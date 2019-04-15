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Отремонтировать Huawei P30 Pro будет сложно: вывод экспертов

Huawei P30 Pro получил 4 балла из 10 возможных за ремонтопригодность

Евгений Опанасенко
Сегодня, 15:05
У Huawei P30 Pro сложно заменить экран
У Huawei P30 Pro сложно заменить экран
Фото: Digital Trends

Сайт iFixit, специализирующийся на бесплатных руководствах по ремонту различных мобильных устройств, проверил топовый смартфон Huawei P30 Pro, который недавно поступил в продажу в Украине. Специалисты ресурса подробно рассмотрели внутреннее строение аппарата и сделали вердикт о его ремонтопригодности.

Подробный разбор Huawei P30 Pro показал, что внутри находится процессор Kirin 980 и 6 ГБ ОЗУ (в данной модели), как и обещал производитель. Сама оперативная память оказалась производства Hynix (H9HKNNNFBMAU) тип LPDDR4X. Флэш-память Micron JZ064 MTFC128GAOANAM-WT, контроллер HiSilicon HI6405, модуль Skyworks 78191–11 и прочие детали.

Huawei P30 Pro в разобранном виде
Huawei P30 Pro в разобранном виде
Фото: ifixit

Сканер отпечатков пальцев, расположенный под экраном, оказался таким же, как у Xiaomi Mi 9 и OnePlus 6T – модель Goodix GM185. Емкость аккумулятора 16,04 Втч.

Инженерам удалось компактно расположить массивный блок фотокамер, состоящий из четырех фотосенсоров: 40 млн, 20 млн и 8 млн пикселей, а также датчик ToF для определения глубины сцены.

Huawei P30 Pro разборка iFixit
Фото: ifixit
Huawei P30 Pro разборка iFixit
Фото: ifixit
Huawei P30 Pro разборка iFixit
Фото: ifixit
Huawei P30 Pro разборка iFixit
Фото: ifixit
Huawei P30 Pro разборка iFixit
Фото: ifixit
Huawei P30 Pro разборка iFixit
Фото: ifixit
Huawei P30 Pro разборка iFixit
Фото: ifixit
Huawei P30 Pro разборка iFixit
Фото: ifixit
Huawei P30 Pro разборка iFixit
Фото: ifixit
Huawei P30 Pro разборка iFixit
Фото: ifixit
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По результатам "вскрытия" iFixit сделали следующий вердикт. К положительным особенностям Huawei P30 Pro отнесли стандартные крепежи и модульность компонентов, благодаря этому компоненты и аккумулятор будет несложно заменить.

Замена дисплея оказалась сложной процедурой, для чего необходимо "избавиться" от многих компонентов. Также из-за обилия клея во время ремонта можно легко повредить защитное стекло.  В результате Huawei P30 Pro получил за ремонтопригодность 4 балла из 10 возможных.

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Источники: gagadget.com , ifixit
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