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Первая комета 2020 года упала на Солнце: видео

Солнце поглотило комету, которую обнаружили после нового года

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:35
Комете не успели дать имя
Комете не успели дать имя
Фото: NASA

Космос настолько огромен, что маленькую комету может быть трудно заметить. Так случилось с одной из околосолнечных комет Крейца, которую обнаружили непосредственно перед падением на Солнце. Первооткрывателем первой кометы в 2020 году стал астроном-любитель из Таиланде по имени Ворачате Бунплод.

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Смотрите также в сюжете о том, как звезды сгорали на Солнце:

Руководитель проекта NASA Sungrazing Comets Карл Баттамс заявил через Twitter, что первая комета, обнаруженная в 2020 году, уже испарилась, упав на поверхность нашей звезды. Баттамс также поделился кадрами падения космического объекта, снятого Гелиосферной обсерваторией, также известной как SOHO.

"Довольно необычно, что SOHO потребовалось всего 13 дней, чтобы обнаружить комету, а потом увидеть ее гибель", – прокомментировал Карл Баттамс.

Околосолнечные кометы Крейца — это семейство комет, оставшихся от одной массивной кометы, которая столетиями назад была раздроблена на сотни мельчайших частей поменьше. Количество мини-комет можно наблюдать ежегодно, некоторые из них становятся новооткрытыми.

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Что характерно, обнаруженная комета даже не успела получить название. Однако астрономы сомневаются, что ей вообще нужно давать имя – ее уже нет.

Напомним, что ранее межзвездную комету запечатлели крупным планом на впечатляющем фото. Также ранее космический корабль столкнулся с гигантским астероидом.

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Источник: CNET
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