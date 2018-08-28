Первый компьютер Стива Джобса выставили на продажу

У богатых счастливчиков появится возможность приобрести себе часть истории великой компании

Первый Apple-1 был выпущен в 1976 году. Фото: fortune.com

В сентябре помимо новых iPhone и iPad в продажу поступит первый компьютер, собранный Стивом Джобсом и Стивом Возняком в 70-х годах прошлого века – Apple-1. У богатых счастливчиков появится возможность приобрести себе часть истории великой компании.

Apple-1 который выставят на продажу в сентябре 2018 года Mac Rumors

Энтузиаст Кори Коэн отреставрировал Apple-1 этим летом и решил выставить его на аукционе, который пройдет через пару недель. Аукционисты из Invaluable выставили товару рейтинг в 8,5/10 и ожидают, что этот компьютер будет продан за 300-400 тысяч долларов.

В комплекте даже идет оригинальная инструкция Mac Rumors

Согласно данным аукциона, набор включает в себя оригинальную плату Apple-1 вместе с клавиатурой, монитором и инструкцией. Деревянный корпус отсутствует, что повлияет на цену. В прошлом полноценный компьютер Apple-1 в сборе удавалось продать на аукционе за 800 тысяч долларов.

Оригинальный корпус Apple-1 стоит дороже BNPS

Из 200 произведенных моделей Apple-1 в живых осталось не более 70 единиц, и все они являются желанным приобретением на аукционах всего мира, поскольку со временем их стоимость будет только дорожать.

Старт аукциона состоится в Бостоне 25 сентября в 13:00 по восточному времени.

Напомним, что ранее Дочь Стива Джобса написала скандальную книгу о своем отце, а Apple "воскресила" старый iPhone 5S с новым обновлением.