Opera Software выпустила лучший браузер для геймеров: видео

Браузер Opera GTX доступен для скачивания, но пока находится на первом этапе "раннего доступа"

Норвежская компания Opera Software, знаменитая своим одноименным браузером Opera, выпустила новый браузер, ориентированный на игровую аудиторию – Opera GTX. Компания гордится тем, что "создала лучший браузер для геймеров". Новинка пока находится на этапе "раннего доступа", но уже обладает набором встроенных "фишек" и адаптивных настроек, которые пригодятся любителям видеоигр.

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Opera GX получила стильный игровой дизайн с темно-красными элементами интерфейса, напоминающие декорированную RGB-подсветку компьютеров. Пользователь волен выбрать один десяти предустановленных режимов подсветки или создать свой, используя палитру из 16 миллионов вариантов цветов. Подчеркивает геймерский стиль большой набор из фоновых изображений, разработанных с поддержкой больших дисплеев игровых систем вплоть до 4K.

Новый дизайн Opera GX Фото: Opera

Главным нововведением является панель GX Control. Эта функция отображает загруженность процессора и оперативной памяти браузером в реальном времени в виде информативного круга в виде спидометра. Простым кликом мышки по кругу можно ограничить Opera GTX потребление ресурсов таким образом, чтобы браузер не замедлял компьютер и выделял больше мощности для игр.

Игровая панель нагрузки системных ресурсов Фото: Opera

Современные игры, как правило, очень "прожорливы", а в купе с онлайновой трансляцией многие игроки закрывают все неиспользуемые приложения для высвобождения всех ресурсов, чтобы стриминг происходил гладко. Как утверждает Opera Software, благодаря GX Control, пользователям не придется идти на эти компромиссы, чтобы получить плавный игровой процесс.

Встроенный ограничитель CPU и RAM Фото: Opera

Второй важной для игроков функцией является встроенная интеграция с Twitch. Браузер позволяет авторизоваться в свой аккаунт на стриминговом сервисе непосредственно из боковой панели. Также браузер выведет уведомления о начале трансляции своих любимых подписчиков.

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Удобная экспресс-панель Opera GX претерпела изменения в сторону игровой направленности. Она содержит плитки на популярные среди геймеров сайты, включая Discord, YouTube и Reddit.

Информационный центр GX Corner Фото: Opera

Функция GX Corner представляет собой информационный центр, который выводит последние новости из игровой индустрии, а также информации об актуальных скидках в Steam, Origin и Epic Game Store, акциях и новых релизах.

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Opera Software заручилась поддержкой Razer, благодаря чему браузер нативно поддерживает всю игровую периферию этой компании – клавиатура, мышь и другие элементы Razer Chroma будут подстраивать свои цвета в соответствии с выбранными цветами подсветки в браузере.

Встроенный бесплатный VPN Фото: Opera

Что касается непосредственно самого веб-серфинга, то все полезные опции перекочевали в Opera GX из стандартной Opera: интеграция мессенджеров и социальных сетей Telegram, WhatsApp, Facebook, опция плавающего окна видеоплеера, экономия траффика, встроенный блокировщик рекламы и VPN-сервис.

Встроенное плавающее окошко видеоплеера Фото: Opera

Браузер вышел в ранний доступ со вчерашнего дня и доступен для всех желающих абсолютно бесплатно – скачать можно по этой ссылке. Разработка браузера будет происходить в несколько уровней. На данный момент ранний доступ открывается на 1-ом уровне.

Напомним, что ранее Firefox сделала браузер платным, мы знавали, за что придется платить. В свою очередь Google заявила об уничтожении браузера Internet Explorer.

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