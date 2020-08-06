Память обесценивается: SSD диски рухнули в цене

Твердотельные накопители емкостью 120 ГБ подешевели до 550 гривен и это не предел

Два года назад эксперты высказали предположение, что компьютерные комплектующие будут стремительно дешеветь. В итоге это действительно произошло – в прошлом году твердотельные накопители SSD резко упали в цене до рекордного минимума, особенно в бюджетном сегменте. В 2020 году тенденция к падению цен на твердотельные накопители информации усилилась. Как отмечает Clubic, стоимость терабайтного SSD Crucial BX500 упала до 92 евро (3000 гривен). Более того, на Amazon стоимость этой же модели объемом 120 ГБ резко опустилась до 20 долларов (550 гривен).

Популярность твердотельных накопителей в том, что они позволяют значительно ускорить работу компьютера, не меняя других комплектующих. Все дело в высокой скорости передачи данных: в то время как традиционные жесткие диски (HDD) обладают скоростью чтения и записи в пределах 180/120 Мб/с, то даже самый бюджетный SSD достигает те же значений в 540 и 500 Мб/с. Таким образом, заменив старый 2,5" жесткий диск в своем компьютере на самый простой твердотельный накопитель можно добиться весьма ощутимого прироста в скорости работы и отзывчивости. Теперь с удешевлением памяти сделать апгрейд своему компьютеру стало еще проще.

Смотрите также в сюжете о том, как правильно сидеть за компьютером:

Падение цен на память связана с прорывами в технологии 3D NAND и массовому производству SSD благодаря наращиванию промышленных мощностей, что позволило покрыть спрос и даже превзойти его.

График резкого падения стоимости SSD Crucial BX500 на Amazon Фото: TechSpot

В этом году были также представлены первые сверхскоростные SSD накопители на шине PCI Express 4.0, которые позволили достигать новых высот в скорости чтения данных до 5 ГБ/с и записи до 4,4 ГБ/с. Такие сверхбыстрые хранилища будут использоваться в новых игровых приставках PlayStation 5 и Xbox Series X, причем у первой они будут работать вдвое быстрее – от 5,5 ГБ/с до 9 ГБ/с при записи и чтении при объеме в 825 ГБ.

Напомним, что ранее мы рассказывали, как спасти личные фотографии и видео от уничтожения из-за гниения дисков. Также недавно SSD-диск гигантского объема в 100 ТБ продавали по цене внедорожника.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться