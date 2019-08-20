Актуально

От 10 000 грн на гаджеты: в MOYO посчитали, сколько стоит собрать школьника

Школа – не только тетради и ранцы, но и смартфоны, ноутбуки, электронные книги и много другое. В MOYO посчитали, в какую сумму обойдется родителям экипировать ребенка техникой

Современная школа требует соответствующих подходов к обучению. К примеру, информатику начинают преподавать уже со второго класса, а все учебники доступны в электронном формате. Поэтому традиционные сборы ребенка уже нельзя ограничить тетрадями и ранцем – нужны гаджеты, и немало.

В компании MOYO подсчитали, во сколько может обойтись родителям набор гаджетов для ребенка, и составили четыре набора:

бюджетный – когда необходимо закрыть все потребности при минимальных вложениях;

средний – идеальное соотношение цены и возможностей;

премиум – техника с расширенными возможностями;

люкс – когда бюджет не ограничен .

В бюджетном варианте стоимость базового комплекта техники составляет 9 556 грн. Львиную долю расходов составляет ноутбук, тогда как мобильный телефон, планшет, павербанк, флешка и LED-светильник суммарно обойдутся в 2 181 грн.

Список техники:

ноутбук HP 15-rb006ur – 7 375 грн;

планшет eSTAR 7 Beauty WiFi 0.5/8Gb – 999 грн;

светильник настольный Philips Dino LED – 549 грн.

м обильный телефон 2E E180 – 299 грн;

п авербанк 2Е 5000mAh – 225 грн;

ф лешка SANDISK Cruzer Fit 16GB – 109 грн ;

Итого 9 556 грн

Средний комплект уже будет стоить 21 626 грн. Ноутбук здесь также съедает большую часть бюджета – 12 599 грн. Вместо кнопочного телефона в этом варианте предлагается комплект из смартфона (с чехлом и защитным стеклом) и детских смарт-часов, а планшет заменен на электронную книгу. В остальном набор также содержит павербанк, флешку и LED-светильник.

Список техники:

ноутбук LENOVO IdeaPad 330-15 – 12 599 грн;

смартфон Samsung Galaxy A10 – 3 699 грн + Чехол 2Е (119 грн) + Стекло 2E (159 грн);

электронная книга PocketBook 614 Basic 3 – 2 599 грн;

д етские часы-телефон GOGPS ME K10 – 1 3 9 4 грн;

3 4 светильник настольный Philips Dino LED – 549 грн.

п авербанк 2Е PB1008B – 333 грн;

ф лешка SANDISK Cruzer Fit 32GB – 175 грн ;

Итого 21 626 грн

Когда школьнику важна не только функциональность техники, то стоит присмотреться к третьему, премиальному набору. Он будет стоить уже 51 689 грн, но включает в себя мощный ноутбук, крутой смартфон, большую электронную книгу, а также дополнительный брелок-поисковую систему (поможет отыскать забытый рюкзак или ключи).

Список техники:

ноутбук Lenovo ThinkBook S13 – 27 782 грн;

с мартфон Samsung Galaxy A50 – 7 9 99 грн + Чехол (4 05 грн ) + Стекло MakeFuture (299 грн );

7 9 05 э лектронная книга PocketBook 740 InkPad 3 – 6 699 грн;

детские часы-телефон GOGPS ME К20 – 2 999 грн;

п авербанк A sus ZenPower Pro PD – 2 349 грн ;

sus светильник настольный Philips STORK LED – 1 999 грн;

п оисковая система CHIPOLO CLASSIC – 599 грн.

флешка Samsung BAR 64GB – 559 грн;

Итого 51 689 грн

В люкс-варианте собрать школьника может стоить уже до 197 208 грн. Естественно, в этот набор вошла новейшая техника Apple, а также дорогие аксессуары. Например, флешка с Lightning-разъемом и павербанк, который подзарядит, в том числе, и ноутбук.

Список техники:

ноутбук APPLE A1707 MacBook Pro Retina 15" – 86 515 грн;

планшет Apple iPad Pro A1934 11" Wi-Fi+4G 1TB – 62 499 грн;

смартфон Apple iPhone XS 64GB – 28 999 грн;

с март - часы Apple Watch Series 3 – 8 999 грн ;

павербанк Lenovo 14000mAh – 5 999 грн;

светильник настольный Philips STORK LED – 1 999 грн;

ф лешка Kingston DataTraveller Bolt Duo 128 ГБ – 1 599 грн ;

п оисковая система CHIPOLO CLASSIC – 599 грн;

Итого 197 208 грн

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram