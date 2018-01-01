Орбита земли начала катастрофическое смещение – ученые

В результате смещения существенно изменится климат, что повлечет за собой гибель живых организмов

Смещение приведет к катаклизмам. Фото: pixabay

Специалисты Ратгерского университета, который находится в Америке, отметили, что орбита земли начала своё смещение под воздействием соседних планет — Юпитера и Венеры. Данные глобальные процессы, по подсчетам специалистов, происходят каждые 405 000 лет.

Деннис Кент заявил, что в результате смещения на планете существенно изменится климат, а это повлечет за собой массовую гибель живых организмов.

В ходе исследования ученые выяснили, что из-за отклонения орбиты сместятся магнитные полюса. К такому выводу они пришли, изучив кусочек горной породы из рифтового бассейна Ньюарк.

В образце содержались минералы циркона с примесью магнетита. Именно эти данные и позволили узнать состояние магнитного поля планеты 253 миллиона лет назад.

Исследовательская работа позволит специалистам выяснить, по каким причинам с лица земли исчезли те или иные животные во время триасово-юрского периода. Тогда, к слову, вымерло более 50% всей флоры и фауны планеты.

О том, когда путешествия в космос станут доступными для всех, смотрите на видео ниже: