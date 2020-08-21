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Опасный астероид у Земли застал человечество врасплох: фото

Сегодня, 06:45

6-метровый астероид 2020 QG приблизился на расстояние в 3200 километров и его не заметили астрономы NASA

На прошлых выходных к Земле невероятно близко подошел астероид. Более того, NASA призналось, что этот потенциально опасный космический обломок заставил агентство врасплох – они его пропустили. Земля в этот раз избежала столкновения с опасным астероидом, но было ли человечество в шаге от апокалипсиса?

Астероид 2020 QG размером с автомобиль, пролетел на расстоянии всего в 3200 километров от поверхности нашей планеты. Таким образом, это рекордно близкое рассторяние для проходящего мимо астероида, зарегистрированное астрономами. Причем, о том, что он подлетел так близко, ученые узнали только после его "промаха", сообщает Caltech.

Смотрите также в сюжете о том, представляет ли новый астероид реальную опасность для людей:

Кажется, что 3200 километров, это довольно большое расстояние. Для сравнения, Луна находится в среднем на расстоянии 384 тысячи километров от Земли, а астероид подошел гораздо ближе, на расстоянии примерно, как от Киева до Мадрида.

Была ли Земля в шаге от апокалипсиса?
Была ли Земля в шаге от апокалипсиса?
Фото: Depositphotos

По расчетам исследователей из калифорнийского обзорного телескопа имени Цвикки (ZTF), скорость движения космического объекта составлял 12,3 километра в секунду. Мало того, что его маршрут не подразумевал столкновения, так еще и земная гравитация поменяла его направление примерно на 45 градусов.

Траектория полета астероида 2020 QG у Земли
Траектория полета астероида 2020 QG у Земли
Фото: NASA

6-метровый астероид на деле не представлял особой угрозы жизни человечества, хотя его столкновение с Землей было бы ощутимым. Потенциальный ущерб, который он мог бы причинить, был бы аналогичен челябинскому инциденту. Тогда в 2013 году 20-метровый метеор взорвался над Челябинском, разбив окна и причинив травмы более 1000 человек.

Снимок астероида 2020 QG, сделанный телескопом ZTF
Снимок астероида 2020 QG, сделанный телескопом ZTF
Фото: NASA

Предыдущий рекорд максимально близкого расстояния принадлежит астероиду 2011 CQ1 который, как можно понять из названия, пролетел мимо нас в 2011 году. Он приблизился к Земле на расстояние 5,48 тысячи километров, так что этот рекорд отныне считается побитым.

Однако такой близкий пролет подтверждает необходимость бдительного взгляда на небо.

Напомним, что ранее был зафиксирован первый смертельный случай от падения метеорита. Также недавно над США пролетел ослепительный огненный шар.

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земля NASA космос апокалипсис астероид столкновение орбита
Источник: CalTech
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