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Ошеломительное зрелище: Марс показали в сверхвысоком разрешении 4K – видео

Сегодня, 17:52

Видео панорам с Марса получилось настолько впечатляющим, что создает ощущение реалистичного опыта пребывания на Марсе

Роверы NASA передали на Землю видеоролики в сверхвысоком разрешении 4K, которые предоставляют людям возможность увидеть Марс по-новому. 10-минутный клип, размещенный на YouTube, предлагает безумно красивые панорамные виды поверхности Марса, включая гигантские пустыни, массивные дюны и потрескавшуюся иссушенную поверхность, усыпанную острыми камнями.

"Впервые в истории науки марсианские кадры воспроизводятся в ошеломляюще высоком разрешении 4K", – говорят авторы видео.

Видео "Путешествие по поверхности другого мира" было опубликовано британской студией документальных фильмов ElderFox. По словам авторов, оно было создано с использованием цифровых фотографий, снятых тремя роверами NASA – Spirit, Opportunity и Curiosity. Затем снимки были "сшиты", чтобы создать иллюзию видеокамеры, перемещающейся по пустынному и бесплодному ландшафту, что обеспечивает иллюзию "самого реалистичного опыта пребывания на Марсе".

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Места, показанные в видео, носят названия равнина Кабо-Верде, кратеры Санта-Мария и Бернс-Клифф, а также Долина Марафона. Некоторые снимки показывают части роверов, которые записывали изображения, в то время как другие обладают маленькими черными участками, оставшимися в результате склейки изображений.

Смотрите также в сюжете о секретной миссии на Марс:

Красноватое и туманное марсианское небо на видео иногда проявляется в цветовой гамме от желтого до синего, что, по словам авторов, является результатом "перекраски изображений, выполненных NASA, чтобы помочь геологам идентифицировать горные породы".

Панорамы с Марса
Фото: NyPost
Панорамы с Марса
Фото: NyPost
Панорамы с Марса
Фото: NyPost
Панорамы с Марса
Фото: NyPost
Панорамы с Марса
Фото: NyPost
Панорамы с Марса
Фото: NyPost
Панорамы с Марса
Фото: NyPost
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Spirit и Opportunity больше не функционируют. Сейчас на Марсе работает только один аппарат – Curiosity. В следующем году на Марсе появится новый марсоход – Perseverance. Эта модель также развернет вертолет Ingenuity, который сможет подняться небо и поможет NASA избежать песчаных ловушек, которые представляют опасность для марсоходов. Но поскольку атмосфера на Марсе намного тоньше, чем на Земле, лопастям ротора Ingenuity придется вращаться со скоростью 2400 оборотов в минуту, тогда как для наземных вертолетов достаточно 500 оборотов.

Напомним, что отправка человека на Марс отменяется – компания Mars One обанкротилась. В свою очередь астронавт NASA высмеивал идею лететь на Марс.

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NASA YouTube планета curiosity opportunity Марс
Источник: NyPost
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