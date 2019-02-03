Падение метеорита на Кубу: очевидцы успели снять видео

Кубинцы с радостью разобрали все осколки метеорита себе в качестве сувениров

В составе метеорита нашли железо, никель и силикат магния Фото: polskieradio.pl

Утром жители кубинского города Виньялес были напуганы серией сильных взрывов в небе. Выяснилось, что местное спокойствие было нарушено падением метеорита крупного размера. Национальная метеорологическая служба США подтвердила, что зафиксировала при помощи спутника GOES-East падение метеорита, след которого был замечен над Флорида-Кис.

В результате взрыва метеорит раскололся на несколько частей размером с ладонь, рассыпавшись близ города Виньялес. В результате происшествия никто не пострадал.

TWITTER— Hatzel Vela (@HatzelVelaWPLG) February 1, 2019

Множество осколков черного цвета разобрали местные жители в качестве сувениров, но небольшая часть досталась и исследователям. Сотрудники Кубинского института геофизики и астрономии нашли обломки и изучили их состав: железо, никель и силикат магния.

TWITTER— Rolando Segura (@rolandoteleSUR) February 1, 2019

Землю ежедневно бомбардируют метеориты, однако большая их часть не больше мячика для тенниса, и они успевают сгорать в атмосфере, не достигнув поверхности, оставляя за собой яркий белый след, называемый "падением звезды", а по-научному – метеор.

Более крупные падения случаются гораздо реже: в среднем один метровый метеорит падает на планету раз в год и рассыпается, достигнув поверхности, но 100-метровый метеорит попадает в Землю примерно раз в 10 тысяч лет. Метеориты размером с 1 километр и больше вызывают катастрофы, но происходят такие события раз в миллион лет.

Напомним, что ранее телескоп "Хаббл" сделал неожиданное открытие и снял его на видео. А недавно ученые впервые увидели "вживую" взрыв звезды.

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