Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Opera Software выпустила лучший браузер для геймеров: видео

Браузер Opera GTX доступен для скачивания, но пока находится на первом этапе "раннего доступа"

Евгений Опанасенко
Сегодня, 09:43

Норвежская компания Opera Software, знаменитая своим одноименным браузером Opera, выпустила новый браузер, ориентированный на игровую аудиторию – Opera GTX. Компания гордится тем, что "создала лучший браузер для геймеров". Новинка пока находится на этапе "раннего доступа", но уже обладает набором встроенных "фишек" и адаптивных настроек, которые пригодятся любителям видеоигр.

Смотрите также в сюжете о том, насколько опасны компьютерные игры:

Opera GX получила стильный игровой дизайн с темно-красными элементами интерфейса, напоминающие декорированную RGB-подсветку компьютеров. Пользователь волен выбрать один десяти предустановленных режимов подсветки или создать свой, используя палитру из 16 миллионов вариантов цветов. Подчеркивает геймерский стиль большой набор из фоновых изображений, разработанных с поддержкой больших дисплеев игровых систем вплоть до 4K.

Новый дизайн Opera GX
Новый дизайн Opera GX
Фото: Opera

Главным нововведением является панель GX Control. Эта функция отображает загруженность процессора и оперативной памяти браузером в реальном времени в виде информативного круга в виде спидометра. Простым кликом мышки по кругу можно ограничить Opera GTX потребление ресурсов таким образом, чтобы браузер не замедлял компьютер и выделял больше мощности для игр.

Игровая панель нагрузки системных ресурсов
Игровая панель нагрузки системных ресурсов
Фото: Opera

Современные игры, как правило, очень "прожорливы", а в купе с онлайновой трансляцией многие игроки закрывают все неиспользуемые приложения для высвобождения всех ресурсов, чтобы стриминг происходил гладко. Как утверждает Opera Software, благодаря GX Control, пользователям не придется идти на эти компромиссы, чтобы получить плавный игровой процесс.

Встроенный ограничитель CPU и RAM
Встроенный ограничитель CPU и RAM
Фото: Opera

Второй важной для игроков функцией является встроенная интеграция с Twitch. Браузер позволяет авторизоваться в свой аккаунт на стриминговом сервисе непосредственно из боковой панели. Также браузер выведет уведомления о начале трансляции своих любимых подписчиков.

Читайте также
Microsoft показала на видео новейший браузер

Удобная экспресс-панель Opera GX претерпела изменения в сторону игровой направленности. Она содержит плитки на популярные среди геймеров сайты, включая Discord, YouTube и Reddit.

Информационный центр GX Corner
Информационный центр GX Corner
Фото: Opera

Функция GX Corner представляет собой информационный центр, который выводит последние новости из игровой индустрии, а также информации об актуальных скидках в Steam, Origin и Epic Game Store, акциях и новых релизах.

Читайте также
В Firefox появится грандиозная идея от Apple

Opera Software заручилась поддержкой Razer, благодаря чему браузер нативно поддерживает всю игровую периферию этой компании – клавиатура, мышь и другие элементы Razer Chroma будут подстраивать свои цвета в соответствии с выбранными цветами подсветки в браузере.

Встроенный бесплатный VPN
Встроенный бесплатный VPN
Фото: Opera

Что касается непосредственно самого веб-серфинга, то все полезные опции перекочевали в Opera GX из стандартной Opera: интеграция мессенджеров и социальных сетей Telegram, WhatsApp, Facebook, опция плавающего окна видеоплеера, экономия траффика, встроенный блокировщик рекламы и VPN-сервис.

Встроенное плавающее окошко видеоплеера
Встроенное плавающее окошко видеоплеера
Фото: Opera

Браузер вышел в ранний доступ со вчерашнего дня и доступен для всех желающих абсолютно бесплатно – скачать можно по этой ссылке. Разработка браузера будет происходить в несколько уровней. На данный момент ранний доступ открывается на 1-ом уровне.

Напомним, что ранее Firefox сделала браузер платным, мы знавали, за что придется платить. В свою очередь Google заявила об уничтожении браузера Internet Explorer.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Microsoft представила игровую приставку нового поколения Project Scarlett Трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order выглядит "адски красиво": видео Это провал: прорывной проект Google Stadia огорчил пользователей YouTube устроил массовое уничтожение видео: что удалят
интернет игры браузер видеоигры программы Opera
Источник: CNET
Реклама

Новости партнеров

Девушка, выбежавшая на поле в финале ЛЧ – сделала это снова?
Девушка, выбежавшая на поле в финале ЛЧ – сделала это снова?
Как стирать обувь в стиральной машине
Как стирать обувь в стиральной машине
Что делать, если изо рта появился неприятный запах
Что делать, если изо рта появился неприятный запах
"Я не говорила о своих родителях, чтобы не обрести лжедрузей"

Популярные статьи

Вчера, 20:36Events

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Вчера, 13:38Fun

Кто их туда пустил? "Чернобыльские дивы" влипли в скандал из-за обнаженных снимков

Вчера, 09:02Шоу-бизнес

Дочь Арнольда Шварценеггера вышла замуж: невероятные фото

Вчера, 08:56Fun

13 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 08:37Техно

Дешевый убийца флагманов от Xiaomi огорчил Европу

Вчера, 08:00Шоу-бизнес

Не королевское это дело: с Кейт Миддлтон произошел курьезный случай

Вчера, 05:32Fun

Что ни в коем случае нельзя делать на Троицу 2019

12 июняТехно

Эксперты назвали самые надежные смартфоны в мире

12 июняFun

Известная украинская телеведущая оконфузилась в эфире: видео

12 июняШоу-бизнес

Оля Полякова о домогательствах продюсеров: "Я назову конкретные имена"

12 июняТехно

Странному феномену в Антарктиде нашли объяснение спустя полвека

12 июняFun

Курьезное видео: "сумасшедший" банкомат начал плеваться деньгами

11 июняТехно

Xiaomi официально представила Mi Band 4 по "смешной" цене

11 июняШоу-бизнес

Пластическая операция для известной певицы стала целым испытанием: фото

11 июняШоу-бизнес

Настя Каменских откровенно прокомментировала свадьбу с Потапом

11 июняFun

11 июня: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Новости партнеров

На что способно обычное дегтярное мыло
На что способно обычное дегтярное мыло
Стоцкая открыла правду, почему ее сын похож на Киркорова
Стоцкая открыла правду, почему ее сын похож на Киркорова
Как желатин спасает наши суставы
Как желатин спасает наши суставы
Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Елена Яковлева рассказала о бурных отношениях с Дмитрием Нагиевым
Елена Яковлева рассказала о бурных отношениях с Дмитрием Нагиевым
15 лет после «Клона»: как выглядит реальный сын Жади и Лукаса?
15 лет после «Клона»: как выглядит реальный сын Жади и Лукаса?
«Две судьбы»: как изменились актеры культовой телеэпопеи
«Две судьбы»: как изменились актеры культовой телеэпопеи
Как узнать характер человека по кулаку: простой тест
Как узнать характер человека по кулаку: простой тест
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь