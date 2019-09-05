Overwatch выходит на Nintendo Switch: чем игра огорчает

Порт Overwatch на игровую приставку Nintendo Switch будет без картриджа и с урезанной графикой

Сегодня ночью состоялась презентация Nintendo Direct, на которой были представлены новые игры, выходящие в скором времени для гибридной игровой приставки Nintendo Switch. Первым и главным анонсом стал перенос популярного MOBA шутера Overwatch от студии Blizzard на игровую консоль.

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Безусловно, подобный релиз может позитивно отразиться как на продажах, так и на увеличении количества игроков в популярном проекте. Однако порт не обошелся без ограничений. Прежде всего, судя по трейлеру, графика будет сильно "порезана" в угоду не самой мощной аппаратной начинки Nintendo Switch: мутные текстуры, отсутствие сглаживания и низкое качество теней. В то же время мультипликационная эстетика Overwatch позволяет игре выглядеть симпатично практически в любых условиях.

The world needs heroes.



The fight for the future arrives on Nintendo Switch October 15! pic.twitter.com/Bbf5xhaRs6 — Overwatch (@PlayOverwatch) September 4, 2019

Разработчики заявляют, что в портативном режиме шутер будет работать в разрешении 720p, а в док-станции – 900p. Но самый огорчающий факт – Overwatch будет работать при 30 кадрах на секунду, тогда как на PS4 и Xbox One игра идет при 60 fps. Подобное ограничение для динамичной игры не самый лучший вариант.

Тем не менее, Overwatch на Nintendo Switch получат еще одну особенность: гироскопические средства управления. По средствам встроенного гироскопа в контроллеры жестами можно активировать суперспособности героев, а также целиться самой приставкой или контролерами вместо прицеливания аналоговыми стиками. Игроки в Splatoon 2 поймут, о чем речь. В остальном игра будет неизменной с адреналиновым геймплеем и полным набором героев.

Overwatch на Nintendo Switch появится в продаже 15 октября по цене 1150 грн (по курсу доллара). В этот же день на портативную консоль выходит Ведьмак 3 с обеими DLC. Предзаказавшие игру в eShop получат доступ к 15 скинам персонажей и три месяца бесплатного членства в Nintendo Switch Online. Будет и коробочная версия, но без картриджа, а лишь с кодом на загрузку игры.

Среди прочих анонсов Nintendo Direct стоит отметить следующие проекты, которые появятся в ближайшее время:

Devil May Cry 2 – выходит 19 сентября по цене 540 гривен.

Assassin's Creed: The Rebel Collection – выходит 6 декабря

DOOM 64 – порт с Nintendo 64 появится 22 ноября.

Jedi Knight II: Jedi Outcast и Jedi Knight: Jedi Academy – первый проект появится 24 сентября, а второй придется подождать до начала будущего года.

Divinity: Original Sin II – игра уже в продаже по цене 1340 гривен.

20 игр SNES в сервисе Nintendo Switch Online – появятся 6 сентября бесплатно.

Напомним, что ранее игру Borderlands 3 обещали запустить даже на слабых компьютерах. Также в вышедшей World of Warcraft Classic тысячи игроков толпятся в очередях.

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