microsoft отмечает, что установка патча может повлиять на любое устройство, использующее хорошо известные ключи для шифрования соединений, в том числе некоторые бреши безопасности. Все версии Windows 10 и Windows 8.1 получат обновление.

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Софтверный гигант не уточнил, сколько устройств может быть забраковано этим обновлением. Единственный способ выяснить – проверить вручную, сработает ли сопряжение Bluetooth-аксессуара, или нет. Более опытные пользователи смогут проверить в журнале событий ошибки следующего характера (смотрите скриншот ниже).

Информация о проблемах с Bluetooth-устройством в журнале событий Windows
Информация о проблемах с Bluetooth-устройством в журнале событий Windows
Фото: TechSpot

Одним из способов возобновить работу Bluetooth устройства с компьютером или ноутбуком на Windows 10, Microsoft рекомендует узнать у разработчика о наличии обновления. Или купить новый гаджет, который будет поддерживаться июньским патчем.

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Компания уверяет, что эта необходимая мера делается для того, чтобы сделать компьютер более безопасным, но пользователи уже высказали недовольство возникшей ситуацией.

Напомним, что ранее обновление для Windows угробило антивирусы. Параллельно Microsoft разрабатывает "Windows мечты".

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Источник: TechSpot
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