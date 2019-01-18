Опубликовано первое "живое" фото Samsung Galaxy S10+

До официального анонса Galaxy S10+ осталось чуть больше месяца

Смартфон официально покажут 20 февраля Фото: iPhones.ru

В Интернете появилось первое "живое" фото неанонсированного флагмана Samsung – Galaxy S10+. На фото новинку держит в руках кореец, который едет на общественном транспорте. Фотографией поделился ресурс SlashLeaks, известный своими инсайдерами о смартфонах.

Первое фото смартфона Galaxy S10+. Фото: slashleaks.com

Чтобы сохранить интригу, пользователь Samsung Galaxy S10+ надел на него защитный чехол, однако полностью скрыть новинку от посторонних глаз не удалось – слишком вызывающе смотрится смартфон. Опытный глаз заметит, что у Galaxy S10+ выдает большой экран, очень тонкая рамка, а также наличие двойная фронтальной камеры, размещенной в небольшом вырезе в экране.

По слухам, в Galaxy S10+ используется экран диагональю 6,44 дюйма, аккумулятор емкостью 4000 мАч, тройная основная камера и двойная фронтальная камера, а толщина его корпуса — 7,8 мм.

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До официального анонса Galaxy S10+ осталось чуть больше месяца – новинка будет представлена 20 февраля на мероприятии Unpacked. Ожидается, что там же будут представлены еще модели: стандартный Galaxy S10, его упрощенная версия Galaxy S10 Lite и складной Galaxy Fold.

Напомним, что ранее Samsung раскрыла дату выхода смартфона будущего со складываемым экраном. Также стало известно, что Apple переносит сервисы Apple TV и iTunes на Samsung.