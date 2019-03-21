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Первым космическим туристом Virgin Galactic стала женщина

Астронавт-инструктор Virgin Galactic Бет Мозес стала первым пассажиром на борту VG Unity

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:35
Бет Мозес получила квалификацию астронавта
Бет Мозес получила квалификацию астронавта
Фото: The Verge

Пока ракеты Илона Маска отправляют манекенов к МКС, конкуренты в лице Virgin Galactic уже отправили в космос первого пассажира, которым стала женщина. Космолет VG Unity принял на борт главного астронавта-инструктора Virgin Galactic Бет Мозес, сообщает The Verge.

Это был не частный полет, а испытательный, в котором Бет провела в качестве пассажира. Таким образом инструктор стала 571-м человеком, покорившим космос и первой в мире женщиной, полетевшей в качестве космического туриста.

Несмотря на то, что у инструктора был огромный опыт, проведенный в центрифуге под высокими нагрузками G, а также многочасовые симуляции, полет на высоте 88 километров на границе с космосом оказался для Мозес серьезным испытанием – она не на шутку испугалась.

"У меня просто перехватило дыхание. Это было прекрасно и жутко одновременно. Но это непередаваемые ощущения", – прокомментировала свои впечатления Бет Мозес изданию The Verge.

VG Unity во время набора высоты
VG Unity во время набора высоты
Фото: The Verge

После покорения границы с космосом Бет получила квалификацию астронавта. Во время тренировочного полета Мозес провела несколько тестов, чтобы лучше понять, что ждет пассажиров во время космического путешествия и 5 минутного ощущения невесомости: где лучше всего разместиться в салоне, с какого ракурса лучше всего видно Землю и прочее. Поэтому наслаждаться видами из иллюминатора у Бет особо не было времени – у нее был жесткий график, чтобы успеть все оценить за короткое время во время апогея VG Unity.

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Virgin Galactic очень серьезно относится к безопасности после авиакатастрофы, произошедшей четыре года назад, в которой погиб пилот. Поэтому инженерам, пилотам и инструкторам предстоит проделать огромную работу, чтобы обеспечить максимальную надежность, чтобы пассажиры себя чувствовали в безопасности. Подобные запуски состоятся еще не один раз, прежде чем настоящий турист поднимется на борт VG Unity для покорения космоса.

Смотрите также в сюжете о том, как к Земле приближается неуправляемая китайская космическая станция:

Напомним, что ранее Virgin Galactic показывала запуск космического корабля для туристов. Также пилот Virgin Galactic коснулся края космоса и рассказал о своих впечатлениях.

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Источник: The Verge
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