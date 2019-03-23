Опасное обновление "убивает" Windows 10: как решить проблему

Мартовское обновление для Windows 10 вызывает синий экран смерти

Microsoft уже работает над исправлением Фото: Pinterest

Microsoft снова испытывает проблемы с очередным обновлением, которое портит операционные системы Windows. Кумулятивное обновление KB4489894, выпущенное 19 марта, оказалось опасным для Windows 10 – оно вызывает "синий экран смерти".

Патч изначально просто добавлял ряд функций, не связанных с безопасностью. Но внутри оказалась критическая ошибка, связанная со шрифтами и символами определенными пользователями (EUDC), которая заставляет операционную систему выдавать BSOD.

Вот такую ошибку видят пользователи

"Если вы активировали определенные пользователем символы (EUDC) для шрифта, система перестанет работать и появится синий экран. Данная настройка является малораспространенной в неазиатских регионах", – говорится в сопроводительной записке Microsoft.

Для того чтобы избежать появления "синего экрана смерти", нужно просто не включать EUDC для шрифтов. Данное решение является временным, и Microsoft уже работает над исправлением проблемы. Релиз патча ожидается в следующем месяце с выходом плановых обновлений.

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Напомним, что ранее PlayStation 4 "убивало" вредоносное сообщение из-за проблем со шрифтами. Также ранее обновление Windows 10 тормозило работу компьютеров.

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