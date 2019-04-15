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Outlook взломали хакеры: Microsoft просить сменить пароли

Взлом Outlook продолжался с 1 января по 28 марта

Евгений Опанасенко
Сегодня, 06:25
Злоумышленники собираются продать украденные данные
Злоумышленники собираются продать украденные данные
Фото: Pixabay

Microsoft официально заявила, что ее почтовый сервис Outlook был взломан с начала 2019 года. В марте специалистам корпорации удалось закрыть брешь в безопасности, а о случившемся в Microsoft заявили только сейчас. Компания также рассказала, какая именно пользовательская информация попала в руки к хакерам, сообщает The Verge

Как уверяет руководство софтверного гиганта, хакеры могли завладеть доступом к адресам электронной почты взломанных пользователей, названиям папок, оглавлению электронных писем, а также контактам аккаунта. Взлом продолжался с 1 января по 28 марта. Завладев аккаунтами, хакеры использовали их для рассылки спама.

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Несмотря на то, что хакеры не смогли украсть пароли и прочесть содержимое отправлений и вложений, Microsoft все равно рекомендует сменить пароли всем пользователям Outlook. Также компания не называет количество пострадавших пользователей.

Но самым опасным для Microsoft оказался вовсе не взлом пользовательских аккаунтов, а доступ к информации о тысячах сотрудников правоохранительных органов США – злоумышленники собираются продать полученные данные.

Смотрите также в сюжете о том, как обезопасить свой компьютер от хакеров:

Напомним, что ранее в Android обнаружили угрозу всем смартфонам мира. А в прошлом месяце в Windows 7 нашли опасную уязвимость.

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Источник: The Verge
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