Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Первый летающий автомобиль поднимется в небо через три года

Сегодня, 09:16

Летающая машина SkyDrive SD-XX внешне похожа на гигантский одноместный дрон и разгоняется до 100 км/ч

Реализовать давнюю мечту человечества и создать летающий автомобиль сейчас пытаются Airbus, Boeing и Uber. Однако идея преодоления меньших расстояний на транспортных средствах, способных выполнять вертикальный взлет и посадку (VTOL), впервые появилась в Японии. Сейчас Страна восходящего солнца активно вкладывает деньги в разработку летающих автомобилей с идеей первой начать их серийное производство уже в течение трех лет, сообщает Express.

Генеральный директор стартапа SkyDrive Inc Томохиро Фукудзава из Токио убежден, что скоро водитель сможет за 10 минут добраться до любой точки столицы на летающем автомобиле. Команда сейчас активно разрабатывает компактную машину с вертикальным взлетом и посадкой, способную втиснуться на любой автопарковке. Прототип будет работать от аккумуляторов и приводиться в движение пропеллерами, установленными в каждом из четырех углов.

Смотрите также в сюжете о том, как в ОАЭ построили летающую яхту:

Некоторые, однако, скептически относятся к возможности сделать летающие машины из научно-фантастических фильмов реальностью. Но такие проекты продолжают получать помощь от правительства Японии, которое стремится сделать их реальностью уже в 2023 году. Конечная цель – использовать воздушное пространство для перевозки людей в больших городах во избежание пробок и как следствие, уменьшение выбросов углекислого газа в атмосферу.

SkyDrive SD-XX
SkyDrive SD-XX
Фото: Skydrive2020

Летающие автомобили также могут стать новым видом транспорта для отдаленных и горных районов. Их также можно было использовать в случае стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

Идея SkyDrive возникла в волонтерской организации Cartivator, основанной экспертами, работающими в автомобильной и авиационной отраслях. Исследования летающих автомобилей начались в январе 2014 года, а проект SkyDrive был основан в июле 2018 года и получил хорошее финансирование от правительства для ускорения реализации этой инициативы.

Японский летающий автомобиль SkyDrive SD-XX
Фото: Skydrive2020
Японский летающий автомобиль SkyDrive SD-XX
Фото: Skydrive2020
Японский летающий автомобиль SkyDrive SD-XX
Фото: Skydrive2020
Японский летающий автомобиль SkyDrive SD-XX
Фото: Skydrive2020
Японский летающий автомобиль SkyDrive SD-XX
Фото: Skydrive2020
Японский летающий автомобиль SkyDrive SD-XX
Фото: Skydrive2020
Японский летающий автомобиль SkyDrive SD-XX
Фото: Skydrive2020
1/7

Прототип получил название SD-XX. Этот летающий автомобиль обладает размерами в 1,5 метра в высоту и 4 x 3,5 метра в длину и ширину. Внешне он очень похож на дрон размером с автомобиль. Первая модель сможет летать с максимальной скоростью в 100 км/ч. Ожидается, что первый работающий прототип будет иметь небольшой радиус дальности полета в несколько десятков километров. Но улучшения в области аккумуляторных батарей должны помочь расширить дальность полета в несколько раз.

Напомним, что ранее в США летающим автомобилям дали "зеленый свет". В то же время южнокорейская компания Hyundai обещает пересадить мир на летающие автомобили через 20 лет.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Tesla получит инновационную защиту от угона автомобиля Hyundai Elantra N Line 2021 впечатляет новым подходом к дизайну седанов Tesla Model S проиграла главному конкуренту гонку на выносливость Как реально происходит доставка авто из Америки
технологии авто Япония машина будущее летающий автомобиль
Источники: Express , Skydrive2020
Реклама

Новости партнеров

Модель Анастасия Квитко покорила шикарной внешностью
Модель Анастасия Квитко покорила шикарной внешностью
Русская Кардашьян похвасталась пышной фигурой в купальнике
Русская Кардашьян похвасталась пышной фигурой в купальнике
Замученная Тодоренко откровенно рассказала о жизни с Топаловым
Замученная Тодоренко откровенно рассказала о жизни с Топаловым
Экс-Nikita в мини-бикини задрала ногу: даже Волочкова позавидует
Экс-Nikita в мини-бикини задрала ногу: даже Волочкова позавидует

Популярные статьи

Вчера, 15:10Шоу-бизнес

Жан-Клод Ван Дамм в Киеве: где и с кем живет актер в столице

Вчера, 14:53Food

Как запечь яблоки с изюмом и медом

Вчера, 13:50Events

Выходные дни и праздники в сентябре 2020 года в Украине: сколько дней отдыхаем

Вчера, 12:55Стиль

Готовимся к празднику: где купить самую красивую украинскую вышиванку

Вчера, 11:36Fun

Выплывший из Балтийского моря кабан переполошил отдыхающих на пляже: видео

Вчера, 10:27Food

Яблочный Спас-2020: что святят на праздник

Вчера, 10:00Афиша

Ему бы исполнилось 52: лучшие песни и цитаты музыканта Кузьмы Скрябина

Вчера, 09:31Fun

Сестры-близнецы вышли замуж за братьев-близнецов и одновременно забеременели: фото

Вчера, 08:15Техно

Загадочному поведению Бетельгейзе перед взрывом нашли объяснение

Вчера, 05:12Психология

Гороскоп на сегодня 17 августа: Водолея ждет успех, а Рыб – прорыв в профессиональных делах

16 августаFood

Как правильно сушить яблоки, чтобы сохранить все витамины

16 августаFood

Домашний соус ткемали на зиму: пошаговый рецепт с видео

16 августаШоу-бизнес

На стиле: Потап и Каменских показали, как проводят выходной в центре Киева

16 августаПсихология

Гороскоп на неделю 16-22 августа: все знаки зодиака

15 августаТехно

Космический аппарат NASA прислал завораживающие снимки с Марса

15 августаFood

Заготовки из баклажанов на зиму: пять лучших рецептов

Новости партнеров

Прекрасный освежающий салат "Берлинский". Необычный рецепт
Прекрасный освежающий салат "Берлинский". Необычный рецепт
Дан Балан ошеломил признанием после долгого молчания
Дан Балан ошеломил признанием после долгого молчания
Экс-жена Павлика о певце после скандала из-за смерти сына
Экс-жена Павлика о певце после скандала из-за смерти сына
Украинская Джоли похвасталась идеальным телом
Украинская Джоли похвасталась идеальным телом
Место знаменитой рыбалки из «Бриллиантовой руки» спустя 50 лет
Место знаменитой рыбалки из «Бриллиантовой руки» спустя 50 лет
Бахари похвасталась роскошными формами во время отдыха в Майами
Бахари похвасталась роскошными формами во время отдыха в Майами
Невеста Роналду в тесном бикини показала, чем очаровала футболист
Невеста Роналду в тесном бикини показала, чем очаровала футболист
Какие вещи в доме вредят вашему здоровью: избавьтесь от них
Какие вещи в доме вредят вашему здоровью: избавьтесь от них

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять