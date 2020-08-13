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Парящий в воздухе: Xiaomi создала полностью прозрачный телевизор

Сегодня, 13:20

Телевизор Xiaomi Mi TV LUX Transparent Edition стоимостью 7200 долларов оказался не способен выводить 4K изображение

Xiaomi празднует свое 10-летие с размахом, представив то, что она называет "первым в мире прозрачным телевизором". Но топовый OLED-телевизор от Xiaomi дешевым не назвать. Mi TV LUX Transparent Edition — это 55-дюймовая прозрачная OLED-панель предлагается по цене в 7200 долларов. Новинка будет доступна только на территории Китая, когда поступит в продажу 16 августа. Вместе с телевизором в честь юбилея были представлены новые смартфоны: Mi Xiaomi 10 Ultra по цене 760 долларов и бюджетный Redmi K30 Ultra с OLED-экраном 120 Гц всего за 290 долларов.

Расширяющийся продуктовый портфель компании, состоящий из телевизоров, ноутбуков, смартфонов и прочих гаджетов по агрессивной цене, сделал его именем нарицательным в Китае за последнее десятилетие, которое теперь отмечается запуском причудливого Mi TV LUX Transparent OLED, о чем сообщает главный сайт компании Xiaomi.

Смотрите также в сюжете о том, как Олег Панюта рассказал о своем первом телевизионном опыте:

Xiaomi Mi TV LUX Transparent Edition

За такую высокую цену стоило бы ожидать наличие гибкого экрана, наподобие телевизора-рулона от LG. Но особенность Mi TV LUX Transparent Edition в том, что изображения на его прозрачной панели кажется "парящим в воздухе". Что самое удивительное, такой дорогой телевизор не способен выводить 4K изображение – разрешение его матрицы составляет устаревшие Full HD (1920x1080 пикселей). Толщина панели составляет 5,7 мм, обладает 10-битной матрицей, выдает коэффициент контрастности в 150000:1 и 93-процентный охват цветовой гаммы DCI-P3. Он также способен соблазнить геймеров игровых приставок Xbox Series X и PlayStation 5 частотой обновления 120 Гц и временем отклика 1 мс.

Xiaomi Mi TV LUX Transparent Edition
Xiaomi Mi TV LUX Transparent Edition
Фото: Gizchina

Внутри Xiaomi Mi TV LUX Transparent Edition интегрирован процессор MediaTek 9650 с 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ флэш-памяти. Чип используется для запуска адаптированной оболочки MIUI под телевизоры. Дополнительно ТВ оснащен технологией AI Master Smart Engine от Xiaomi, которая оптимизирована для пяти основных предустановок и может настраивать двойные динамики телевизора мощностью 8 Вт в соответствии с тем, что воспроизводится на экране.

В дополнение к двухдиапазонному Wi-Fi и Bluetooth 5.0, Mi TV LUX также обладает множеством портов на задней панели: три HDMI, пару USB 2.0 и по одному для AV, оптики, Ethernet и антенного входа. Mi TV Lux Transparent Edition в настоящее время доступен для предварительного заказа в Китае и будет выпущен позднее на этой неделе.

Смартфоны Xiaomi Mi 10 Ultra и Redmi K30 Ultra

Кроме того, Xiaomi также представила смартфон Mi 10 Ultra. Большая часть его оборудования (процессор, память, хранилище и дисплей с высокой частотой обновления 120 Гц) соответствуют большинству флагманов 2020 года. Его выдающиеся функции включают массив из четырех камер с 120-кратным сверхзумом и поддержку проводной сверхбыстрой зарядки мощностью 120 Вт, способная зарядить батарею емкостью 4500 мАч до 41% всего за 5 минут и до 100% за 23 минуты, что почти соответствует скорости с грядущей Quick Charge 5.0 от Qualcomm. Этот аппарат будет представлен в четырех вариантах, начиная с версии 8 ГБ/128 ГБ, которая будет продаваться за 760 долларов США, и до 1000 долларов за флагманскую модель 16 ГБ/512 ГБ.

Xiaomi Mi 10 Ultra
Xiaomi Mi 10 Ultra
Фото: Gizchina

Третьим анонсом от Xiaomi в честь ее 10-летнего юбилея стал Redmi K30 Ultra. Этот дешевый телефон стартует с гораздо более низкой цены в 290 долларов США за версию 6/128 ГБ и оснащен большим 6,67-дюймовым дисплеем Samsung AMOLED с частотой 120 Гц и максимальной яркостью 1200 нит. Он также оснащен четырьмя камерами на задней панели, хотя и не такими высококачественными, как у Mi 10 Ultra.

Redmi K30 Ultra
Redmi K30 Ultra
Фото: GizmoChina

K30 Ultra поддерживает сети 5G, работает на базе процессора MediaTek Dimensity 1000+, укомплектован батареей емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт, стереодинамиками и выдвижной камерой для селфи на 20 МП. Этот телефон поступит в продажу 14 августа. Как и Mi 10 Ultra, у него также будет четыре варианта, при этом флагманская модель 8 ГБ/512 ГБ будет стоить 390 долларов.

Напомним, что ранее Xiaomi представила предельно дешевые телевизоры по смешной цене. Также в прошлом году Xiaomi создали Android-приставку за 28 долларов.

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Источник: GizmoChina
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