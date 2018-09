Пенсионер играет в Pokemon Go на 11 смартфонах одновременно

Pokemon Go помогает ему справиться с болезнью Альцгеймера и заводить новых друзей.

70-летний пенсионер из Тайваня стал настоящим профессионалом в знаменитой на весь мир игре Pokemon Go. За свои рекордные достижения подростки его даже прозвали "Дядя Покемон".

За день Чен Сан-Ян удается поймать сотни виртуальных монстров, а все благодаря самосборной конструкции, удерживающей на велосипеде одновременно 11 разных смартфонов с запущенной игрой. И останавливаться на одиннадцати телефонах пожилой игроман не намерен.

Пожилой мужчина настолько сильно увлекся мобильной игрой, что решил обойти всех и стать лучшим в своем увлечении – он колесит по Нью-Тайбэй и занимается поиском виртуальных Покемонов.

Впервые Чен увлекся игрой в 2016 году, когда заметил, во что так усердно играет его внук. Попробовав самому сыграть разок, пенсионер больше не смог оторваться от Pokemon Go и посвящает своей игре абсолютно все свободное время. Порой мужчина тратит на игру 20 часов подряд, возвращаясь домой лишь к утру. Чтобы смартфоны не разряжались, все они подключены к внешним батареям, позволяющие ему безостановочно играть.

Пенсионер стал даже местной знаменитостью. На осень 2018 года Чен Сан-Ян достиг 30 уровня из 40 возможных.

Правда, любимое хобби оказалось весьма затратным для пожилого мужчины – ежемесячно на видеоигру он тратит больше 1000 долларов. Траты идут на приобретение виртуальных предметов для игры, а также на аксессуары для смартфонов. В планах Чена покупка еще 4 смартфонов. Откуда у него такие суммы денег, не говорит.

