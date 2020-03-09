Опубликован первый скриншот из игры S.T.A.L.K.E.R. 2: фото

Дизайнер студии GSC Game World опубликовал первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2 в социальной сети Instagram

С момента анонса S.T.A.L.K.E.R. 2 от украинской студии GSC Game World, был обнародован только один дизайнерский арт и модель батона. Игроки и поклонники серии с упоением ждут новой информации. На днях дизайнер Денис Рудой из GSC опубликовал первый скриншот из S.T.A.L.K.E.R. 2 в своем Instagram.

Выяснилось, что игра создается не на собственном движке X-Ray, как это было в предыдущих играх компании, а на Unreal Engine 4 от Epic Games, о чем говорит хэштег #UE4. Подобный подход поможет ускорить продолжение знаменитой постапокалиптической франшизы. Несмотря на то, что S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на Unreal Engine 4, а не на собственном движке, за графическую составляющую GSC попросила фанатов не беспокоиться.

Вероятный скриншот из игры S.T.A.L.K.E.R. 2 Фото: VGtimes

Вероятно, новый скриншот из Instagram левел-дизайнера компании никак не связан со S.T.A.L.K.E.R. 2, а просто является демонстрацией работы Рудого в свободное время. Публикация была выложена в сторис, которые исчезают в течение 24 часов.

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Что касается даты выхода, которая беспокоит всех любителей серии, команда GSC не смогла пока дать четкий ответ. Если верить разработчикам, то в 2020 году они приоткроют завесу тайны над проектом. "Пока не можем рассказать, но точно не придется ждать столько же, сколько прождали с выхода "Зова Припяти", – прокомментировал комьюнити-менеджер GSC.

Серия компьютерных игр S.T.A.L.K.E.R. разрабатывается студией GSC Game World. Игра представляет собой шутер от первого лица с элементами RPG и action-adventure. Первая основная часть серии — "S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля" — была выпущена в марте 2007 года, а затем к ней был выпущен ряд дополнений. Вторую основную игру серии GSC Game World впервые анонсировала еще в августе 2010 года; затем ее разработку отменили, а теперь сообщили о возобновлении.

Напомним, что ранее на компьютерах появился ремейк оригинальной игры Halo от Microsoft. В то же время Антонио Бандерас появится в экранизации компьютерной игры Uncharted.

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