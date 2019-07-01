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От студента универа до одного из лучших сетевых экспертов в мире

Сегодня мы расскажем восхитительную историю успеха человека, чьи достижения в мире ИТ сделали его одним из лучших мировых экспертов в сетях и автоматизации с целым списком топовых экспертных сертификатов

Иван Семенов родился на Дальнем Востоке в небольшом городе Находка.

Свой путь он определил еще со школы, где на уроках информатики преподавали программирование. Так что при выборе специальности при поступлении в университет сомнений не возникало. В 2004-м Иван, сдав с отличием вступительные экзамены, поступил во Владивостокский государственный университет экономики и сервиса на специальность "вычислительные машины, системы, комплексы и сети" на бюджетное место. Во время обучения в универе, Иван сильно увлекался Linux и программированием и на третьем курсе уже работал системным администратором Linux в местной хостинговой компании. Несмотря на совмещение работы с учебой, Иван оставался лучшим студентом в потоке и закончил университет с отличием.

Еще на пятом курсе универа Иван начал увлекаться компьютерными сетями, чтобы лучше разобраться в них и структурировать информацию в голове, было решено двигаться в сторону сертификации, и осенью 2008 г., учась еще в универе, Иван сдал свой первый сертификат – CCNA. Немного разобравшись в сетях, он решил сменить деятельность в эту сторону и сменить работу. Иван отправил резюме в офис крупнейшего сотового оператора России – компанию МТС, где его, студента, с радостью приняли ввиду сертификационных и профессиональных достижений. На новой работе Иван вырос от простого специалиста до ведущего инженера, реализовав несколько крупных и уникальных для России проектов.

Одним из таких проектов была система оптимизации и сжатия трафика в региональных сетях оператора. Дело в том, что сеть компании присутствовала во всех регионах Дальнего Востока (Иван отвечал за Дальневосточный макрорегион), а в то время каналы данных в удаленные регионы были очень дорогие и плохого качества. Внедренная Иваном система Cisco WAAS позволила сократить количество трафика на каналах почти втрое и увеличить скорость работы приложений, что помогло сэкономить компании немало денег, за что Ивана наградили благодарственным письмом. Следующий крупный проект в этой компании Иван реализовал пару лет спустя, когда МТС решил двигаться в сторону домашнего интернета. Иван с нуля построил и запустил сеть ШПД (широко-полосный доступ в интернет) МТС в г. Владивосток, обеспечив новый район города интернетом.

Спустя 4 года работы в МТС Иван перешел работать в один из крупнейших международных банков – Home Credit and Finance Bank. В банке, помимо поддержки сети, Иван также начал заниматься еще не хайповой в то время автоматизацией и реализовал там крупный проект по автоматизации конфигурирования региональной сети. У банка были сотни офисов по всей стране, подключающиеся к единой сети, различными типами каналов. Периодически менялись требования к этой сети и политика безопасности, что требовало внесения массовых однотипных изменений на сетевом оборудовании всех регионов. Раньше это делалось вручную, но Иван спроектировал, разработал и внедрил систему, которая позволяла автоматически массово вносить изменения на оборудовании, что сэкономило десятки, а может, и сотни рабочих часов инженерам. Стоит отметить другой проект Ивана в этом банке, связанный также с автоматизацией. Во Владивостокском контакт-центре банка было несколько сотен IP телефонов и часто менялись сотрудники, соответственно, приходилось так же часто настраивать телефоны. Иван спроектировал и реализовал так называемую систему ZTP (Zero Touch Provisioning), которая автоматически настраивала телефоны, которые подключались к сети.

Проработав 10 лет в России, Иван решил, что пора уезжать за рубеж, т.к. в России уже просто не было интересных проектов для специалиста его уровня, а хотелось продолжать расти профессионально. Устроившись еще во Владивостоке в одну из крупнейших международных хостинг-компаний Servers.com, Иван начал подготовку к переезду за границу – занялся очень ценящейся там сертификацией. Было выбрано направление Juniper и Red Hat и к началу 2019 г. у Ивана было два экспертных сертификата от Juniper – JNCIE-SP и JNCIE-DC и сертификат от Red Hat – RHCE. На подготовку к экспертным сертификатам уходило по полгода активных занятий по паре-тройке часов в день. Иван считает, что сертификация очень помогает развитию специалиста, это не просто бумажки, это сотни часов, проведенные за книгами и лабораторными работами, подготовка к экзаменам очень структурирует знания и заставляет учить тему очень глубоко и широко, становясь экспертом. На экзамены Иван потратил несколько тысяч долларов, но ни капли не жалеет о потраченных деньгах. Теперь Иван входит в ТОП мировых сертифицированных инженеров по Juniper, т.к. на планете очень мало людей имеют более одного экспертного сертификата.

После чего Иван благополучно релоцировался на Кипр в рамках компании. Сейчас он живет и работает на Кипре уже полгода и очень доволен переездом. В теплом климате приятнее и работать, и отдыхать, что также влияет на продуктивность.

Сейчас Иван является одним лучших сертифицированных инженеров в области сетевых технологий и автоматизации и продолжает свое развитие в сторону RedHat. Иван уже сдал два экзамена из трека RHCA, это экзамены по очень востребованным сейчас инструментам – Ansible и OpenShift, и к концу года надеется сдать оставшиеся 3 экзамена и стать сертифицированным архитектором RedHat.

Также Иван уделяет много времени менторству, обучая новых сотрудников, и делится своим опытом с другими экспертами, публикуя множественные статьи в интернете.

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