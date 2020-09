Актуально

Осінь в хату: вивчаємо свіжі акції і додатки в Huawei AppGallery

Все, що потрібно для гарного настрою, можна завантажити із фірмового магазину додатків Huawei AppGallery

Сучасна людина починає свій день не з кави, а зі смартфона. Адже тепер у ньому є практично все, що потрібно для гарного настрою. А чого немає, те можна завантажити із фірмового магазину додатків Huawei AppGallery.

Що стосовно лідерів?

Наразі в AppGallery вже доступні понад 400 українських додатків. Серед них є свої чемпіони, їх визначають за кількістю завантажень: Privat24, Нова Пошта, Ощад 24/7, Дія, MEGOGO, EasyWay, Portmone, Monobank, prom.ua та ROZETKA.

Що стосовно шопінгу?

Шопінг ще ніколи не був таким зручним і безпечним. Ним можна займатися цілодобово і хоч у піжамі. Якщо вам до вподоби багатомільйонний асортимент, тоді завантажуйте додатки Rozetka i Prom.ua. Якщо ваша слабкість ― улюблені бренди, тоді всі колекції та акції зручно відслідковувати у фірмових додатках ZARA, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti тощо. Найкращим консультантом щодо вибору нового гаджета стане Алло, а якісні кур’єрські та побутові послуги гарантує сервіс Kabanchik.ua.

Що стосовно спецефектів?

Осінь ― час фото у нових образах. Але завжди хочеться щось вдосконалити. Обираємо зі 125 фільтрів, 40 ефектів і 50 шаблонів рамок у фоторедакторі Photo Studio, бавимося оригінальною стилізацією у Vinci, створюємо синемаграфи у VIMAGE, обрізаємо зайве у Cut Cut і впорядковуємо свою "картинну галерею" з A+ Gallery.

Що стосовно погоди і навігації?

Життя у місті має свої переваги і виклики. З останніми допомагають справитися урбаністичні додатки. Оптимально прокладати маршрут та орієнтуватися в картах допомагає Here We Go. Вашим улюбленим експертом з погоди стане RainViewer, а за максимально швидке і комфортне пересування містом відповідатиме Bolt. Для тих, хто керує власним авто, помічником у навігації стане додаток TomTom Go Navigation. Якщо ж ви пересуваєтеся громадським транспортом, максимально зручно це робити з EasyWay.

Що стосовно акцій і бонусів?

AppGallery в Україні представляє низку переваг, зокрема акції та бонуси для нових користувачів. Наприклад, магазин додатків пропонує місяць безкоштовного доступу до Megogo, Divan.tv, Sweet.TV; 15 тижнів — до lanet.tv; 3 місяці — до Deezer Premium; 1 тиждень — до Воля ТВ.

Також AppGallery має власну програму лояльності у вигляді балів за участь в акціях. Накопичені бали ― еквівалент гривні при розрахунку в Huawei AppGallery, Huawei Themes та Huawei Cloud.

Що стосовно геймінгу?

AppGallery також дарує бонуси в мобільних іграх. Зокрема, в World of Tanks Blitz можна отримати 14 днів преміумакаунту та мерчендайз для Huawei Р40 і Huawei Р40 Pro, в Lords Mobile — бонуси на суму 830 грн, у Game of Sultans — вітальний подарунок для нових гравців вартістю 1300 грн та багато іншого. Більше про переваги AppGallery можна дізнатися за посиланням.

Що далі?

Huawei AppGallery не припиняє розвиватися та поповнюватися новими додатками. У світі ним щомісяця активно користуються 490 млн осіб, в Україні — 717 тисяч. Все нові розробники долучаються до платформи, і наразі їх уже понад 1,8 млн. Але це тільки початок, тому далі буде.

