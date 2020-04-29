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Остановись, мгновенье, ты прекрасно!

Сегодня производители фототехники прилагают немало усилий, чтобы вывести фотографию за рамки профессиональных студий и сделать ее доступной для каждого желающего

Сколько раз, сидя на карантине, вы пересматривали старые посты в Инстаграм или разбирали папки с фото на своем компьютере, возвращаясь к теплым воспоминаниям, дорогим людям, ярким моментам и событиям, которые запечатлены на фото? Наверное, каждый за эти дни хотя бы раз задумывался, почему не оставил в памяти смартфона этот закат или прогулку, не снял первые шаги своего малыша или радостный галоп домашнего питомца.

Но карантин закончится, мы снова вернемся к более привычной и комфортной жизни. Будем гулять в парках, выезжать на природу, отдыхать в отпуске. И постараемся максимально наполнить копилку воспоминаний новыми фотоснимками. Конечно, смартфоны прекрасно справляются с этой функцией. Но задумывались ли вы, что наши воспоминания заслуживают большего, чем несколько килобайт в галерее телефона? Что, если выйти за рамки черного экрана смартфона и сделать процесс создания воспоминаний более значимым и увлекательным?

Сегодня производители фототехники прилагают немало усилий, чтобы вывести фотографию за рамки профессиональных студий и сделать ее доступной для каждого желающего. Настроить съемку в такой технике очень просто даже без специального образования. Ну а огромное количество уже готовых режимов, например, "Автопортрет", "Пейзаж", "Ночная съемка" и пр. позволяют делать невероятные по своему качеству снимки без лишних усилий.

Например, фотоаппарат CANON EOS 250D BK 18-55 IS STM (3454C007AA) имеет удобную функцию автофокусировки, адаптивный интерфейс и Creative Assist, которые помогут полностью раскрыть ваш творческий потенциал. А с помощью подвижного объектива можно легко создавать селфи. Еще одна фишка — возможность легко подключиться к смартфону или планшету через Bluetooth и Wi-Fi. Секунда — и ваши фото уже в соцсетях. Кроме того, этот фотоаппарат небольшого размера, и у вас не возникнет проблем с его транспортировкой во время прогулки или отпуска.

Для любителей видеосъемки идеально подойдет компактная видеокамера Sony FDR-AX53, которая поддерживает популярный стандарт 4K, имеет режим ускоренной или интервальной съемки, встроенную вспышку и интеллектуальный фокус. Для выбора ракурса можно использовать как видоискатель, так и сенсорный дисплей (оба поворотные).

Ну а если вы любите экстремальную съемку, то тут, бесспорно, понадобится экшн-камера. Например, модель GOPRО Hero 8 Black (CHDHX-801-FW) снимает невероятные фотографии с разрешением 12 Мп благодаря улучшенной технологии HDR, которая позволяет делать снимки как в движении, так и в неподвижном состоянии, уменьшать размытие и подчеркивать детали даже в условиях слабого освещения. Камера позволяет снимать захватывающее видео благодаря режиму TimeWarp, который автоматически регулирует скорость в зависимости от движения, сцены и освещения. Три микрофона и функция подавления шума ветра создает естественное звучание — даже на очень высокой скорости. Кроме того, управлять камерой можно без помощи рук, используя 14 голосовых команд. Теперь даже обычная прогулка на велосипеде может выглядеть как головокружительный экшн!

Жизнь несется молниеносно, запомнить все, что с нами происходило в тот или иной момент, — непростая задача. Все пройдет. И только просматривая старые фото, мы можем безошибочно воспроизвести в памяти те светлые моменты из прошлого.

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