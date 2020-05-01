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Отправят в Вальхаллу: Ubisoft анонсировала игру Assassin's Creed Valhalla

Assassin's Creed Valhalla перенесет игроков в 870 год на территорию Норвегии, а главный герой может стать суровым нордическим геем

Евгений Опанасенко
Сегодня, 13:35

Студия Ubisoft анонсировала игру Assassin's Creed Valhalla и представила первый трейлер и постер. Приятной новостью также стало то, что выхода долго ждать не придется – проект выйдет в конце 2020 года на платформе Windows 10 и игровых приставках старого и нового поколения: PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 и Xbox Series X.

По сюжету игроков перенесут на в IX век, а именно в 870 год. В роли лидера викингов Эйвори геймеры отправятся на поиски нового дома — из суровой Норвегии в пригодную для фермерства Англию. Там предстоит сражаться с противниками, совершать налеты на крепости и строить собственное поселение.

Впервые со времен Assassin's Creed II игроки вновь смогут заниматься менеджментом своего поселения и развивать его. Жителям нужно будет создавать комфортные условия для существования и торговли, а воинов обеспечивать жалованием и снаряжением. Сюжет будет будет строиться таким образом, что в поселок предстоит периодически возвращаться, так что повествование будет напрямую зависеть от его развития.

Смотрите также в сюжете о настольных играх в 90-е:

Ubisoft также переделали ролевые элементы, особенно это касается прогресса в целом и врагов в частности, которые тоже будут развиваться параллельно с главным героем, ставая сильнее и получая особые характеристики.

Фирменный клинок ассасина (тихого убийцы) также останется – его даже показали в кинематографичном трейлере, которым протагонист сразил сильного врага точным ударом в уязвимое место. Если оформить предварительный заказ, то можно получить дополнительное задание "Путь берсерка".

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Также был раскрыт ряд игровых возможностей. Краткие факты об Assassin's Creed Valhalla:

  • Эйвори (главный герой) может быть мужчиной или женщиной любой сексуальной ориентации, а его внешность настраиваемая. Даже борода;
  • Герой может носить в руках два абсолютно разных оружия на свой выбор;
  • Скрытый клинок будет убивать сразу;
  • Набеги представляют собой масштабные сражения армий, подобные тому, что было в Middle-earth: Shadow of War;
  • Каждый элемент экипировки уникален, и их можно прокачивать. При желании всю игру можно пройти в одной и той же броне;
  • Разработчики продолжат снижать зависимость от интерфейса, больше полагаясь на информативность виртуального мира — то, что видит сам игрок;
  • Боевую систему описывают словами "жестокая" и "умеренно сложная";
  • В истории будут и Ассассины, и Тамплиеры, но Эйвори изначально не принадлежит к ордену;
  • Можно создавать и настраивать собственных викингов, после чего — делиться ими с другими игроками. Можно и вербовать наемников других пользователей;
  • Морских сражений станет намного меньше, чем в предыдущих частях;
  • В Норвегию можно вернуться в любой момент;
  • Лейла вновь станет главным героем в современности — этот элемент, к слову, опять постараются переделать в попытке сделать его интереснее;
  • Никакого кооператива не будет, только одиночная игра.

Assassin's Creed Valhalla
Фото: IGN
Assassin's Creed Valhalla
Фото: IGN
Assassin's Creed Valhalla
Фото: IGN
Assassin's Creed Valhalla
Фото: IGN
Assassin's Creed Valhalla
Фото: IGN
Assassin's Creed Valhalla
Фото: IGN
Assassin's Creed Valhalla
Фото: IGN
Assassin's Creed Valhalla
Фото: IGN
Assassin's Creed Valhalla
Фото: IGN
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Стоит отметить, что обложку Assassin's Creed Valhalla нарисовал художник BossLogic на прямой трансляции Ubisoft. По его словам, он несколько месяцев работал вместе с издателем. Позже он добавил, что вместе с Valhalla компания Ubisoft выпустит и Watch Dogs Legion — релиз обеих игр, несмотря на коронавирус и карантин, планируется на осень 2020 года. Геймплей "Вальхаллы" покажут 7 мая на презентации Microsoft.

Напомним, что ранее прошлая часть Assassin's Creed поражала игроков размерами игрового мира Древней Греции. Также мы рекомендовали ТОП-10 игр для слабых ноутбуков.

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Источник: Игромания
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