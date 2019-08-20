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От 10 000 грн на гаджеты: в MOYO посчитали, сколько стоит собрать школьника

Школа – не только тетради и ранцы, но и смартфоны, ноутбуки, электронные книги и много другое. В MOYO посчитали, в какую сумму обойдется родителям экипировать ребенка техникой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:40

Современная школа требует соответствующих подходов к обучению. К примеру, информатику начинают преподавать уже со второго класса, а все учебники доступны в электронном формате. Поэтому традиционные сборы ребенка уже нельзя ограничить тетрадями и ранцем – нужны гаджеты, и немало.

В компании MOYO подсчитали, во сколько может обойтись родителям набор гаджетов для ребенка, и составили четыре набора:

  • бюджетный – когда необходимо закрыть все потребности при минимальных вложениях;
  • средний – идеальное соотношение цены и возможностей;
  • премиум – техника с расширенными возможностями;
  • люкс – когда бюджет не ограничен.

В бюджетном варианте стоимость базового комплекта техники составляет 9 556 грн. Львиную долю расходов составляет ноутбук, тогда как мобильный телефон, планшет, павербанк, флешка и LED-светильник суммарно обойдутся в 2 181 грн.

Список техники:

  • ноутбук HP 15-rb006ur – 7 375 грн;
  • планшет eSTAR 7 Beauty WiFi 0.5/8Gb – 999 грн;
  • светильник настольный Philips Dino LED – 549 грн.
  • мобильный телефон 2E E180 – 299 грн;
  • павербанк 2Е 5000mAh – 225 грн;
  • флешка SANDISK Cruzer Fit 16GB – 109 грн;

Итого 9 556 грн

Средний комплект уже будет стоить 21 626 грн. Ноутбук здесь также съедает большую часть бюджета – 12 599 грн. Вместо кнопочного телефона в этом варианте предлагается комплект из смартфона (с чехлом и защитным стеклом) и детских смарт-часов, а планшет заменен на электронную книгу. В остальном набор также содержит павербанк, флешку и LED-светильник.

Список техники:

  • ноутбук LENOVO IdeaPad 330-15 – 12 599 грн;
  • смартфон Samsung Galaxy A10 – 3 699 грн + Чехол 2Е (119 грн) + Стекло 2E (159 грн);
  • электронная книга PocketBook 614 Basic 3 – 2 599 грн;
  • детские часы-телефон GOGPS ME K10 – 1 394 грн;
  • светильник настольный Philips Dino LED – 549 грн.
  • павербанк 2Е PB1008B – 333 грн;
  • флешка SANDISK Cruzer Fit 32GB – 175 грн;

Итого 21 626 грн

Когда школьнику важна не только функциональность техники, то стоит присмотреться к третьему, премиальному набору. Он будет стоить уже 51 689 грн, но включает в себя мощный ноутбук, крутой смартфон, большую электронную книгу, а также дополнительный брелок-поисковую систему (поможет отыскать забытый рюкзак или ключи).

Список техники:

  • ноутбук Lenovo ThinkBook S13 – 27 782 грн;
  • смартфон Samsung Galaxy A50 – 7 999 грн + Чехол (405 грн) + Стекло MakeFuture (299 грн);
  • электронная книга PocketBook 740 InkPad 3 – 6 699 грн;
  • детские часы-телефон GOGPS ME К20 – 2 999 грн;
  • павербанк Asus ZenPower Pro PD – 2 349 грн;
  • светильник настольный Philips STORK LED – 1 999 грн;
  • поисковая система CHIPOLO CLASSIC – 599 грн.
  • флешка Samsung BAR 64GB – 559 грн;

Итого 51 689 грн

В люкс-варианте собрать школьника может стоить уже до 197 208 грн. Естественно, в этот набор вошла новейшая техника Apple, а также дорогие аксессуары. Например, флешка с Lightning-разъемом и павербанк, который подзарядит, в том числе, и ноутбук.

Список техники:

  • ноутбук APPLE A1707 MacBook Pro Retina 15" – 86 515 грн;
  • планшет Apple iPad Pro A1934 11" Wi-Fi+4G 1TB – 62 499 грн;
  • смартфон Apple iPhone XS 64GB – 28 999 грн;
  • смарт-часы Apple Watch Series 3 – 8 999 грн;
  • павербанк Lenovo 14000mAh – 5 999 грн;
  • светильник настольный Philips STORK LED – 1 999 грн;
  • флешка Kingston DataTraveller Bolt Duo 128ГБ – 1 599 грн;
  • поисковая система CHIPOLO CLASSIC – 599 грн;

Итого 197 208 грн

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школа гаджеты MOYO
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