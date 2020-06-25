Останется только один: Microsoft порежет Skype

Начиная с версии Skype 8.61 клиенты обеих версий мессенджера объединят в единую экосистему

Привычный пользователям Skype для рабочего стола Windows 10 будет удален. От этом заявила Microsoft на официальной странице мессенджера. Вместо малопопулярной версии Skype будет использоваться универсальная версия, единая как для Microsoft Store, так и на сайте Skype.com.

"Начиная с июня 2020 года, Skype для Windows 10 и "Skype для рабочего стола" становятся единым целым во имя обеспечения единообразного взаимодействия", – говорится на странице поддержки Microsoft.

Начиная с версии Skype 8.61 клиенты обеих версий будут объединены в единую экосистему. Таким образом новая итерация мессенджера заменит клиент React Native Skype для Windows 10 версией Electron и добавит к нему несколько новых функций.

Смотрите также в сюжете о том, как преуспеть в интернет-общении:

Уже сейчас обновленный Skype получило ряд улучшений, которые не были доступны прежде. Разработчики осуществили обновление параметров закрытия приложения, благодаря чему теперь можно легко выйти из Skype или же остановить его автоматический запуск при включении компьютера.

Skype Фото: Microsoft

Некоторые улучшения коснулись отображающейся в трее иконки приложения, с помощью которой теперь пользователи будут информироваться о входящих сообщениях и статусе присутствия. Кроме того, пользователи смогут обмениваться файлами прямо из проводника, проводить видеозвонки с участием до 9 человек, изменять фон во время звонков, управлять вызовами и др.

Читайте также: Прощай, Zoom: Skype запустил сервис онлайн-конференций без регистрации

Также были удалены две функции, которые "не поддерживаются на этой платформе", но были доступны в старом приложении Skype для рабочего стола. Речь идет о возможности обмениваться сообщениями в чате или во время звонка с помощью кнопки Share, а также функции синхронизации списка контактов из Outlook. Очевидно, эти функции будут добавлены в приложение в скором времени.

Но это не значит, что для Windows 10 будет только одно клиентское приложение Skype. Microsoft все еще продолжает выпускать обе версии Skype для Windows 10 – приложение Store и приложение Desktop с возможностью загрузки старой версии с сайта Skype.com.

Напомним, что ранее Skype скопировал полезную идею Zoom и стал лучше. Также ранее Skype получил "тонну" улучшений от Microsoft.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться