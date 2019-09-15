Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Осеннее обновление Windows 10 ломает "Пуск"

Обновление нарушает работу меню "Пуск", а также "портит" видеокарты Nvidia

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:05
Попытка исправить важную ошибку Windows 10 повлекла за собой другие проблемы
Попытка исправить важную ошибку Windows 10 повлекла за собой другие проблемы
Фото: Pexels

Microsoft своими обновлениями для Windows 10 загнала себя в неловкую ситуацию, когда ей приходится выпускать исправления для исправлений. Как сообщает издание TechRepublic, патч, выпущенный компанией 10 сентября, нарушает работу функции поиска в меню "Пуск" и на панели задач, а также удаляет видеокарты Nvidia из диспетчера задач.

Смотрите также в сюжете о том, как купить ноутбук за небольшие деньги:

Изначально Microsoft преследовала благие цели. Патч KB4515384 был выпущен, чтобы решить проблему, связанную с голосовым помощником Cortana и полем поиска. После обновления процесс SearchUI.exe вызывал всплески загрузки центрального процессора вплоть до 100%, от чего Windows 10 начинал тормозить.

Новый патч для Windows 10 исправил нагрузку процессора, но принес новые проблемы. Пользователи Reddit отмечают, что при выполнении поиска через меню "Пуск" появляется пустое окно, в то время как другие говорят, что получают критическую ошибку следующего содержания: "Меню "Пуск" не работает. Мы постараемся исправить это при следующем входе в систему".

Читайте также:
Windows 10 получила долгожданное майское обновление: как установить

Microsoft, как сообщается, признала наличие проблемы и сейчас работает над еще одним исправлением. До тех пор пользователям, которые не установили исправление, возможно, придется решать, какая проблема является наименее раздражающей: сильная нагрузка на процессор из-за использования Cortana и меню "Пуск" без возможности поиска.

TechRepublic также отмечает, что замечен еще один ряд проблем, который проявляется только в особых случаях. К примеру, в дополнение к скачкам нагрузки на процессор, на некоторых ноутбуках из диспетчера задач исчезает дискретный графический процессор Nvidia. К примеру, с подобной проблемой сталкиваются пользователи Surface Book 2.

Напомним, что ранее мы давали советы по тому, что делать, если старый смартфон тормозит. Также недавнее обновление для Windows 10 удаляло фотографии.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
USB-флешки нового поколения избавятся от главного недостатка Эксперты назвали самые мощные смартфоны начала осени Тормозит Windows 10: пользователи разгневаны новым обновлением Игра Borderlands 3 запустится даже на слабых компьютерах
ноутбук Microsoft windows пуск windows 10 обновление процессор Nvidia
Источник: TechSpot
Реклама

Новости партнеров

10 прозрачных животных, которые действительно существуют. Фото
10 прозрачных животных, которые действительно существуют. Фото
5 имен мужчин, которые чаще всего изменяют
5 имен мужчин, которые чаще всего изменяют
Медики рассказали, как с легкостью просыпаться с утра -...
Медики рассказали, как с легкостью просыпаться с утра -...
Творческий подход и 100 кг камней: садовая дорожка своими руками
Творческий подход и 100 кг камней: садовая дорожка своими руками

Популярные статьи

Вчера, 19:45Events

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Вчера, 16:34Шоу-бизнес

Болезнь Анастасии Заворотнюк: врачи остановили экстренную терапию

Вчера, 07:44Fun

14 сентября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 07:43Fun

Работник умер после секса в командировке: его семья получит компенсацию

13 сентябряШоу-бизнес

Свадьба Ксении Собчак: фото, видео и все подробности

13 сентябряFood

Как приготовить домашний яблочный сидр

13 сентябряEvents

Пятница 13: приметы и ритуалы мистического дня

13 сентябряШоу-бизнес

СМИ: у Анастасии Заворотнюк начался отек мозга

13 сентябряШоу-бизнес

Роскошная леди: Ксения Собчак показала первое фото в свадебном платье

13 сентябряШоу-бизнес

"Мисс Украина 2019": что известно о победительнице Маргарите Паше

12 сентябряEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

12 сентябряПсихология

Как воспитать достойного мужчину: пять советов психолога

12 сентябряFun

Невероятное видео: собака заставила людей спасти ее щенков из-под завалов

12 сентябряШоу-бизнес

Регина Тодоренко призналась, кто стал крестной мамой ее сына

12 сентябряТехно

MIUI 11: опубликованы фото новой прошивки Xiaomi

12 сентябряFun

Телеведущую осудили из-за слишком откровенного наряда

Новости партнеров

Визначено найкращий вік для народження дитини
Визначено найкращий вік для народження дитини
Велосипедистка дня: обладательница пышных форм Наталья Дель Рио
Велосипедистка дня: обладательница пышных форм Наталья Дель Рио
Знаки Зодиака которых ожидает судьбоносный 2020 год
Знаки Зодиака которых ожидает судьбоносный 2020 год
Асмус ушла от Харламова к Криду: в сеть слили скандальные снимки
Асмус ушла от Харламова к Криду: в сеть слили скандальные снимки
Бег для мужчин. В чем польза для сильного пола
Бег для мужчин. В чем польза для сильного пола
6 ситуаций, когда необходимо выпить стакан воды
6 ситуаций, когда необходимо выпить стакан воды
10 продуктов, которые помогают сбросить вес
10 продуктов, которые помогают сбросить вес
Рекорд
Рекорд "Аватара" побит: появился новый лидер по кассовым сборам