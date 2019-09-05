Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Overwatch выходит на Nintendo Switch: чем игра огорчает

Порт Overwatch на игровую приставку Nintendo Switch будет без картриджа и с урезанной графикой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:35

Сегодня ночью состоялась презентация Nintendo Direct, на которой были представлены новые игры, выходящие в скором времени для гибридной игровой приставки Nintendo Switch. Первым и главным анонсом стал перенос популярного MOBA шутера Overwatch от студии Blizzard на игровую консоль.

Смотрите также в сюжете о том, как киберспорт сделал из школьников миллионеров:

Безусловно, подобный релиз может позитивно отразиться как на продажах, так и на увеличении количества игроков в популярном проекте. Однако порт не обошелся без ограничений. Прежде всего, судя по трейлеру, графика будет сильно "порезана" в угоду не самой мощной аппаратной начинки Nintendo Switch: мутные текстуры, отсутствие сглаживания и низкое качество теней. В то же время мультипликационная эстетика Overwatch позволяет игре выглядеть симпатично практически в любых условиях.

Разработчики заявляют, что в портативном режиме шутер будет работать в разрешении 720p, а в док-станции – 900p. Но самый огорчающий факт – Overwatch будет работать при 30 кадрах на секунду, тогда как на PS4 и Xbox One игра идет при 60 fps. Подобное ограничение для динамичной игры не самый лучший вариант.

Читайте также:
Спидран: установлен рекорд быстрого прохождения Super Mario

Тем не менее, Overwatch на Nintendo Switch получат еще одну особенность: гироскопические средства управления. По средствам встроенного гироскопа в контроллеры жестами можно активировать суперспособности героев, а также целиться самой приставкой или контролерами вместо прицеливания аналоговыми стиками. Игроки в Splatoon 2 поймут, о чем речь. В остальном игра будет неизменной с адреналиновым геймплеем и полным набором героев.

Overwatch на Nintendo Switch появится в продаже 15 октября по цене 1150 грн (по курсу доллара). В этот же день на портативную консоль выходит Ведьмак 3 с обеими DLC. Предзаказавшие игру в eShop получат доступ к 15 скинам персонажей и три месяца бесплатного членства в Nintendo Switch Online. Будет и коробочная версия, но без картриджа, а лишь с кодом на загрузку игры.

Читайте также:
Grand Theft Auto 6: озвучена дата релиза

Среди прочих анонсов Nintendo Direct стоит отметить следующие проекты, которые появятся в ближайшее время:

  • Devil May Cry 2 – выходит 19 сентября по цене 540 гривен.
  • Assassin's Creed: The Rebel Collection – выходит 6 декабря
  • DOOM 64 – порт с Nintendo 64 появится 22 ноября.
  • Jedi Knight II: Jedi Outcast и Jedi Knight: Jedi Academy – первый проект появится 24 сентября, а второй придется подождать до начала будущего года.
  • Divinity: Original Sin II – игра уже в продаже по цене 1340 гривен.
  • 20 игр SNES в сервисе Nintendo Switch Online – появятся 6 сентября бесплатно.

Напомним, что ранее игру Borderlands 3 обещали запустить даже на слабых компьютерах. Также в вышедшей World of Warcraft Classic тысячи игроков толпятся в очередях.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Sony возродила "мертвую" PlayStation 3 Бесплатно всем: на Android и iOS появится новая игра про Марио Как получить бесплатно платные приложения: ТОП-3 способа Рай для глаз: Minecraft получит графику будущего
игры игровая приставка видеоигры Nintendo Blizzard
Источник: The Verge
Реклама

Новости партнеров

Торт «минутка» без выпечки
Торт «минутка» без выпечки
Творческий подход и 100 кг камней: садовая дорожка своими руками
Творческий подход и 100 кг камней: садовая дорожка своими руками
Рецепт печени от бабушки Шагане: тает во рту
Рецепт печени от бабушки Шагане: тает во рту
Врачи назвали самое опасное давление
Врачи назвали самое опасное давление

Популярные статьи

Сегодня, 10:15Техно

Facebook "слила" в сеть данные 400 миллионов пользователей

Сегодня, 07:22Fun

Ветер неудачно поднял платье Иванки Трамп: смешные фото

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 5 сентября: все знаки зодиака

Вчера, 11:45Техно

Facebook отказывается от лайков ради "психологического здоровья"

Вчера, 11:03Шоу-бизнес

70-летняя Алла Пугачева показала естественную красоту: фото

Вчера, 10:35Шоу-бизнес

"Никто не идеален": принц Гарри впервые прокомментировал скандал с участием Меган Маркл

Вчера, 10:02Fun

После переезда в новый дом пара нашла невероятный клад

Вчера, 09:31Техно

USB-флешки нового поколения избавятся от главного недостатка

Вчера, 09:14Афиша

Koktebel Jazz Festival 2019 в Киеве: расписание, дата проведения

Вчера, 08:04Fun

Скандал с малолетней невестой: назван реальный возраст девочки

3 сентябряEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

3 сентябряШоу-бизнес

Олег Винник признался, почему мать отговорила его жениться

3 сентябряШоу-бизнес

Меган Маркл разозлила Букингемский дворец очередной выходкой

3 сентябряWellness

"Зважені та щасливі" : как выглядит вылетевшая участница сейчас

3 сентябряFun

"Нет слов – рыдаю": видео со свадьбы малолетней невесты повергло журналистку в шок

2 сентябряТехно

Google добавит в Android раздражающую функцию

Новости партнеров

Как бег влияет на мужское здоровье?
Как бег влияет на мужское здоровье?
Велосипедистка дня: фанатка шоссе с ником Purely Palmer
Велосипедистка дня: фанатка шоссе с ником Purely Palmer
Велосипедистка дня: австралийский триатлет Кортни Хоум
Велосипедистка дня: австралийский триатлет Кортни Хоум
9 «мужских» привычек женщин, которые втайне нравятся мужчинам
9 «мужских» привычек женщин, которые втайне нравятся мужчинам
Цикорий: польза и вред растворимого напитка
Цикорий: польза и вред растворимого напитка
Шепелева обвинили в продаже снимков с больной Жанной Фриске
Шепелева обвинили в продаже снимков с больной Жанной Фриске
Что делать, если укусила пчела: народные средства
Что делать, если укусила пчела: народные средства
Юлия Высоцкая рассказала о серьезной зависимости
Юлия Высоцкая рассказала о серьезной зависимости