Отправят в Вальхаллу: Ubisoft анонсировала игру Assassin's Creed Valhalla
Assassin's Creed Valhalla перенесет игроков в 870 год на территорию Норвегии, а главный герой может стать суровым нордическим геем
Студия Ubisoft анонсировала игру Assassin's Creed Valhalla и представила первый трейлер и постер. Приятной новостью также стало то, что выхода долго ждать не придется – проект выйдет в конце 2020 года на платформе Windows 10 и игровых приставках старого и нового поколения: PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 и Xbox Series X.
По сюжету игроков перенесут на в IX век, а именно в 870 год. В роли лидера викингов Эйвори геймеры отправятся на поиски нового дома — из суровой Норвегии в пригодную для фермерства Англию. Там предстоит сражаться с противниками, совершать налеты на крепости и строить собственное поселение.
Впервые со времен Assassin's Creed II игроки вновь смогут заниматься менеджментом своего поселения и развивать его. Жителям нужно будет создавать комфортные условия для существования и торговли, а воинов обеспечивать жалованием и снаряжением. Сюжет будет будет строиться таким образом, что в поселок предстоит периодически возвращаться, так что повествование будет напрямую зависеть от его развития.
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Ubisoft также переделали ролевые элементы, особенно это касается прогресса в целом и врагов в частности, которые тоже будут развиваться параллельно с главным героем, ставая сильнее и получая особые характеристики.
Фирменный клинок ассасина (тихого убийцы) также останется – его даже показали в кинематографичном трейлере, которым протагонист сразил сильного врага точным ударом в уязвимое место. Если оформить предварительный заказ, то можно получить дополнительное задание "Путь берсерка".
Также был раскрыт ряд игровых возможностей. Краткие факты об Assassin's Creed Valhalla:
- Эйвори (главный герой) может быть мужчиной или женщиной любой сексуальной ориентации, а его внешность настраиваемая. Даже борода;
- Герой может носить в руках два абсолютно разных оружия на свой выбор;
- Скрытый клинок будет убивать сразу;
- Набеги представляют собой масштабные сражения армий, подобные тому, что было в Middle-earth: Shadow of War;
- Каждый элемент экипировки уникален, и их можно прокачивать. При желании всю игру можно пройти в одной и той же броне;
- Разработчики продолжат снижать зависимость от интерфейса, больше полагаясь на информативность виртуального мира — то, что видит сам игрок;
- Боевую систему описывают словами "жестокая" и "умеренно сложная";
- В истории будут и Ассассины, и Тамплиеры, но Эйвори изначально не принадлежит к ордену;
- Можно создавать и настраивать собственных викингов, после чего — делиться ими с другими игроками. Можно и вербовать наемников других пользователей;
- Морских сражений станет намного меньше, чем в предыдущих частях;
- В Норвегию можно вернуться в любой момент;
- Лейла вновь станет главным героем в современности — этот элемент, к слову, опять постараются переделать в попытке сделать его интереснее;
- Никакого кооператива не будет, только одиночная игра.
Стоит отметить, что обложку Assassin's Creed Valhalla нарисовал художник BossLogic на прямой трансляции Ubisoft. По его словам, он несколько месяцев работал вместе с издателем. Позже он добавил, что вместе с Valhalla компания Ubisoft выпустит и Watch Dogs Legion — релиз обеих игр, несмотря на коронавирус и карантин, планируется на осень 2020 года. Геймплей "Вальхаллы" покажут 7 мая на презентации Microsoft.
Напомним, что ранее прошлая часть Assassin's Creed поражала игроков размерами игрового мира Древней Греции. Также мы рекомендовали ТОП-10 игр для слабых ноутбуков.
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