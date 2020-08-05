Ошеломительный успех игры Fall Guys обернулся катастрофой

Суммарное количество игроков в Fall Guys достигло 120 тысяч и еще 100 тысяч не могут подключиться к серверам видеоигры

Сегодня разработчики из студии Devolver Digital выпустили игру Fall Guys. Казалось бы, рядовой аркадный проект, коих тысячи в игровом сервисе Steam. Однако создатели оказались не готовы к тому, что игра окажется настолько популярной. Спрос на игру превысил все ожидания, причем настолько, что серверы Fall Guys перестали справляться с потоком игроков, сообщает Игромания.

Пиковый онлайн в Steam спустя два часа после релиза превысил 55 тысяч человек и продолжает активно расти. Учитывая рекламу проекта на главной странице магазина, вероятно, онлайн продолжит увеличиваться в ближайшие часы и дни. Более того, игра вышла на PlayStation 4 бесплатно для подписчиков PS Plus – там тоже серверы не выдерживают огромного наплыва аудитории.

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Разработчики рассказали, что пиковый онлайн на PlayStation 4 и компьютерах составил 120 тысяч человек — 56 тысяч из них приходятся на Steam. Стоит отметить, что в американском PS Plus аркада все еще недоступна, и когда она появится, то наплыв игроков будет еще более сильным.

Несмотря на проблемы, Fall Guys набирает множество позитивных отзывов Фото: Steam

По словам команды проекта, около 100 тысяч человек постоянно пытаются зайти в игру и ждут подключения в очереди. В попытке бороться с потоком пользователей разработчики даже временно отключили регистрацию новых учетных записей для PS4, но пока это не особо помогло — подключиться все равно получается у немногих.

Fall Guys — представляет собой сетевую аркаду для 60 игроков. Разработчики создали множество режимов, которые включаются в случайном порядке. Каждый матч состоит из 2-4 раундов, по итогам каждого из которых часть игроков отсеивается.

Напомним, что ранее глава Steam назвал победителя в битве между Xbox Series X и PlayStation 5. Также недавно от бесплатной раздачи популярной игры GTA V рухнули серверы Epic Games Store.

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