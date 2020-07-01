Парад планет 4 июля 2020: что произойдет на самом деле

4 июля 2020 состоится астрономическое явление называемое парадом планет, Сегодня.Lifestyle выясняли, как оно будет происходить на самом деле

Астрономы объявили о том, что в средине 2020 года состоится великий парад планет. Полный парад планет произойдет 4 июля. Подобные события вызывают огромный интерес со стороны общества, поскольку по мнению астрологов, это космическое событие, якобы, приведет к серьезным последствиям для Земли: от катаклизмов до конца света. Однако наука смотрит на полный парад планет рационально и не видит в них предвестников апокалипсиса, а скорее просто уникальное событие, в котором большинство планет Солнечной системы будут выстроены более-менее в один ряд, сообщает Hi-News.

Что такое парад планет?

Давайте отбросим все астрологические прогнозы и прочие неакадемические направления, призванные посеять панику у недостаточно осведомленной части населения, и разберемся с точки зрения науки, что из себя представляет парад планет. Стоит начать с того, что астрономия и астрология – это два абсолютно разных направления по изучению небесных тел. Астрология считает, что планеты якобы влияют на судьбы жителей Земли какими-то "духовными и энергетическими" силами, которые не поддаются измерению и объяснению. Астрономия – это целая наука, специализирующиеся на изучении Вселенной: движение, структуры, происхождение и развитие небесных тел и систем. Все наши знания о далеком космосе и звездах, которые видно невооруженным глазом, получены благодаря труду великих астрономов прошлого и настоящего.

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Теперь давайте посмотрим на движение планеты в нашей Солнечной системе. Все они вращаются вокруг Солнца, а форма их орбит эллиптическая и слегка наклонена относительно эклиптики. С точки зрения наблюдателей Земли, другие планеты постоянно перемещаются в небе. Иногда может показаться, что они занимают одно и то же место в ночном небе. Это происходит из-за их кажущегося выравнивания, хотя на самом деле планеты находятся на расстоянии миллионов километров друг от друга.

Пример парада планет, состоявшийся в 2016 году Фото: EarthSky

Парадом планет называют астрономическое явление, во время которого планеты Солнечной системы (не обязательно все) выстраиваются по одну сторону от Солнца примерно в одну линию, пусть даже не идеально ровную. Три планеты выравниваются одновременно два раза в год, четыре планеты — один раз в год, пять планет — один раз в каждые 19 лет и все восемь планет Солнечной системы — один раз примерно через 170 лет. При этом для наблюдателя они находятся более или менее близко друг к другу на одном участке небесной сферы. В редких случаях очень хорошие условия наблюдения позволяют увидеть все планеты Солнечной системы за одну ночь. Эти события также называют парадами планет.

Парад планет 4 июля 2020 года

4 июля 2020 года состоится полный парад планет. По мнению астрологов, якобы, все планеты Солнечной системы – Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун – выстроятся в ряд по одну сторону от Солнца, что создаст великое зрелище.

Положение планет Солнечной системы 4 июля 2020 года Фото: Сегодня

Но по астрономическим меркам все будет далеко не так радужно, как описывают астрологи. Увы, никакого "полного парада планет" не будет, как бы это печально не звучало. Это легко проверить любым онлайновым планетарием, в котором за парадом планет можно наблюдать. Если выбрать дату 4 июля 2020 года и посмотреть на положение планет в Солнечной системе, то выяснится правда – более-менее в одну линию выстроятся только Юпитер и Сатурн, а Уран и Нептун окажутся вообще в другой части неба, что никак не складывается в парад планет. Более того, Меркурий и Венера вовсе окажутся на другой части небосвода для наблюдателей с Земли.

Схема положения внешних планет Солнечной системы 4 июля 2020 года Фото: Сегодня

Кроме того, многое зависит от точки зрения. Когда планеты располагаются на одной стороне Солнца, они не обязательно находятся в одном и том же районе неба для наблюдателей с Земли. Даже если наблюдать положение Венеры, Марса и Меркурия, то они будут выстроены в линию относительно Солнца, но не в один ряд с Юпитером и Сатурном. Вот такой получается разброс.

Положение внутренних планет Солнечной системы 4 июля 2020 года Фото: Сегодня

Прямо сейчас, пока вы читаете эту статью, кольца Сатурна поблескивают на Солнце, а на Юпитере намечается очередная буря – и это никак не повлияет на вашу жизнь. Дело в том, что все звезды и планеты в наблюдаемой Вселенной существуют вне зависимости от нас с вами. Рано или поздно мы исчезнем, но миллиарды звезд и галактик останутся. Вообще сама мысль о том, что огромные небесные тела вращаются, чтобы указать вам идеальный день для стрижки или заключения выгодной сделки, абсурдна.

Напомним, что ранее странности черной дыры подтвердили идеи теоретика Альберта Эйнштейна. Также недавно черная дыра столкнулась с необъяснимым объектом.

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