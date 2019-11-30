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Oppo готовит самый тонкий смартфон в мире

Oppo Reno 3 Pro 5G также оснащен изогнутым и безрамочным экраном

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:26
Reno 3 Pro 5G будет двухрежимным устройством
Reno 3 Pro 5G будет двухрежимным устройством
Фото: Unsplash

На Twitter-странице топ-менеджера китайского производителя Oppo появилось изображение смартфона Reno 3 Pro 5G, который позиционируется как самый тонкий мобильный аппарат, поддерживающий сети пятого поколения. Согласно сообщению вице-президента компании Брайана Шена, толщина корпуса смартфона составит всего 7,7 мм, но это за вычетом модуля фотокамеры.

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Oppo Reno 3 Pro 5G также оснащен изогнутым стеклом, покрывающее безрамочный экран. Учитывая, что на фотографиях отсутствует фронтальная фотокамера, вероятно, производитель будет использовать перископ в конструкции смартфона.

Также представитель Oppo указал, что Reno 3 Pro 5G будет двухрежимным устройством, то есть будет поддерживать SA и NSA. Презентация новинки ожидается уже в декабре 2019 года. Смартфон сперва будет нацелен на внутренний рынок Китая, но со временем может появиться в Украине.

Напомним, что ранее смартфон Oppo высмеяли за откровенный дизайн. В то же время компания скопировала идею складываемого смартфона у Huawei.

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Источник: Engadget
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