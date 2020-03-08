Oppo представили конкурента Samsung Galaxy S20 "для бедных"

Китайский производитель Oppo создал "аналог Galaxy S20" для тех, кому телефон Samsung не по карману

Компания Oppo планировала представить свой новый смартфон Find X2 Pro на международной выставке MWC 2020, но это мероприятие было отменено из-за эпидемии коронавируса. Компания сегодня официально анонсировала устройство. Это вторая модель в линейке Find X, оригинальная модель которой была выпущена в 2018 году. Oppo отказалась от перископной камеры в X2, но как смартфон премиум-класса аппарат способен удивить другими впечатляющими характеристиками.

Find X2 выпускается в стандартном и Pro-варианте. Оба – с 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с изогнутыми краями и разрешением 3168 х 1440 пикселей, а также поддержкой HDR10. Oppo выдает частоту развертки экрана в 120 Гц в любых режимах, в отличие от Galaxy S20. В защиту Samsung это, такой подход значительно сократит срок службы батареи у Oppo.

Oppo Find X2 Фото: GSMarena

Более того, если в обычном режиме работы экран работает на частоте 120 Гц, то в играх способен выдавать 240 Гц. Для достижения таких впечатляющих возможностей Oppo оснастила смартфон специальной микросхемой O1 Ultra Vision Engine, которая минимизирует дрожание изображения. Экран X2 Pro также имеет тактильную обратную связь благодаря новому вибромотору, который поддерживает 8 сценариев и 4 уровня интенсивности.

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Селфи-камера теперь представляет собой 32-мегапиксельный модуль. На задней панели – пара 48-мегапиксельных датчиков от Sony для обычных и сверхшироких снимков, а также 13-мегапиксельный датчик с 10-кратным оптическим зумом. Стандартный Find X2 получил 48-мегапиксельный фотосенсор, 12-мегапиксельный сверхширокий и 13-мегапиксельный телеобъектив без возможности масштабирования.

Oppo Find X2 Фото: GSMarena

Смартфоны оснащены процессором Qualcomm Snapdragon 865 в сочетании с 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 256/512 ГБ хранилища UFS 3.0. Оба телефона способны работать в сетях 5G и имеют очень мощные аккумуляторы емкостью 4200/4260 мАч, которые могут быстро заряжаться с помощью быстрой зарядки 65 Вт (Oppo SuperVOOC) через USB-C.

Oppo Find X2 Фото: GSMarena

Find X2 работает под управлением Android 10 с оболочкой ColorOS 7.1. Что касается цен, то в Европе Find X2 будет продаваться за 999 евро, а Find X2 Pro – за 1199 евро начиная с апреля 2020 года.

Напомним, что ранее смартфон Oppo высмеяли за откровенный дизайн. Также напомним, что Oppo Find X попал в рейтинг лучших смартфонов с надежной защитой от взлома.

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