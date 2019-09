Overwatch выходит на Nintendo Switch: чем игра огорчает

Порт Overwatch на игровую приставку Nintendo Switch будет без картриджа и с урезанной графикой

Сегодня ночью состоялась презентация Nintendo Direct, на которой были представлены новые игры, выходящие в скором времени для гибридной игровой приставки Nintendo Switch. Первым и главным анонсом стал перенос популярного MOBA шутера Overwatch от студии Blizzard на игровую консоль.

Безусловно, подобный релиз может позитивно отразиться как на продажах, так и на увеличении количества игроков в популярном проекте. Однако порт не обошелся без ограничений. Прежде всего, судя по трейлеру, графика будет сильно "порезана" в угоду не самой мощной аппаратной начинки Nintendo Switch: мутные текстуры, отсутствие сглаживания и низкое качество теней. В то же время мультипликационная эстетика Overwatch позволяет игре выглядеть симпатично практически в любых условиях.

The world needs heroes.



The fight for the future arrives on Nintendo Switch October 15! pic.twitter.com/Bbf5xhaRs6