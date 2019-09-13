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Первый день в Берлине: какие технологии города отметили участники проекта Make It Smart

"Сегодня" рассказывают о том, как студенты ведущих украинских вузов ищут технологичные решения, которые помогут сделать жизнь в их городах комфортнее

Команды проекта Make It Smart

Путешествие украинских студентов по городам Европы в поисках технологических решений продолжается – на очереди Берлин. Вдохновленные новыми знаниями и общением с экспертами в области Smart City на конференции в Варшаве, участники Make It Smart отправились изучать столицу Германии, чтобы на следующий день здесь снова представить свои инновационные проекты. Теперь им будут давать советы в реализации собственных идей специалисты Берлина.

Ранее мы знакомили с финалистами проекта Make It Smart, студентами ведущих украинских вузов, которые стремятся изменить нашу страну, а также рассказывали о первой встрече команд во Львове перед путешествием по европейским big city в поисках новых технологий.

Берлин Собор Святых Ольги и Елизаветы построен в начале прошлого века 1/20

Город Берлин считается одним из самых интересных мест на карте Европы. Это современный мегаполис, культурный и экономический центр ЕС, который динамично развивается. Город меняется буквально на глазах.

Наши герои в свободное время имели возможность прогуляться по городу – увидеть Рейхстаг, Бранденбургские ворота, мемориал жертвам Холокоста и Берлинскую стену. Кроме того, оценить технологические решения. И вот что команды отметили из новейших smart-технологий Берлина:

Роман Карплюк, студент Львовской политехники

"В течение того времени, что мы находились в Берлине, этот город поразил масштабностью и насколько направлено внимание на отдельные детали, которые упрощают жизнь людям: специальные велодорожки со светофорами для велосипедистов, наличие терминалов в метро, в которых ты можешь купить билеты, а не просто касса с невероятными очередями. В супермаркетах мы заметили отсутствие полиэтиленовых пакетов, были только бумажные, что говорит о том, что в Германии заботятся об окружающей среде.

Когда мы ехали по автобанам, то заметили, что на них размещались ограждения для снижения шума и предотвращения доступа животных на проезжую территорию, наличие большого количества ветровых электростанций для производства "зеленой электроэнергии". Это все и есть "смарт технологии", поскольку они делают жизнь комфортнее. Что нам следует перенять? Опыт. Не нужно заново создавать колесо, просто следует взять уже готовое и внедрить его у нас".

Артем Савенко, команда Запорожской политехники:

Make It Smart: Студенты Запорожской и Днепровской политехники в Берлине

"Если оценивать по десятибалльной шкале, то я бы оценил Берлин в 8 баллов, потому что очень много электрокаров, электросамокатов, а также электровелосипедов. За городом, к примеру, установлено огромное количество ветряков, по самому городу "напичканы" солнечные батареи. Единственное, что меня очень удивило в Берлине, – это то, что люди с ограниченными возможностями чувствуют себя в городе обычными людьми, так как все сделано для их удобства.

Украине стоит больше внедрять электротранспорт, устанавливать солнечные панели там, где это больше всего необходимо. Не говорю про самокаты и велосипеды в аренду, так как наш менталитет к этому еще не готов".

Егор Муха, команда Днепровской политехники:

Команда Днепровской политехники

"Берлин — это город для Человека. В нем применено множество технологий, которые делают жизнь горожан удобнее (сервисы по аренде велосипедов, самокатов и т.д). А сами немцы – невероятно пунктуальный и организованный народ. Хотелось бы, чтобы именно эти качества переняли украинцы. Кроме того, мы отметили, что немцы очень внимательно относятся к сортировке мусора: за каждым типом контейнера приезжает свой мусоровоз".

Вадим Кшановский, студент Львовской политехники:

Команда Львовской политехники

"Городом очень удобно перемещаться. Система общественного транспорта абсолютно налажена – все ездят минута в минуту – и хорошо развита транспортная инфраструктура: метро, ​​скоростные трамваи, автобусы. Также хочется отметить современный торговый центр "Berlin Mall", который запомнился огромными сенсорными экранами-панелями для поиска всего необходимого, а также "умными свалками" с солнечными панелями и отслеживанием заполненности".

Студенты Львовской политехники

Как оценят специалисты в области Smart City проекты ребят в Берлине, читайте в следующих материалах нашего проекта "Make It Smart: Украинские студенты ищут новые технологии для Украины".

О конкурсе:

Make It Smart – конкурс студенческих проектов для улучшения инфраструктуры городов с использованием новых технологий и с учетом принципов Smart City. Проходит при поддержке компании ДТЭК в партнерстве с ведущими вузами.

Конкурс помогает понять, какие инновационные решения нужны украинским городам. Начинающие новаторы получат рекомендации по разработке от экспертов и гуру индустрии Smart City*.

Команда, чей проект победит, сможет воплотить его в жизнь.

*Smart city (умный город) – это принцип использования современных технологий для улучшения качества жизни в городах и селах.

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