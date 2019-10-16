Первый электробайк Harley-Davidson LiveWire потерпел поражение

У первого в мире электробайка от Harley-Davidson обнаружен серьезный брак батареи

Harley-Davidson делала высокие ставки на электробайк LiveWire Фото: unsplash.com

Спустя месяц после начала продаж электробайков Harley-Davidson LiveWire, их производство было срочно прекращено. Компания вынуждена была приостановить выпуск электромотоциклов обнаружив в них проблемы с электроникой во время очередной проверки качества. Более того, проблема возникла в критический момент для компании, когда она начала стремиться к диверсификации своей продукции.

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"Мы обнаружили некоторые проблемы с электроникой во время очередной проверки качества выпускаемых моделей. Производство и поставки электробайков были приостановлены. Сейчас мы проводим дополнительное тестирование и анализ, чтобы исправить технический брак", – заявила главный операционный директор компании Мишель Кумбьер.

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Несмотря на наличие проблем, в Harley-Davidson уверяют, что приобретенные модели абсолютно безопасны для езды. Тем не менее, владельцам не рекомендуют заряжать мотоциклы дома, а также избегать другие зарядные станции, кроме фирменных ChargePoint, доступные в дилерских центрах. Теперь владельцы, которые заплатили по 30 тысяч долларов за электробайки, вынуждены мириться с проблемой и ездить заряжаться к дилеру.

Harley-Davidson LiveWire был последней надеждой компании Фото: Unsplash

Harley-Davidson сделала высокие ставки на электробайк LiveWire, как на возможность возрождения своего бизнеса, поскольку последнее время дела у компании идут очень плохо. Производитель решил обратиться к поколению молодых водителей, которых все больше привлекают электромобили и их положительное влияние на окружающую среду.

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К сожалению, необходимость прекратить производство своего первого в мире электробайка из-за проблем с зарядкой не сулит ничего хорошего для компании. Однако такая жертва лишний раз доказывает приверженность Harley-Davidson к высоким стандартам, которых компания придерживается. Когда производство будет возобновлено, не сообщается.

Harley-Davidson не одиноки в решении проблем с электроникой и батареями. В июне этого года китайскому стартапу EV NIO пришлось отозвать около 5 тысяч внедорожников из-за риска взрыва батареи.

Напомним, что ранее эксперты выяснили, что владельцы Tesla ездят на бомбе – у них обнаружен брак батареи. В то же время электроскутерам предрекают скорую смерть.

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