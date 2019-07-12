Планета-беженец: раскрыта тайна Плутона

Во Вселенной существует огромное количество освобожденных лун, которые называются "плунеты"

Астрономы считают, что "плунеты" должны быть частым явлением Фото: Live science

В звездных системах некоторые луны могут "убежать" от своих планет и вместо этого начать вращаться вокруг своих звезд – такое предположение выдвинули астрономы из Университета Антиокии в Медельине, Колумбия. Ученые назвали освобожденные миры "плунетами" (англ. "ploonets") и говорят, что современные телескопы способы обнаружить эти странные объекты, сообщает Arxiv.org.

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Колумбийские астрофизики воспроизвели симуляцию, чтобы посмотреть, что произойдет с этими лунами, если они случайно окажутся на орбите вокруг "горячих Юпитеров", газовых гигантов, которые располагаются очень близко к своим звездам. Астрономы считают, что "горячие Юпитеры" не родились так близко, а вместо этого мигрировали к своей звезде с более далекой орбиты.

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Когда газовый гигант мигрирует, объединенные гравитационные силы планеты и звезды сильнее влияют на орбиту спутников, толкая их все дальше и дальше от своей планеты, пока в конце концов они не улетят, становясь "плунетами".

"Этот процесс должен происходить в каждой планетной системе, состоящей из гигантской планеты на очень близкой орбите. Поэтому объекты вроде Плутона должны быть очень частым явлением", – объясняет Марио Сусеркья.

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По результатам симуляции период "побега" от своих планет оказался относительно недолгим периодом – не более чем 500 тысяч лет. Больше половины "плунет" в экспериментах исследователей заканчивали свою жизнь столкновением со своей планетой или звездой, часть оставшихся в "живых" терпела крушение в течение миллиона лет. Лишь небольшой процент остается целым, но оставшуюся жизнь они проведут в статусе "беженцев" на окраинах своих планетарных систем, что и произошло несколько миллиардов лет назад с Плутоном.

Астрономы считают, что "плунеты" должны быть частым явлением. Однако пока попытки найти их в других системах оказались безрезультатными.

Напомним, что ранее черные дыры преподнесли ученым сюрприз. А недавно астрономы получили мощный сигнал из далекого космоса.

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