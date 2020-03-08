Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Oppo представили конкурента Samsung Galaxy S20 "для бедных"

Китайский производитель Oppo создал "аналог Galaxy S20" для тех, кому телефон Samsung не по карману

Евгений Опанасенко
Сегодня, 09:45

Компания Oppo планировала представить свой новый смартфон Find X2 Pro на международной выставке MWC 2020, но это мероприятие было отменено из-за эпидемии коронавируса. Компания сегодня официально анонсировала устройство. Это вторая модель в линейке Find X, оригинальная модель которой была выпущена в 2018 году. Oppo отказалась от перископной камеры в X2, но как смартфон премиум-класса аппарат способен удивить другими впечатляющими характеристиками.

Читайте также:
Рассекречены 70 топовых Android-смартфонов 2020 года: обзор новинок

Find X2 выпускается в стандартном и Pro-варианте. Оба – с 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с изогнутыми краями и разрешением 3168 х 1440 пикселей, а также поддержкой HDR10. Oppo выдает частоту развертки экрана в 120 Гц в любых режимах, в отличие от Galaxy S20. В защиту Samsung это, такой подход значительно сократит срок службы батареи у Oppo.

Oppo Find X2
Oppo Find X2
Фото: GSMarena

Более того, если в обычном режиме работы экран работает на частоте 120 Гц, то в играх способен выдавать 240 Гц. Для достижения таких впечатляющих возможностей Oppo оснастила смартфон специальной микросхемой O1 Ultra Vision Engine, которая минимизирует дрожание изображения. Экран X2 Pro также имеет тактильную обратную связь благодаря новому вибромотору, который поддерживает 8 сценариев и 4 уровня интенсивности.

Смотрите также в сюжете о том, как дозировать использование смартфонов в своей жизни:

Селфи-камера теперь представляет собой 32-мегапиксельный модуль. На задней панели – пара 48-мегапиксельных датчиков от Sony для обычных и сверхшироких снимков, а также 13-мегапиксельный датчик с 10-кратным оптическим зумом. Стандартный Find X2 получил 48-мегапиксельный фотосенсор, 12-мегапиксельный сверхширокий и 13-мегапиксельный телеобъектив без возможности масштабирования.

Oppo Find X2
Oppo Find X2
Фото: GSMarena

Смартфоны оснащены процессором Qualcomm Snapdragon 865 в сочетании с 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 256/512 ГБ хранилища UFS 3.0. Оба телефона способны работать в сетях 5G и имеют очень мощные аккумуляторы емкостью 4200/4260 мАч, которые могут быстро заряжаться с помощью быстрой зарядки 65 Вт (Oppo SuperVOOC) через USB-C.

Oppo Find X2
Oppo Find X2
Фото: GSMarena

Find X2 работает под управлением Android 10 с оболочкой ColorOS 7.1. Что касается цен, то в Европе Find X2 будет продаваться за 999 евро, а Find X2 Pro – за 1199 евро начиная с апреля 2020 года.

Напомним, что ранее смартфон Oppo высмеяли за откровенный дизайн. Также напомним, что Oppo Find X попал в рейтинг лучших смартфонов с надежной защитой от взлома.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Что подарить на 8 Марта: ТОП-5 гаджетов ТОП-20 потрясающих мобильных приложений за авторством женщин Android 10 впервые запустили на iPhone: видео По всему миру начинаются сбои с поставками смартфонов из-за коронавируса
фотокамера смартфоны мобильные телефоны процессор Samsung Galaxy S20
Источник: TechSpot
Реклама

Новости партнеров

Горе-модницы: купальники, которые не идут никому
Горе-модницы: купальники, которые не идут никому
Лорак опозорилась в латексном костюме, скопировав образ MARUV
Лорак опозорилась в латексном костюме, скопировав образ MARUV
"Любовница" Меладзе сделала заявление
Волочкова раскорячилась прямо перед зеркалом, видео
Волочкова раскорячилась прямо перед зеркалом, видео

Популярные статьи

Сегодня, 09:30Events

С 8 Марта: открытки, короткие поздравления, стихи и смс

Сегодня, 09:07Events

Поздравления с 8 Марта в прозе: самые красивые тексты и открытки

Сегодня, 06:10Events

С 8 Марта: душевные поздравления, картинки и стихи

Вчера, 07:41Шоу-бизнес

Холостяк-10: все подробности знакомства главного героя с девушками

6 мартаШоу-бизнес

Камалия призналась, что попросила у мужа-миллиардера к 8 Марта

6 мартаEvents

Яркие открытки с 8 Марта 2020: поздравления, стихи и картинки

6 мартаFun

Поздравления с наступающим 8 Марта: красивые стихи и SMS

6 мартаFun

Задача по математике для первого класса поставила сеть в тупик: фото

6 мартаЭксклюзив

Победительницы шоу "Холостяк": как сложились судьбы самых ярких героинь реалити

6 мартаEvents

С наступающим 8 Марта: яркие открытки, картинки и поздравления

6 мартаFood

Великий пост 2020: три рецепта салатов из свеклы

5 мартаFun

Россияне сделали "няню-Шварценеггера": актер не оценил и подал иск на 10 млн долларов

5 мартаTravel

Безвизовые страны для украинцев в 2020 году: полный список

5 мартаШоу-бизнес

"Дорогие друзья, очень нужна помощь": дочь Анастасии Заворотнюк обратилась к поклонникам

5 мартаFun

Девушка пересадила вазон и случайно узнала, что два года жила во лжи

5 мартаFood

Что приготовить на 8 Марта: простые рецепты для праздничного ужина

Новости партнеров

Незабываемо вкусный салат по-королевски
Незабываемо вкусный салат по-королевски
Располневшая звезда «Великолепного века» показала своих детей
Располневшая звезда «Великолепного века» показала своих детей
Волочкова раскорячилась прямо перед зеркалом, видео
Волочкова раскорячилась прямо перед зеркалом, видео
И под шапкой красиво: 5 модных причесок этой зимы
И под шапкой красиво: 5 модных причесок этой зимы
Шепелев отдал их сына родителям Жанны перед свадьбой
Шепелев отдал их сына родителям Жанны перед свадьбой
Тесто заварное: способ приготовления
Тесто заварное: способ приготовления
Фантастический мясной пенек
Фантастический мясной пенек
Стало известно, с кем роман у Дана Балана
Стало известно, с кем роман у Дана Балана