Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ua | Ru

Команда "Формулы-1" разрушила миф о гоночных автомобилях (видео)

Команда "Формулы-1" Red Bull Racing решила разрушить миф о гоночных автомобилях

Евгений Опанасенко
Сегодня, 15:24
Команда &quot;Формулы-1&quot; разрушила миф о болиде. Фото: carscoops.com
Команда "Формулы-1" разрушила миф о болиде. Фото: carscoops.com

Болиды "Формулы-1" не предназначены для езды по городским дорогам, так как их конструкция с низким клиренсом не позволяет преодолевать даже небольшие ямы – им требуется ровная поверхность.

Австрийская команда "Формулы-1" Red Bull Racing во главе с пилотом Даниэлем Риккардо, решила разрушить миф о том, что болид с двигателем RB7 V8 не справится проехаться по неподготовленным городским дорогам для гоночных автомобилей. Пилот болида показал, что сможет проехаться по Сан-Франциско с колеями для трамвая, по пустынном и узком шоссе, а в конце пути – по Лас-Вегасу.

road_trip_usa__daniel_ricciardo_takes_f1_to_san_francisco_monument_valley_and_las_vegas.mp4_snapshot_04.38
Даниэль Риккардо в Лас-Вегасе
Youtube.com/Aston Martin Red Bull Racing

Болид показал себя отлично на пустынных шоссе, где дороги совершенно гладкие, а в Сан-Франциско неповоротливый автомобиль плохо справлялся с поворотами и быстро износил шины. Чтобы проехаться по ночному Лас-Вегасу, болиду даже установили фары, что необычно для такого автомобиля.

Напомним, что ранее истребитель F-35 едва не совершил ошибку на миллион, а во Франции разрабатывают истребитель будущего.

Еще несколько материалов по теме:
Представлена первая боевая машина Формулы-1 с "нимбом" Девушек на стартовой решетке Формулы-1 заменят дети У Формулы-1 появится свой талисман
скорость Лас-Вегас пилот Формула-1 болид сан-франциско миф
Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров