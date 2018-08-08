Команда "Формулы-1" разрушила миф о гоночных автомобилях (видео)

Команда "Формулы-1" Red Bull Racing решила разрушить миф о гоночных автомобилях

Команда "Формулы-1" разрушила миф о болиде. Фото: carscoops.com

Болиды "Формулы-1" не предназначены для езды по городским дорогам, так как их конструкция с низким клиренсом не позволяет преодолевать даже небольшие ямы – им требуется ровная поверхность.

Австрийская команда "Формулы-1" Red Bull Racing во главе с пилотом Даниэлем Риккардо, решила разрушить миф о том, что болид с двигателем RB7 V8 не справится проехаться по неподготовленным городским дорогам для гоночных автомобилей. Пилот болида показал, что сможет проехаться по Сан-Франциско с колеями для трамвая, по пустынном и узком шоссе, а в конце пути – по Лас-Вегасу.

Даниэль Риккардо в Лас-Вегасе Youtube.com/Aston Martin Red Bull Racing

Болид показал себя отлично на пустынных шоссе, где дороги совершенно гладкие, а в Сан-Франциско неповоротливый автомобиль плохо справлялся с поворотами и быстро износил шины. Чтобы проехаться по ночному Лас-Вегасу, болиду даже установили фары, что необычно для такого автомобиля.

Напомним, что ранее истребитель F-35 едва не совершил ошибку на миллион, а во Франции разрабатывают истребитель будущего.