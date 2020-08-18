Первый летающий автомобиль поднимется в небо через три года

Летающая машина SkyDrive SD-XX внешне похожа на гигантский одноместный дрон и разгоняется до 100 км/ч

Реализовать давнюю мечту человечества и создать летающий автомобиль сейчас пытаются Airbus, Boeing и Uber. Однако идея преодоления меньших расстояний на транспортных средствах, способных выполнять вертикальный взлет и посадку (VTOL), впервые появилась в Японии. Сейчас Страна восходящего солнца активно вкладывает деньги в разработку летающих автомобилей с идеей первой начать их серийное производство уже в течение трех лет, сообщает Express.

Генеральный директор стартапа SkyDrive Inc Томохиро Фукудзава из Токио убежден, что скоро водитель сможет за 10 минут добраться до любой точки столицы на летающем автомобиле. Команда сейчас активно разрабатывает компактную машину с вертикальным взлетом и посадкой, способную втиснуться на любой автопарковке. Прототип будет работать от аккумуляторов и приводиться в движение пропеллерами, установленными в каждом из четырех углов.

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Некоторые, однако, скептически относятся к возможности сделать летающие машины из научно-фантастических фильмов реальностью. Но такие проекты продолжают получать помощь от правительства Японии, которое стремится сделать их реальностью уже в 2023 году. Конечная цель – использовать воздушное пространство для перевозки людей в больших городах во избежание пробок и как следствие, уменьшение выбросов углекислого газа в атмосферу.

SkyDrive SD-XX Фото: Skydrive2020

Летающие автомобили также могут стать новым видом транспорта для отдаленных и горных районов. Их также можно было использовать в случае стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

Идея SkyDrive возникла в волонтерской организации Cartivator, основанной экспертами, работающими в автомобильной и авиационной отраслях. Исследования летающих автомобилей начались в январе 2014 года, а проект SkyDrive был основан в июле 2018 года и получил хорошее финансирование от правительства для ускорения реализации этой инициативы.

Японский летающий автомобиль SkyDrive SD-XX Фото: Skydrive2020 Японский летающий автомобиль SkyDrive SD-XX Фото: Skydrive2020 Японский летающий автомобиль SkyDrive SD-XX Фото: Skydrive2020 Японский летающий автомобиль SkyDrive SD-XX Фото: Skydrive2020 Японский летающий автомобиль SkyDrive SD-XX Фото: Skydrive2020 Японский летающий автомобиль SkyDrive SD-XX Фото: Skydrive2020 Японский летающий автомобиль SkyDrive SD-XX Фото: Skydrive2020 1/7

Прототип получил название SD-XX. Этот летающий автомобиль обладает размерами в 1,5 метра в высоту и 4 x 3,5 метра в длину и ширину. Внешне он очень похож на дрон размером с автомобиль. Первая модель сможет летать с максимальной скоростью в 100 км/ч. Ожидается, что первый работающий прототип будет иметь небольшой радиус дальности полета в несколько десятков километров. Но улучшения в области аккумуляторных батарей должны помочь расширить дальность полета в несколько раз.

Напомним, что ранее в США летающим автомобилям дали "зеленый свет". В то же время южнокорейская компания Hyundai обещает пересадить мир на летающие автомобили через 20 лет.

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