Ощущение дежавю оказалось абсолютно бесполезно в реальности

Дежавю — это пример ошибки восприятия, при котором человеку, попадающему в какую-либо ситуацию, кажется, что она с ним уже происходила

Люди, переживающие дежавю, иногда ощущают, что знают, что произойдет дальше, однако американские психологи пришли к выводу, что в реальности это ощущение не влияет на способность предсказывать дальнейшее развитие событий. В экспериментах в виртуальном пространстве ученые показали, что такое предчувствие не удается использовать так же эффективно для принятия решения, как реальные воспоминания

Дежавю — это пример ошибки восприятия, при котором человеку, попадающему в какую-либо ситуацию, кажется, что она с ним уже происходила. При этом связь с конкретным воспоминанием восстановить не удается: именно поэтому дежавю чаще всего описывают не как конкретный процесс извлечения воспоминания, а как "чувство".

Иногда дежавю также сопровождается ощущением предчувствия. Мысль о том, что ситуация уже происходила, приводит ощущению четкого осознания того, что произойдет дальше. Например, во время прогулки человеку может показаться, что улица, по которой он проходит, ему хорошо знакома (при этом вспомнить, когда и при каких обстоятельствах он был на этой улице он не может, — это и есть дежавю), а если завернуть за угол, то там точно можно увидеть двухэтажный синий дом (это — предчувствие).

Дежавю, а в особенности — его связь с предчувствием дальнейших событий, подробно до сих пор не изучено. Виной тому, прежде всего, — трудность систематического изучения: сложно создать экспериментальную парадигму, которая бы эффективно вызывала у участников лабораторного исследования чувство дежавю. Один из способов — виртуальная "навигация" в двух пространствах, расположение предметов в которых похоже друг на друга.

Такой парадигмой воспользовались Энн Клири (Anne Cleary) и Александр Клэкстон (Alexander Claxton) из Университета Колорадо. В их исследовании приняли участие 74 студента: им показывали сцены от первого лица, в которых прокладывался путь через препятствия (например, ящики). В определенный момент происходил поворот — вправо или влево. Далее участникам показывали точно такие же сцены, только измененные: цвета и препятствия были другими (например, кусты вместо ящиков), а их расположение было точно таким же. В момент поворота движение останавливалось: необходимо было решить, вправо или влево необходимо повернуть.

П осле каждой просмотренной измененной сцены участники сообщали, кажется ли им, что они ее уже видели (другими словами, испытали ли они чувство дежавю). Ученых интересовало, с одной стороны, влияет ли такое чувство на выбор правильного поворота, а с другой — влияет ли оно на уверенность в том, что выбранный поворот — правильный (то есть влияет ли чувство дежавю на предчувствие участников).

Результаты показали, что участники чаще (p < 0,01) испытывали предчувствие о правильности выбранного ими направления после того, как сообщали об испытанном чувстве дежавю. Тем не менее, ощущение правильно выбранного поворота не коррелировало с реальной правильностью выбранного поворота.

На основании полученных данных ученые сделали вывод, что чувство дежавю действительно связано предчувствием определенного развития событий. При этом такое предчувствие оказывается неэффективным при реальном использовании во время принятия решений: то есть полученную информацию не удается использовать та же эффективно, как реальные, четкие воспоминания из эпизодической памяти.

Еще один интересный пример "сбоев" в работе памяти — это ложные воспоминания. Человека можно заставить "вспомнить" то, чего на самом деле с ним не случалось: это также эффективно используют в исследованиях, которые показывают, что больше половины людей способны получить ложные воспоминания.

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